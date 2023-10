ALLAN ERWAN BERGER — C’est le propre de l’extrême droite de détourner les plus purs symboles. En France, le Front National était une organisation résistante anti-nazie; ce fut ensuite un parti politique initié par des anciens de la Waffen-SS: on ne peut faire moins anti-nazi. Aujourd’hui, dans les médias français, de plus en plus on « soupçonne » l’antinazisme de n’être qu’un antisémitisme déguisé; les seuls à avoir le droit de parler d’antinazisme sont les journalistes, les « experts » de plateau TV quand ils pondent un bouquin, et les Juifs évidemment car enfin bon, ce serait un peu énorme de leur refuser ce droit; mais si tu n’es ni Juif ni journaliste ou « grand penseur », et que tu combats quand même le nazisme et ses rejets, alors tu es un rouge-brun, et on dira au mieux que tu es « controversé ». Si on brûle ton local, « tu l’as bien cherché » (expérience personnelle d’ex militant).

Stefan Zweig a claqué la porte de ce monde infâme juste avant l’apocalypse crasseuse du mal triomphant partout. Il était effondré de voir que sa chère Europe s’était « détruite elle-même ». Et maintenant ça recommence. Croyez-vous que je puisse avoir encore un gramme de patience envers mes contemporains? J’ai un copain qui fait partie d’un conseil municipal dans une campagne située pourtant dans le cœur ancien de la France, où battait jadis la civilisation des vieux rois qui ont bâti le pays en l’arrachant à coups de griffes à des prédateurs sans vision, juste occupés de leurs couilles. Mon camarade est effaré de voir à quel point, là même où l’on a le plus à perdre sur tous les sujets (car la Loire est fragile) les gens contournent scrupuleusement les sujets qui comptent et ne votent que sur des broutilles. Regardez: à Carrefour, qui est un IGA européen, les oignons viennent de Nouvelle-Zélande; une barquette (not a can, nota bene, mais une vraie merde en plastique)… une barquette de pêches au sirop contient des fruits chiliens conditionnés en Thaïlande! Mais on fait chier les pauvres parce que leur voiture fume.

Pour sauver la planète on s’entend très vite pour mettre la pression sur les plus faibles; voyez ce qui se passe dans le Grand Londres, où la zone à faible émission a été étendue, ce qui fait que les véhicules datant d’avant 2017 je crois (rectifiez dans les commentaires SVP, si vous savez, merci), sont soumis aujourd’hui à des péages extravagants. Mais mes oignons néo-zélandais vont encore résister au moins dix ans, j’en suis bien certain; ainsi que les trottinettes électriques.

Je me dis parfois que la civilisation européenne s’est retranchée en Russie; qu’elle a quitté Paris et pire, qu’elle quitte Prague en ce moment même, et qu’elle ne résiste plus qu’à Saint-Pétersbourg et à Moscou, et dans quelques coins des Balkans où les gens se reconstruisent. Irai-je me réfugier là-bas? Mais à Saint-Pétersbourg et à Moscou, des gauchistes comme moi on les enferme. Et puis je ne suis pas assez réactionnaire pour vivre en Croatie, je me trahirais. Bref, no country for the old man, comme dit presque l’autre; je suis d’un autre temps où la droiture, l’éducation et la tolérance croyaient en leur avenir.