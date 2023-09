Galilée avait donc raison!

OLIVIER CABANEL — Ce n’est évidemment plus un scoop: la Terre est ronde, et non plate.

Et le soleil ne tourne pas autour de notre planète, c’est juste le contraire.

Sauf que pendant longtemps ces évidences ont été l’objet des pires critiques.

aujourd’hui d’autres évènements viennent faire de l’ombre à ceux qui savent tout, depuis la nuit des temps, même quand ils se trompent.

Peut-être du fait que ceux-la devraient être plus portés par des doutes que par des certitudes ?

Galilée en fait n’est pas le premier à avoir déclaré que la Terre était ronde, mais il a payé pour les autres.

Dans un article récent, sur Velikovsky, dont la théorie a été attaquée avec virulence il y a un demi-siècle, et qui interroge à nouveau beaucoup de monde, j’ai essuyé à mon tour les tirs de quelques « rationalistes » (attardés ?).

Stanley Meyer, inventeur (discrédité lui aussi) du moteur à eau l’a payé de sa vie.

Aujourd’hui, le rationnel devient éphémère, et d’autres incertitudes naissent.

Ainsi Gauguin aurait coupé d’un coup de sabre l’oreille de son ami ?

Alors que depuis longtemps l’histoire avait décidé que Van Gogh se serait mutilé volontairement.

Dans un livre ( l’oreille de Van Gogh, Paul Gauguin et le pacte du silence/Osburg Verlag) qui vient de paraître, Hans Kaufman et Rita Wildegans expliquent que c’est le contraire qui s’est réellement passé.

Ou que le buste de Néfertiti ne serait qu’une vulgaire copie ?

C’est ce qu’affirme dans un petit livre paru récemment Henri Stierlin.

A l’origine, Borschart,un sculpteur rénovateur, avait comme mission de reconstituer un buste en s’appuyant sur les données de l’époque.

Suite à une confusion involontaire, l’œuvre finit par atterrir en Allemagne, et en 1923 le restaurateur rédige un rapport pour rassurer tout le monde.

Aujourd’hui, à l’évidence, ce buste est un faux.

Le rationnel a cela de rassurant c’est qu’il nous confirme dans ce que nous avons envie de croire, en fonction de notre logique, seulement parce que nous avons envie d’y croire.

D’autant que nombre de découvertes ont été le seul fait du hasard, et que nombre d’inventeurs sont souvent dénués de tout diplôme.

comme celui de la carte à puce, par exemple.

Elle est aujourd’hui mondialement connue, et son inventeur ne sera probablement jamais prix Nobel.

Qui connaît aujourd’hui l’inventeur du bouchon de porcelaine et de métal, avec son joint en caoutchouc qui permet de fermer hermétiquement les bouteilles de biere ou de limonade ?

Il a pourtant un nom. Retenez-le : Alphonse Belmont.

Il habitait un petit village du Nord Isère : Chimilin.

Il est mort dans la misère pour n’avoir pas pu protéger son invention.

Ses héritiers ont même du payer les dettes qui s’étaient accumulées…

Et pourtant il n’en était pas à sa première invention : c’est lui qui a mis au point le premier système de vaporisation des gaz pour les carburateurs de voitures.

Il est en quelque sorte l’inventeur méconnu du moteur à explosion.

Et il n’est même pas référencé dans le catalogue des inventeurs.

Plus près de nous, j’ai fait la rencontre de l’inventeur de « l’ Hydrostop ».

Lui est devenu très riche.

C’était un simple ouvrier, mais un ouvrier inventif et curieux.

Le principe de son invention est relativement simple :

Il y a par le monde des milliers de producteurs de « béton préfabriqué » qui fabriquent des pièces en béton, destinées, entre autres, à la construction de nos immeubles.

Et le marché est immense.

Le problème étant que pour faire un béton de qualité, il faut que l’hygrométrie du béton soit parfaite.

Tâche délicate, puisque le sable nécessaire au béton peut être plus ou moins gorgé d’eau.

Si l’estimation de l’humidité du sable est fausse, ce sont des milliers de pièces qui partent au rebut, et des euros qui désertent les caisses.

Il a donc imaginé un dispositif capable de mesurer en continu l’hygrométrie du mélange.

Et il est devenu très riche.

Il ne possédait pas le moindre diplôme.

Il s’appelait Hubert Hérault.

Alors quand de besogneux cartésiens imbus de leurs certitudes, s’ingénient à tenter d’agacer le modeste chroniqueur que je suis, j’esquisse un sourire tranquille face à ceux qui se cantonnent dans leurs certitudes « éclairées ».

Car comme disait un vieil ami africain :

«Celui qui n’a pas peur n’a pas de courage».