La troisième guerre mondiale approche…regardez du côté du Pacifique

par Kyle Anzalone

Sergueï Choïgou propose que des soldats nord-coréens se joignent aux troupes russes et chinoises pour des exercices militaires

Les services de renseignement sud-coréens pensent que la Russie, la Chine et la RPDC se préparent à mener des exercices militaires conjoints.

Moscou, Pékin et Pyongyang se sont tous trois fréquemment plaints des jeux de guerre américains à proximité de leurs frontières.

Selon Yoo Sang-bum, un législateur sud-coréen, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, aurait proposé que des soldats nord-coréens se joignent aux troupes russes et chinoises pour des exercices militaires lors d’une réunion en juillet avec le dirigeant suprême Kim Jong-un.

M. Yoo affirme avoir appris cette information lors d’une discussion à huis clos avec le service national de renseignement sud-coréen.

Ce rapport intervient alors que Moscou, Pékin et Pyongyang sont de plus en plus frustrés par le fait que Washington et ses alliés organisent des jeux de guerre près de leurs frontières.

La semaine dernière, les soldats américains et sud-coréens ont achevé les exercices militaires conjoints annuels Ulchi Freedom Shield, qui prévoyaient l’envoi de moyens stratégiques américains dans la péninsule coréenne.

En réponse à ces exercices, Kim a ordonné à ses forces de tester leurs capacités nucléaires.

Dans la mer de Chine méridionale, Washington conteste les revendications territoriales de Pékin en envoyant des navires de guerre dans les eaux chinoises et en prétendant qu’il s’agit d’une «opération de liberté de navigation».

Avant l’invasion de l’Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a expliqué que les jeux de guerre de l’OTAN sur le territoire ukrainien étaient considérés comme une intense provocation par Moscou.

Samedi 2 septembre, l’envoyé du Kremlin à Pyongyang, Alexander Matsegora, a expliqué que la participation de la Corée du Nord à des exercices militaires conjoints avec la Chine et la Russie était une réponse «appropriée» aux «exercices bilatéraux et trilatéraux constants» organisés par les États-Unis et leurs «partenaires juniors en Asie».

Le lundi 4 Septembre, M. Choïgou a confirmé que Moscou prévoyait de mener des exercices militaires conjoints avec Pyongyang.

Interrogé sur l’approfondissement de la coopération en matière de défense, il a déclaré selon Reuters :

«Pourquoi pas, ce sont nos voisins ! Un vieux dicton russe dit qu’on ne choisit pas ses voisins et qu’il vaut mieux vivre avec eux dans la paix et l’harmonie», a déclaré lundi le ministre russe de la défense, Sergueï Choïgou, cité par l’agence de presse Interfax. (Reuters)

En outre, le ministre russe de la Défense a déclaré que Kim prévoyait de se rendre en Russie pour une prochaine rencontre avec Vladimir Poutine.

source : The Libertarian Institute via Géopolitique profonde