TRUMP LE NOUVEAU CON(SERVATEUR)… PAR DEAN HENDERSON

~~~~▼~~~~

A lire : Trump «Donnie mains d’enfant»

Trump le nouveau con(servateur)

Dean Henderson | 20 décembre 2017 | URL de l’article original ► https://hendersonlefthook.wordpress.com/2017/12/20/trump-the-neo-con/

Traduit de l’anglais par Résistance 71 ► https://resistance71.wordpress.com/2017/12/22/guerre-imperialiste-au-moyen-orient-sous-la-houlette-de-donnie-mains-denfants-nouveau-con-devoile/



Après des mois de menaces russophobes proférées par les services de renseignement à la solde la City de Londres, le narcisse à la face d’orange qui a berné la “droite alternative” et lui a fait croire qu’un “don” milliardaire de casino de Manhattan pouvait être leur sauveur populiste, a enfin énoncé sa politique étrangère.

Il apparaît que le dégoulinage [NdJBL : Dégueulis même] constant de la propagande anti-Poutine, menée tambour battant par le député Adam Schiff (démocrate, Californie), [NdJBL : Et à ne pas confondre avec Peter Schiff] de la dynastie bancaire des Schiff, a été suffisant pour pousser Trump dans le camp anti-russe. Lundi, dans un discours si typiquement belliqueux, la star de la télé réalité devenue président des États-Unis a aussi eu des mots durs contre la Chine et aussi spécialement contre l’Iran.

Succinctement, la politique étrangère de Trump est en miroir de celle pondue par le think tank néo-con du Project for a New American Century (PNAC) qui sévissait sous le président Deubeuliou Bush. Rempli à ras bord de citoyens ayant la double nationalité israélo-américaine comme Richard Perle, Paul Wolfowitz et Dov Zakheim, le PNAC avait pour vision un jeu de dominos s’affalant les uns sur les autres au Moyen-Orient avec un petit coup de pouce de la CIA et de ses associés des ONG en place (NdT : et du Mossad…)

Bien que leur projet en Irak, Afghanistan et Syrie ait lamentablement échoué, il semblerait que maintenant ces zélotes sionistes aient l’Iran dans leur ligne de mire impérialiste. Avec l’ancien PDG de la plus grande compagnie pétrolière au monde (NdT : Rex Tillerson, CEO d’Exxon-Mobil, ex-Standard Oil des Rockefeller…), servant maintenant comme ministre des affaires étrangères des États-Unis, il n’y a rien de mieux pour les barons du pétrole et leurs banksters que de privatiser l’énorme champ gazier du South Pars en Iran, le plus grand au monde (NdT : dont une partie se trouve côté qatari, le Qatar, ce grand petit pays gazier, possession d’Exxon-Mobil…).

Mais avec leur vieux complice Netanyahou embrouillé à Tel Aviv dans une affaire de corruption et leur marionnette saoudienne, le prince héritier Mohamed Ben Salman (MBS) agissant maintenant comme le Pol Pot local, la vieille déclaration/traité Balfour de la construction coloniale de Djeddah apparaît être bien élimée.

Les rebelles Houthi continuent de tirer des missiles sur Riad, les mercenaires des banksters de l’EIIL/Daesh ont été vaincus en Syrie et en Irak et les Kurdes sont en train de brûler les bureaux du KDP (Kurdish Democratic Party) à Erbil. La Turquie et le Qatar continuent leur pivot vers la Russie. Le Hezbollah n’a jamais été aussi puissant au Liban.

Plus que tout maintenant, les errances paranoïaques de Trump peuvent être perçues comme des tentatives désespérées de détourner l’attention de la réalité de terrain au Moyen-Orient, celle qui voit la domination de près d’un siècle de l’hégémonie anglo-américaine arriver à une halte brutale et grinçante, alors que des forces progressistes s’unifiant de manière croissante mettent une fessée aux envahisseurs/occupants bataille après bataille.

~~~~▲~~~~

Tout cela ce faisant au N.O.M. du Gaz, du Pétrole et des Hydrocarbures… Ainsi soit-il ?

NON !

Relisons l’excellente et pertinente analyse de Résistance71 Trump, Jérusalem et Nouvel Ordre Mondial car d’évidence, Donnie Mains d’Enfant Trump en désignant Jérusalem capitale de l’Israël biblique a ouvert, volontairement ou pas, en grand les portes de l’Enfer. Et ayant réalisé toutes les versions PDF mises en liens, j’ai suivi celui-ci proposé par R71 que je ne connaissais pas, dans ce paragraphe : Trump n’est pas un imbécile, il n’est qu’un des nombreux bras armés aux ordres, œuvrant pour la mise en place d’un fascisme planétaire transnational géré par les corporations ayant fusionné avec l’État. La mise en échec du Nouvel Ordre Mondial ne peut se faire que par les peuples qui, dans le processus même de la révolution sociale planétaire, éradiqueront la malfaisance régnante. Et tout premier article en nom collectif R71 (juin 2010) qui nous permet de poser la question de Que faire ? La marche vers la tyrannie globale : comment s’en sortir ? Que Faire ? Ainsi que sur notre capacité, ICI & MAINTENANT à mettre en échec ce Nouvel Ordre Mondial…



Non de N.O.M. !

C’est bien pour cela que nous avons appelé à BOYCOTTER aussi bien le POTUS 2016, puis le BARNUM 2017, et que nous continuons à dire, à écrire et à penser, qu’il n’y a aucune solutions dans les élections !

RAPPELEZ-VOUS ;

Résistance à l’empire : Trump et l’oligarchie… « cours après moi que j’t’attrape… »