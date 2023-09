Les puissances impériales de l’Est prennent de l’avance dans la course à l’armement et à la guerre

Par Andrew Korybko

La politique de sanctions de l’Occident n’a pas réussi à réduire la production militaro-industrielle de la Russie, qui a plutôt augmenter au cours des 18 derniers mois en raison de l’approvisionnement clandestin et de la transition réussie vers une économie de guerre chez plusieurs des puissances de l’alliance du Pacifique. En outre, toutes les lacunes qui existent encore dans la production, le matériel et la main-d’œuvre peuvent facilement être comblées par la Corée du Nord, ajoutant ainsi un contexte stratégique crucial à la visite de Kim Jong Un en Russie plus tôt cette semaine.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a admis tardivement à la mi-février que son bloc était engagé dans une « course logistique »/« guerre d’usure » avec la Russie, et plus de six mois plus tard, le New York Times (NYT) vient de confirmer que Moscou est loin devant dans cette compétition à l’armement et à la guerre. Voici les points saillants pertinents de leur dernier article sur la façon dont « la Russie surmonte les sanctions pour accroître la production de missiles, disent les responsables », qui sera ensuite analysé pour informer les lecteurs de la dernière dynamique de la par OTAN-Russie procuration guerre en Ukraine.

———-

* Le complexe militaro-industriel russe fonctionne mieux que jamais

La Russie a réussi à surmonter les sanctions et les contrôles à l’exportation imposés par l’Occident pour étendre sa production de missiles au-delà des niveaux d’avant-guerre, selon des responsables américains, européens et ukrainiens, laissant l’Ukraine particulièrement vulnérable à l’intensification des attaques dans les mois à venir.

* Ses services de renseignement militaire sont responsables de ce succès stupéfiant

– « La Russie a subverti les contrôles à l’exportation américains en utilisant ses services de renseignement et son ministère de la Défense pour gérer des réseaux illicites de personnes qui font passer en contrebande des composants clés en les exportant vers d’autres pays d’où ils peuvent être expédiés plus facilement en Russie. »

* L’Ukraine devrait se préparer à une attaque de missiles à l’échelle nationale

Les responsables craignent que l’augmentation des stocks de missiles ne signifie un hiver particulièrement sombre et froid pour les citoyens ukrainiens … L’Ukraine ne dispose pas de suffisamment de systèmes de défense aérienne pour couvrir l’ensemble du pays et doit choisir les sites qu’elle défend. Un barrage accru de missiles pourrait submerger les défenses aériennes du pays ».

* La Russie a réussi sa transition vers une économie de guerre

« Aujourd’hui, les responsables russes ont refait leur économie pour se concentrer sur la production de défense…de guerre. Le haut responsable occidental de la défense a déclaré que la Russie avait réaffecté près d’un tiers de son économie commerciale à la production d’armes.

Sa production d’artillerie est 7 fois supérieure à celle de l’OTAN.

« À la suite de la poussée, la Russie produit maintenant plus de munitions que les États-Unis et l’Europe. Dans l’ensemble, Kusti Salm, un haut responsable du ministère estonien de la Défense, a estimé que la production actuelle de munitions de la Russie est sept fois supérieure à celle de l’Occident.

* Et ses coquilles coûtent 10x moins cher à produire

« Il en coûte à un pays occidental 5 000 à 6 000 dollars pour fabriquer un obus d’artillerie de 155 millimètres, alors qu’il en coûte à la Russie environ 600 dollars pour produire un obus d’artillerie comparable de 152 millimètres », a-t-il déclaré. »

La Russie a aussi maintenant plus de certains types de missiles qu’avant l’opération spéciale.

« Il n’a pas d’énormes stocks de missiles, bien qu’ils en aient plus de certains types – comme le missile de croisière Kh-55 lancé par air – en stock maintenant qu’ils ne l’étaient au début de la guerre, selon des personnes informées des rapports de renseignement. »

* Plusieurs sacs à dos de puces de contrebande peuvent faire plusieurs centaines de missiles de croisière

Dans les cas où la Russie a besoin de millions d’un composant particulier, les contrôles à l’exportation peuvent interrompre la production. Mais les puces nécessaires pour fabriquer quelques centaines de missiles de croisière tiendraient dans quelques sacs à dos, ce qui rend le contournement des sanctions relativement simple, a déclaré M. Alperovitch.

* Et seules les puces de base et largement disponibles sont nécessaires, pas les puces high-tech et ultra-restreintes

« L’un des défis pour le gouvernement américain est que la Russie n’a pas besoin de puces haut de gamme plus faciles à suivre, mais de puces banalisées qui peuvent être utilisées dans un large éventail de choses, pas seulement des missiles guidés. »

* La Russie se tournerait vers la Corée du Nord pour renforcer davantage son arsenal

Même si la Russie est sur le point de produire deux millions de cartouches par an, elle a tiré environ 10 millions de cartouches d’artillerie l’année dernière. Cela a conduit Moscou à chercher désespérément des sources alternatives pour augmenter ses stocks, plus récemment en essayant de conclure un contrat d’armement avec la Corée du Nord, ont déclaré des responsables américains et occidentaux.

* Ce pays ou d’autres pourraient aussi théoriquement aider la Russie à se procurer des matériaux supplémentaires

Et bien que Moscou ait réussi à faire passer des processeurs et des cartes de circuits imprimés, elle est confrontée à une pénurie de propergol de fusée et d’explosifs de base, ont déclaré des responsables américains, du matériel qui peut être plus difficile à faire passer en contrebande que les circuits imprimés. Ces pénuries sont susceptibles de contraindre Moscou s’il tente d’intensifier sa production de munitions, de missiles ou de bombes.

La Corée du Nord peut également aider la Russie à combler les pénuries potentielles de main-d’œuvre dans son complexe militaro-industriel

– « Le pays est confronté à une pénurie de main-d’œuvre qui pourrait également rendre les gains industriels supplémentaires plus difficiles à réaliser. »

———-

La Corée du Nord peut tout aggraver pour l’OTAN

Le dernier rapport du NYT prouve que la politique de sanctions de l’Occident n’a pas réussi à réduire la production militaro-industrielle de la Russie, qui a fini par augmenter au cours des 18 derniers mois en raison de l’approvisionnement clandestin et de la transition réussie vers une économie de guerre. En outre, toutes les lacunes qui existent encore dans la production, le matériel et la main-d’œuvre peuvent facilement être comblées par la Corée du Nord, ajoutant ainsi un contexte stratégique crucial à la visite de Kim Jong Un plus tôt cette semaine.

L’analyse hyperliée précédente développe cela plus en détail, mais la conclusion pertinente du présent article est que la Russie semble disposée à partager une technologie militaire de haut niveau avec la Corée du Nord dans divers domaines, des sous-marins aux satellites, en échange de munitions, de matériaux et de main-d’œuvre. En ce qui concerne le dernier aspect mentionné de leur accord potentiel, le NYT a rapporté plus tôt cette année que les travailleurs nord-coréens effectuent divers travaux dans la région de l’Extrême-Orient russe.

L’argument en faveur de l’importation (plus?) Travail nord-coréen

Ils ont bien sûr présenté cela comme une forme d’«esclavage » qui viole également les sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU, mais dans le cas où il y aurait une vérité dans l’essentiel de leur rapport concernant la présence continue de ces travailleurs en Russie, cela pourrait servir de base à l’importation de plus de travail dans le complexe militaro-industriel de ce pays. Après tout, certaines des tâches requises sont plutôt subalternes, de sorte que toute pénurie potentielle de main-d’œuvre pourrait être comblée par des travailleurs étrangers peu qualifiés qui n’ont pas besoin de parler russe pour effectuer leur travail.

Le professeur Artyom Lukin de l’Université fédérale d’Extrême-Orient de Russie y a fait allusion dans son interview avec Sputnik mercredi: « Lukin a postulé qu’il existe un besoin considérable de travailleurs en Extrême-Orient russe et en Sibérie, et que la Corée du Nord peut apporter une solution à ce problème en fournissant de la main-d’œuvre à la Russie. ‘ Je me risquerais à deviner que dans les mois à venir, nous verrons peut-être des travailleurs nord-coréens sur les chantiers de construction et dans les champs en Russie. »

Obligations internationales du CSNU contre sécurité nationale russe

Même s’il parlait de leur implication dans d’autres industries, le fait est que cet expert estimé de l’une des meilleures universités russes spécialisées dans les affaires régionales a accordé du crédit à la prédiction que la visite de Kim Jong Un pourrait conduire à davantage d’ouvriers nord-coréens dans son pays. Comme on l’a déjà dit, ils pourraient facilement être mis au travail dans le complexe militaro-industriel russe si nécessaire, ce qui permettrait de remédier de manière adéquate aux pénuries de main-d’œuvre qu’il pourrait connaître en ce moment.

Bien que le président Poutine et son porte-parole Dmitri Peskov aient déclaré que la coopération de la Russie avec la Corée du Nord serait conforme aux sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU précédemment approuvées par Moscou, on peut faire valoir que ses obligations internationales ne prévaudront pas sur les besoins de sécurité nationale. Si le Kremlin conclut qu’ignorer ces obligations pourrait protéger son peuple, aider à faire avancer l’opération spéciale et ainsi accélérer la transition systémique mondiale, alors il coupera les accords « interdits » avec la Corée du Nord.

La raison d’être des relations stratégiques russo-nord-coréennes

Kim Jong Un proclamation selon laquelle « les relations avec la Fédération de Russie sont la principale priorité de notre pays à l’heure actuelle » suggère fortement qu’il partage ce point de vue, ce qui est probablement la raison pour laquelle il a fait son voyage en premier lieu. Le dirigeant nord-coréen sait que la Chine ne risquera pas la menace de sanctions occidentales en allant à l’encontre de ses obligations au Conseil de sécurité de l’ONU de lui donner la technologie militaire de haut niveau dont il a besoin, mais la Russie n’a rien à craindre à cet égard et est donc ouverte à un accord s’il aide également à répondre à ses besoins.

Pour en revenir à l’article du NYT, l’avance de la Russie dans sa « course à la logistique » avec l’OTAN augmentera encore plus dans le cas où un accord militaire « interdit » avec la Corée du Nord aboutirait à combler les lacunes en matière de production, de matériel et / ou de main-d’œuvre. Si cela se produisait, la Russie serait alors dans la meilleure position possible pour lancer une autre offensive terrestre dans un avenir proche et / ou reprendre la campagne de frappes stratégiques de l’automne dernier visant à paralyser l’infrastructure ukrainienne.

Réflexions finales

Le but serait de faire pression au maximum sur l’Occident pour forcer Zelensky à accepter de geler le conflit ou de revenir officiellement aux pourparlers de paix qu’ils ont sabotés au printemps 2022, ce qu’il craint déjà qu’ils ne fassent comme en témoigne une analyse de sa dernière interview avec The Economist ( Zelensky menace de terroriser l’Europe | Le Saker Francophone) S’ils refusent de se conformer à la demande implicite de la Russie, ils risqueraient alors le scénario d’une percée l’année prochaine, grâce au soutien que Pyongyang pourrait bientôt fournir.

Malgré cela augmentant considérablement les chances que leur guerre par procuration contre la Russie se termine par un désastre semblable à celui de l’Afghanistan, la faction politique libérale-mondialiste des États-Unis mondialiste pourrait toujours refuser de se contenter d’un cessez-le-feu, faisant ainsi de la percée susmentionnée un fait accompli ou les incitant à une escalade sans précédent. Il reste à voir lequel de ces deux scénarios se déroulera, mais quoi qu’il en soit, l’avance de la Russie dans sa « course à la logistique (course à la guerre)» avec l’OTAN continuera de croître et finira par changer la donne d’une manière ou d’une autre.

Source: Le New York Times a confirmé que la Russie est loin devant l’OTAN dans la course à la logistique (substack.com)