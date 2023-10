Savez-vous que David Johnston n’est pas coupable? Il fut seulement le bouc émissaire du moment. S’il semble avoir un talent particulier pour dilapider sa propre réputation en une semaine quand on était le Canadien le plus respecté au pays? L’enjeu ici c’est de brillamment tromper le peuple. Tout le monde est d’accord, même les partis d’opposition ? On s’acharne sur David Johnston pour pas que le bon peuple regard ailleurs. Ça marche!

L’enjeu à Ottawa c’est de sauver Trudeau et le Roi Charles. C’est pour ça qu’on nous livre un bouc émissaire et on fait retomber sur lui les tors des autres. Et ça marche à tout coup, surtout au Canada. Tout le monde embarque, surtout les média (mainstream) toujours assoiffés de sang.

Crucifiez-le! En plus, il est riche, un élit. Vous pouvez être sur qu’il ne risque rien. Il va garder son emploi et sa fortune. Mais ce geste héroïque, va permettre à son ami Trudeau de gagner du temps. Et si ça ne marche pas, on va trouver un autre bouc émissaire. Alexandre Trudeau, par exemple?

Il s’agit de tromper le peuple. Nous faire accepter NOTRE nouveau roi. Surtout au Québec. Même le PQ et le Bloc sont d’accord. Tout ce monde cynique sont d’accord? Dans le monde des élites, on voit loin. L’enjeu c’est le pouvoir. Et le pouvoir, c’est… l’argent! Ils sont tous du même bord! C’est nous, le peuple, qu’il faut garder… divisé!

John Mallette

Le Poète Prolétaire