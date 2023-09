La contre-offensive ukrainienne a été un échec total déclare Douglas MacGregor (dossier Ukraine)

L’interview qui suit est déjà vieille de trois semaines, mais, cette fois, elle est sous-titrée en français . L’estimation par Douglas MacGregor du nombre d’Ukrainiens tués au combat – POUR RIEN ! – s’élevait alors à 450.000 hommes (estimation recoupée par plusieurs sources fiables). Ces pertes ont aujourd’hui atteint le demi million d ’hommes, d’autant plus sûrement que, depuis quelques jours, elles ne font que croître : on parle de 500 à 1.000 hommes tués PAR JOUR.

Que peuvent faire les Russes ? Se laisser abattre ou tirer. Comme dans toutes les guerres. Celle-ci est une des pires qui soient, et surtout une des plus cyniques : « as long as it takes » = jusqu’au dernier Ukrainien.

Quand il n’y en aura plus, « on » pourra remettre ça avec les Arméniens. C’est dans les tuyaux.

Ancien colonel de l’US Army, Douglas MacGregor alerte les Américains à propos de l’Ukraine : « Nous devons stopper et négocier »

Douglas MacGregor face à Tucker Carlson

Le célèbre Tucker Carlson reçoit le colonel Douglas MacGregor, vétéran de l’US Army et ancien conseiller à la Défense de Donald Trump, pour un entretien consacré aux prétentions américaines en Ukraine.

On remarquera que pas un seul des Américains les plus honnêtes, les plus objectifs et les plus consciencieux n’arrive à se débarrasser du préjugé « il n’est rien de pire au monde que l’URSS en général et que Joseph Staline en particulier ».

Lobotomisés au berceau et quotidiennement cerveaulavés le reste de leur existence, ils ont déjà bien du mérite d’être ce qu’ils sont, mais s’avèrent TOUS, même les meilleurs, incapables de voir leur pays pour ce qu’il est et de remettre en question la criminalité permanente, inégalée, organique, de ses actes..

Comment leur en vouloir ? On n’est pas à leur place.