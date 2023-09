La police a encore tué un ado ? vidéo 2’21

http://mai68.org/spip2/spip.php?article16246

Percuter une moto est courant pour les policiers

Enregistré sur France 3 le 7 septembre 2023 à 19h45

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

Maître Yassine Bouzou :

« Lorsqu’un véhicule de police décide d’aller au contact d’une manière aussi violente afin d’interpeler un individu, il s’agit d’un acte volontaire qui, malheureusement, a peut-être conduit à un décès. Raison pour laquelle mes clients ont porté plainte pour une tentative d’homicide volontaire. »

Sur la vidéo de France 2 concernant le même événement, on voit très bien, sur la simulation, à partir de 1’19, qu’une auto de police poursuit l’ado qui va donc le plus vite possible. C’est à ce moment que, depuis une route perpendiculaire, surgit une autre auto de police pour lui barrer volontairement la route. C’est clairement un crime.

C’était un piège mortel

Enregistré sur France 2 le 7 septembre 2023 à 20h

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

___________________

Percuter une moto est courant pour les policiers Pour bien vous persuader que percuter une moto est une pratique courante chez les policiers, vous pouvez regarder cette vidéo : http://mai68.org/spip/spip.php?article1753 (Il n’avait que le droit de mourir) _______________________________ Bienvenu avec ton abaya et ton fric http://mai68.org/spip2/spip.php?article16241 Mohamed Bouhamidi :

Et dire que ces vêtements sont antérieurs à l’Islam, rien à voir avec la religion mais avec la chaleur. Ils créent des couches d’air entre les vêtements pour isoler le corps de la chaleur. Il faut être con comme Macron (rime involontaire) et ses ministres et conseillers pour taper à côté, pourvu que ça tape. _____________________________ Une femme qui connait l’histoire de l’Afghanistan Et qui ose en parler (Audio 5’55) http://mai68.org/spip2/spip.php?article16232 ________________________________

Kashima Paradise – 1973 – Vidéo VOSTFR

http://mai68.org/spip2/spip.php?article16242

Commentaire écrit par Chris Marker

» Caméraman d’exception et aussi marin, Yann Le Masson est une légende du cinéma direct dont les films ont marqué l’histoire du documentaire. Co-réalisé avec Bénie Deswarte, Kashima Paradise (1973) est son chef-d’œuvre.

Une radiographie radicale du capitalisme japonais et Véritable vivisection du pays, la violence spectaculaire des scènes finales, opposant les forces de l’ordre de Narita aux paysans opposés à la construction d’un aéroport, lui vaut d’être comparé aux plus grands maîtres du septième art : Eisenstein, Fellini, Kurosawa.

Attaché à l’Histoire immédiate, témoin de la fureur du monde, Yann Le Masson reste paradoxalement un grand cinéaste de l’intime, filmant la perte, la maladie d’un être cher ou l’émotion de la naissance avec une dignité bouleversante comme tant d’images personnelles. des expériences qui relient chacun à l’universalité.