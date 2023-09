VOUS AVEZ VOTRE PERMIS DE CONDUIRE?

Pas moi! On me l’a refusé par deux fois. Pas moyens de contacté les responsables. Tout le système est bloqué! J’ai attendu, deux fois, à deux endroits différents, pour rien! Quel système de fou! L’expiration de mon permis est le 15 juin! Ça me prend un délai de trois mois. Tout le monde y a droit, sauf moi. Trop vieux!

Legault à l’œuvre. Paye et ferme ta gueule. C’est ça… Legault! Il y a des files partout au Québec, des millions de personnes gui doivent se déplacer pour recevoir leur permis. C’est ridicule. On est la risée du monde entier.

Et on me refuse. Il me faut un papier signé de mon médecin. Je n’ai pas de médecin. Ça va me couter $50. Il me faut aussi un autre papier signé d’une optométriste, $100. Plus des lunettes, peut-être?

J’ai passé trois heures à Mont Tremblant pour me faire dire qu’elle ne pouvait rien faire pour moi. La gentille madame m’a dit je pouvais aller à Lachute, parce que Mont Tremblant c’est juste un bureau satellite et Lachute c’est un bureau central.

Rien de tout ça n’est affiché à la porte. Ni le fait que les bureaux centraux ne fonctionnent pas, par téléphone ni par internet. C’est à la dernière minute que vous aller vous apercevoir que rien ne marche et vous aller courir pour attendre au moins trois heures.

J’ai attendus six heures à Lachute et ils ont fermés les portes à la fermeture, sans qu’on soit entendus. Frustré, j’ai parlé à un gardien de sécurité, oui ils ont engagés des gardiens de sécurités, mais pas de nouveaux commis? Le gardien de sécurité a bien voulu, après lui avoir expliqué mon cas, de m’obtenir un rendez-vous pour le 12 juin. Merci à ce bon samaritain. Ça ne veux pas dire que mon cas est réglé, ça veux juste dire que je vais réussir à parler à quelqu’un.

Ces deux journées perdues m’on coutées au moins deux cents dollars, en gaz, repas, etc. Sans résultats, et en plus, il faut que je retourne à Lachute le 12 juin, à deux heures de chez moi!

Non, l’informatique n’est pas la solution. C’est trop fragile, et vos donnés personnels se promènes partout dans le monde, et en plus, ça coupe des emplois.

John Mallette

Le Poète Prolétaire