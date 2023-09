L’énergie hors de prix pour les français…pourquoi ?

Loïk Le Floch-Prigent, ingénieur et industrie, ancien PDF d’ELF, est l’un des plus fins connaisseurs du marché de l’énergie en France. Nouveau membre du comité stratégique de Livre Noir, il nous accorde cet entretien pour décrypter comment nous arrivons en France à produire pas cher, mais à la fin, à payer très cher notre énergie. Ce qui vaut pour la France vaut aussi pour les autres pays capitalistes d’Europe et d’ailleurs.

Crédit photo : DR