L’interview de Zelensky le désespéré. La défaite de l’Ukraine était prévisible (Ritter)

Zelensky prépare clairement son peuple à un cessez-le-feu, mais il parle également de garanties de sécurité de la part de l’OTAN et de la production présumée de systèmes d’armes par son pays, deux sujets qui irriteront la Russie. La pression exercée sur lui par les États-Unis lors des dernières élections ne vise qu’à renforcer leur pouvoir d’attraction, mais elle montre néanmoins que leurs divergences sur un grand nombre de questions s’accentuent après l’échec de la contre-offensive.

Le Kyiv Post a rapporté la dernière interview télévisée de Zelensky ici, dont les points saillants seront partagés ci-dessous, puis analysés dans le contexte plus large de la guerre par procuration que se livrent l’OTAN et la Russie en Ukraine :

• Zelensky revient tacitement sur la finalité maximaliste qu’il avait envisagée en déclarant déjà la victoire.

«Il est déjà clair qu’il [Poutine] ne nous a pas occupés comme il le voulait. Nous l’avons fait, [nous nous sommes défendus contre son attaque], c’est déjà une grande victoire pour le peuple».

• Il prépare le public à geler le conflit sur le modèle du conflit israélo-palestinien.

«Nous sommes prêts à nous battre pendant longtemps sans perdre de vies humaines. Il peut en être ainsi. Minimisez les pertes en suivant l’exemple d’Israël. On peut vivre ainsi».

• L’Ukraine pense qu’elle perdra le soutien de l’Occident si elle envahit le territoire russe d’avant 2014.

«Il y aurait un grand risque que nous soyons définitivement laissés seuls et livrés à nous-mêmes».

• Le «modèle israélien» caractérisera probablement les relations américano-ukrainiennes dans un avenir indéterminé.

«Les États-Unis nous proposent probablement le modèle israélien, avec des armes, des technologies, des formations et une aide financière».

• Des garanties de sécurité matérielles et immatérielles sont activement recherchées.

«Avec les États-Unis, il s’agira d’un traité bilatéral plus puissant, avec la Grande-Bretagne, d’un traité fort. Il y a des États qui n’ont tout simplement pas d’armes, mais qui ont des finances, des sanctions sérieuses en cas d’agression répétée».

• Une intervention officielle de l’OTAN pourrait déclencher la troisième guerre mondiale.

«Nous n’avons pas besoin d’eux, parce que ce serait une guerre de l’OTAN, et cela signifierait la Troisième Guerre mondiale».

• L’Ukraine pourrait abandonner les moyens militaires pour reconquérir la Crimée.

«Je crois qu’il est possible de pousser politiquement à la démilitarisation de la Russie sur le territoire de la Crimée ukrainienne. Ce serait mieux. Dans tout combat, il y aurait toujours des pertes, où que ce soit. Tout doit être calculé».

• Les élections peuvent avoir lieu l’année prochaine si l’Occident paie la facture et si des observateurs sont envoyés dans les tranchées.

«Si vous [les alliés] êtes prêts à me donner 5 milliards, parce que je ne peux pas prendre 5 milliards dans le budget de l’État. Il me semble que c’est la somme nécessaire pour organiser des élections en temps normal. Et en temps de guerre, je ne sais pas quel est ce montant, c’est pourquoi j’ai dit – si les États-Unis et l’Europe nous apportent un soutien financier.

Je suis désolé, je ne demande rien. Je n’organiserai pas d’élections à crédit. Je ne prendrai pas l’argent des armes et ne le donnerai pas non plus pour les élections. Le plus important : prenons des risques ensemble. Les observateurs devraient alors être dans les tranchées, il faudra les envoyer sur la ligne de front».

• L’Ukraine produirait désormais des systèmes d’armes de l’OTAN

«Nous avons de l’artillerie nationale sur le champ de bataille aujourd’hui, utilisant des obus de 155 mm aux normes de l’OTAN, qui n’ont jamais été vus auparavant en Ukraine. Nous avons maintenant une production et une production non pas d’un système, mais de plusieurs systèmes».

Ces faits saillants montrent à quel point la dynamique du conflit a changé au cours des trois mois qui se sont écoulés depuis le début de la contre-offensive.

La première chose à retenir de l’interview de Zelensky est que la contre-offensive a échoué, raison pour laquelle il prépare le public à geler le conflit. Pour ce faire, il déclare d’ores et déjà la victoire, suggère que la reconquête de la Crimée peut se faire par des moyens politiques plutôt que militaires, sous prétexte de sauver la vie de ses soldats, et fait référence au conflit israélo-palestinien comme modèle futur. En amont de ce scénario, il veut rassurer son peuple sur le fait que l’Occident continuera à assurer sa sécurité.

À cette fin, il a présenté le «modèle israélien» comme la voie à suivre pour les relations américano-ukrainiennes, ainsi qu’un mélange de garanties de sécurité dures et douces de la part d’autres pays de l’OTAN. Zelensky semble également conscient des préoccupations croissantes de l’opinion publique occidentale, qui craint qu’il ne mène tout le monde à la troisième guerre mondiale. C’est peut-être la raison pour laquelle il a explicitement exclu d’envahir le territoire russe d’avant 2014 et a nié avoir un quelconque intérêt à ce que l’OTAN intervienne formellement pour soutenir son camp.

À ce propos, l’OTAN est déjà impliquée dans ce conflit par le biais des armes, des renseignements, de la logistique, des mercenaires, de la formation et d’autres formes de soutien qu’elle fournit aux forces armées ukrainiennes, mais cela reste inférieur au niveau de l’envoi de troupes en uniforme pour tuer des soldats russes. On ne peut pas non plus exclure qu’il s’inquiète de l’intervention unilatérale de la Pologne en Ukraine occidentale, que les lecteurs peuvent découvrir ici et ici, et cela pourrait être une autre raison pour laquelle il a averti que les troupes de l’OTAN pourraient conduire à la Troisième Guerre mondiale.

Quant à la tenue des élections législatives, désormais retardées, dans le courant de l’année prochaine et non des élections présidentielles prévues pour le printemps, elle résulte directement des pressions exercées par le sénateur Lindsey Graham sur Zelensky lors de leur rencontre à Kiev la semaine dernière. C’est la dernière preuve que la contre-offensive ratée élargit les différences préexistantes entre les États-Unis et l’Ukraine dans tous les domaines, en l’occurrence sur des engagements superficiels en faveur de la «démocratie».

Les lecteurs peuvent en savoir plus sur les dernières difficultés rencontrées par les deux pays en consultant les analyses suivantes :

• «Un jeu de blâme vicieux se met en place après l’échec prévisible de la contre-offensive»

• «Les décideurs américains sont pris dans un dilemme qu’ils ont eux-mêmes créé après l’échec de la contre-offensive»

• «Les articles critiques du NYT et du WSJ sur la contre-offensive de Kiev expliquent pourquoi elle a échoué»

En résumé, les deux parties savent que la contre-offensive a échoué, mais aucune ne veut en assumer la responsabilité.

Un cessez-le-feu semble donc inévitable. Le problème, cependant, est que le gel du conflit entraîne des dommages considérables pour la réputation des dirigeants américains et ukrainiens. Ni l’un ni l’autre ne se sentent encore suffisamment à l’aise pour savoir que leur peuple rejette entièrement la responsabilité de cette débâcle sur l’autre, raison pour laquelle ils restent réticents à faire le premier pas dans ce qui pourrait alors devenir un processus à évolution rapide. C’est pour cette raison qu’ils continuent à s’accuser mutuellement et qu’ils continueront probablement à le faire pendant les prochains mois au moins.

Le président Poutine a clairement indiqué à trois reprises à la mi-juin qu’il était toujours intéressé par une résolution politique de la guerre par procuration, mais la dernière affirmation de Zelensky selon laquelle l’Ukraine produirait des systèmes d’armes de l’OTAN signifie que sa réputation pourrait également être entachée s’il acceptait un cessez-le-feu. Après tout, l’opération spéciale a été lancée en partie pour démilitariser l’Ukraine et éliminer spécifiquement la menace que l’expansion clandestine de l’OTAN dans ce pays faisait peser sur les intérêts objectifs de la Russie en matière de sécurité nationale.

L’Ukraine produisant désormais ouvertement des systèmes d’armes de l’OTAN, le président Poutine doit veiller à ce que ces installations soient détruites avant d’accepter un cessez-le-feu ou de geler officieusement le conflit, faute de quoi il risque de «perdre la face» auprès de son public national en tolérant cette menace militaire latente. Il se peut également que Zelensky bluffe et qu’il ait menti à ce sujet dans le seul but de donner une mauvaise image de son homologue russe en cas de cessez-le-feu, mais personne ne peut l’affirmer avec certitude.

Quoi qu’il en soit, la dernière interview télévisée du dirigeant ukrainien a mis en évidence le fait que la dynamique du conflit a radicalement changé. Zelensky prépare clairement son peuple à un cessez-le-feu, mais il parle également de garanties de sécurité de la part de l’OTAN et de la production présumée de systèmes d’armes par son pays, deux éléments qui ne manqueront pas d’irriter la Russie. La pression exercée sur lui par les États-Unis lors des dernières élections ne sert qu’à des fins de soft power, mais elle montre néanmoins que leurs divergences sur un grand nombre de questions s’accentuent après l’échec de la contre-offensive.

À l’avenir, les observateurs peuvent s’attendre à ce que les divergences susmentionnées s’accentuent, mais pas au point de rompre leurs relations. Le jeu des reproches entre les États-Unis et l’Ukraine s’intensifiera également au cours de cette période, chaque partie préparant sa population au scénario apparemment inévitable d’un gel du conflit. Dans le même temps, la Russie pourrait également commencer à préparer ses propres citoyens à ce scénario, ce qui pourrait faire évoluer le conflit vers le modèle israélo-palestinien dans le courant de l’année prochaine, à moins que quelque chose de grave ne vienne dérailler cette trajectoire.

(Comparer la guerre par procuration entre les sacrifiés ukrainiens et la puissance nucléaire russe montante… suggérer l’hypothèse israélo-palestinienne entre la Russie-Ukraine est totalement ridicule et démontre le désespoir de l’axe occidental dans cette guerre par proxy. Il s’agit tout au plus d’un ballon sonde pour tester la violence de la réaction russe à cette fadaise. et tenter de faire porter le chapeau de la poursuite de la guerre aux russes. Voyez ci-dessous l’avis de Scott Ritter. NDÉ)

Le destin de l’Ukraine scellé bien avant l’échec de la contre-offensive

Par Scott Ritter

Récemment, les forces armées ukrainiennes ont été critiquées par leurs partenaires militaires occidentaux pour avoir mené des opérations de soutien à la contre-offensive en cours d’une manière qui s’écarte de la théorie opérationnelle de la guerre combinée.

La guerre combinée intègre les capacités inhérentes à des armes de combat distinctes (infanterie, artillerie, blindés, aviation, guerre électronique, etc.) dans un effort unique qui se complète, augmentant ainsi la létalité et l’efficacité des opérations. La théorie de la guerre combinée qui a servi de base à l’entraînement des forces ukrainiennes par l’OTAN avant la contre-offensive actuelle est fondée sur la doctrine actuelle des États-Unis et de l’OTAN, qui met l’accent sur les principes fondamentaux et les tactiques, techniques et procédures qui, lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre, sont conçues pour atteindre le résultat souhaité.

Selon les déclarations dans les médias attribuées à des officiers militaires des États-Unis et de l’OTAN qui ont participé à la formation des forces ukrainiennes, l’armée ukrainienne n’a pas réussi à mettre en œuvre les tactiques qui lui avaient été enseignées et qui mettaient l’accent sur une approche combinée des armes qui utilisait la puissance de feu pour supprimer les défenses russes tandis que les unités blindées avançaient de manière agressive, cherchant à combiner choc et masse pour percer les positions défensives préparées. Selon ces officiers occidentaux, les Ukrainiens ont fait preuve d’une «aversion pour les pertes», laissant la perte d’effectifs et d’équipements face à la résistance russe briser leurs attaques, vouant ainsi la contre-offensive à l’échec.

Les Ukrainiens, quant à eux, affirment que la formation aux armes combinées qu’ils ont reçue était basée sur des principes doctrinaux, tels que la nécessité d’un soutien aérien adéquat, que l’Ukraine n’a jamais été en mesure de mettre en œuvre, ce qui a voué la contre-offensive à l’échec dès le départ et a forcé l’Ukraine à s’adapter aux réalités du champ de bataille en abandonnant l’approche des armes combinées au profit d’une bataille centrée sur l’infanterie. Le fait que ces nouvelles tactiques aient entraîné un nombre prodigieux de pertes ukrainiennes contredit l’idée selon laquelle l’Ukraine est réfractaire aux pertes.

La réalité tragique est qu’aucune de ces deux approches de la guerre n’a permis à l’Ukraine d’atteindre les buts et objectifs ambitieux qu’elle s’était fixée en lançant la contre-offensive, à savoir la percée des défenses russes menant à la rupture du pont terrestre reliant la Crimée à la Russie. Si l’Ukraine, avec le soutien de ses alliés de l’OTAN, a accumulé une capacité militaire suffisante pour s’engager dans des opérations militaires concertées contre la Russie depuis le début de la contre-offensive au début du mois de juin, la réalité est que cet effort n’est pas durable. En bref, l’Ukraine est à bout de souffle. Bien que la situation tactique le long de la ligne de contact avec la Russie fluctue quotidiennement et que l’Ukraine ait été en mesure de remporter quelques succès limités dans certaines régions, le coût de ces succès a été si élevé que l’Ukraine n’a pas seulement la capacité d’exploiter ces succès, mais risque de ne pas pouvoir maintenir une présence militaire sur l’ensemble de la ligne de front suffisante pour empêcher toute opération offensive concertée de la part de la Russie.

Les lourdes pertes subies par l’Ukraine, combinées à l’incapacité de la contre-offensive à percer ne serait-ce que la première ligne des défenses russes préparées, ont incité l’armée ukrainienne à engager sa réserve stratégique dans le combat. Cette réserve, composée de certaines des forces les mieux entraînées et les mieux équipées dont disposent les Ukrainiens, était destinée à exploiter les progrès réalisés par les opérations offensives initiales. Le fait que la réserve stratégique ait été engagée pour atteindre des objectifs que toutes les unités d’attaque précédentes n’avaient pas réussi à atteindre ne fait que souligner la futilité de l’effort ukrainien et l’inévitabilité de sa défaite finale.

L’effondrement de la cohésion militaire ukrainienne le long de la ligne de contact avec la Russie se produit alors même que le dernier vestige de la contre-offensive ukrainienne saigne à blanc dans les champs de Zaporijia. En raison des pertes subies par l’Ukraine sur le champ de bataille dans les mois qui ont précédé le lancement de la contre-offensive de juin (principalement, mais pas exclusivement, lors de la bataille de Bakhmout), les forces ukrainiennes ont été mises à rude épreuve, les unités ayant été remaniées le long du front pour remplacer celles qui avaient été réduites au cours de la bataille. Au fur et à mesure que la contre-offensive s’essouffle, les ressources militaires sont retirées d’autres secteurs du front pour compenser les pertes.

Cet amincissement des lignes ukrainiennes offre des opportunités aux forces russes, ce qui leur permet de réaliser des avancées majeures dans les environs de Koupiansk. À mesure que les pertes ukrainiennes se poursuivent, cet amincissement ne fera que s’accentuer, créant des brèches dans les défenses ukrainiennes qui pourront être exploitées par une armée russe qui dispose de plus de 200 000 réservistes bien entraînés et bien équipés qui n’ont pas encore été engagés dans la bataille. Cette relation de cause à effet se poursuivra, puisque l’Ukraine n’a plus de réserves disponibles pour remplacer les pertes sur le champ de bataille qui continueront à s’accumuler tout au long de la ligne de contact. En fin de compte, la position ukrainienne sera insoutenable et le haut commandement ukrainien sera confronté à la réalité : il devra ordonner une retraite générale vers des positions plus défensives – peut-être jusqu’à la rive droite de la Défense – ou faire face à l’inévitabilité de la destruction totale de son armée.

Le sort de l’Ukraine était scellé bien avant que sa contre-offensive ne soit écrasée par les défenses russes. Les racines de la débâcle militaire de l’Ukraine se trouvent sur les terrains d’entraînement de l’OTAN, où les soldats ukrainiens ont été trompés en croyant que l’entraînement qu’ils recevaient leur donnerait des capacités similaires à celles de l’OTAN sur le champ de bataille. Mais le lexique de la guerre combinée, s’il n’est pas lié à des principes, des tactiques, des techniques et des procédures solides sur le plan doctrinal, n’est qu’une collection de mots dépourvus de sens et de substance.

L’idée fondamentale qui sous-tend la guerre combinée est que l’on peut exiger davantage de chaque arme de combat individuelle parce que les faiblesses inhérentes présentes sont protégées par les capacités complémentaires des autres qui, lorsqu’elles agissent de concert, servent de multiplicateur de force global, où le collectif est plus grand que la somme de toutes les composantes individuelles. Toutefois, si le bouclier fait défaut en raison d’une application inadéquate des principes doctrinaux fondamentaux (tels que l’absence de toute couverture aérienne), l’effet est le même que de faire passer de la viande crue dans un hachoir à viande. L’OTAN savait avant la contre-offensive ukrainienne que l’entraînement n’était pas à la hauteur de la tâche, et pourtant les responsables de l’entraînement ne se sont pas contentés de rester silencieux alors que les Ukrainiens qu’ils instruisaient étaient conduits sur la voie de leur inévitable disparition, mais ils ont remué le couteau dans la plaie des Ukrainiens en prétendant que la faute incombait à l’élève, et non au professeur.

Alors que l’opération militaire spéciale atteint sa phase terminale, marquée par l’effondrement de la cohésion d’une armée ukrainienne épuisée au combat et incapable de se renforcer de manière adéquate, il convient de réfléchir à la manière dont la situation s’est détériorée à ce point pour un pays, l’Ukraine, qui a bénéficié d’une aide de plusieurs milliards de dollars. Si la détermination et l’habileté des militaires russes ont joué un rôle majeur dans le déroulement des événements sur le champ de bataille, le fait que les Ukrainiens aient été jetés dans une bataille pour laquelle ils n’étaient ni organisés ni entraînés a joué un rôle énorme dans l’ampleur et la portée du hachoir à viande qui les a consumés.

Et pour cela, l’Ukraine peut blâmer – et la Russie remercier – l’OTAN.

