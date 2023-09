La guerre, l’argent et l’avenir de l’Amérique

Par Douglas Macgregor

Lorsque Richard Nixon a perdu l’élection face à John F. Kennedy, Nixon a dit à ses partisans: « Je connais Jack Kennedy. C’est un patriote. » Nixon savait que la nation serait en sécurité entre les mains du président Kennedy.

La plupart des Américains n’ont pas la même confiance dans le président Biden. En avril 2023, moins de quatre adultes américains sur dix (37%) ont déclaré approuver la performance professionnelle de Joe Biden en tant que président, six sur dix déclarant qu’ils désapprouvaient. Par une marge de 2 contre 1, les électeurs américains croient maintenant que contrôler la frontière américaine est plus important que d’aider l’Ukraine à combattre la Russie. Pour la première fois en 30 ans, les paiements d’intérêts du gouvernement américain sur la dette souveraine équivalent aux dépenses de défense.

Ces révélations ébranleraient la confiance de n’importe quelle Maison Blanche, mais Washington et ses alliés de l’OTAN doivent envisager beaucoup plus. Les prétendus efforts du Département d’État pour geler le conflit en Ukraine sont rejetés d’emblée à Moscou par tout observateur averti du gouvernement russe. En l’absence d’un gel, Washington n’a aucune idée de la façon de mettre fin au conflit de 600 jours.

Pendant ce temps, les sanctions de l’administration Biden continuent d’affaiblir sérieusement l’Occident collectif. Les économies européennes glissent vers la récession. L’économie allemande, la plus importante de la zone euro, stagne pour le troisième trimestre consécutif. En 2022, les constructeurs automobiles allemands ont produit près de 40% de véhicules en moins qu’il y a 10 ans. Selon l’un des principaux industriels allemands, la désindustrialisation de l’Allemagne a commencé.

Cependant, c’est la guerre par procuration de Washington avec Moscou et l’impact de la guerre sur le champ de bataille, combinés aux conséquences économiques, qui modifient l’équilibre des forces en faveur de Moscou. Selon des renseignements de source ouverte, les pertes ukrainiennes suggèrent que les soldats ukrainiens sont tués à un taux comparable ou supérieur à celui de la Première Guerre mondiale, lorsqu’environ 1,7 million de soldats de l’armée russe sont morts de toutes causes confondues en trois ans de combats.

L’art de la guerre est toujours soumis à l’impact de la technologie et la guerre de l’Ukraine avec la Russie ne fait pas exception. Les soldats ukrainiens sont courageux, mais les forces ukrainiennes, comme les forces américaines et alliées de l’OTAN, sont toujours organisées pour combattre une version de la Seconde Guerre mondiale. Cette condition est une recette pour la défaite contre un établissement militaire russe organisé pour la guerre du 21ème siècle.

Aujourd’hui, les armes de frappe russes, associées à une surveillance aérienne et aérienne persistante au sein de défenses aériennes et antimissiles denses et intégrées, créent des conditions de champ de bataille similaires à celles que l’armée allemande a connues au cours de la dernière année de la Seconde Guerre mondiale. À partir du moment où les armées américaine et britannico-canadienne ont débarqué en Normandie, 5 000 avions de chasse américains et britanniques dans les airs au-dessus de l’Europe occidentale ont rendu impossible la manœuvre des forces terrestres allemandes. Toute l’armée de l’air allemande défendait les villes allemandes contre les bombardiers américains et britanniques. Sans couverture aérienne tactique ni soutien, les formations allemandes ne pouvaient se déplacer que la nuit, et jamais le jour.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait une belle démonstration de confiance, mais il ne cache pas le retard du soutien populaire en Europe et aux États-Unis pour la guerre par procuration de Washington. Il sait que l’OTAN est en difficulté. Franchement, l’alliance n’a jamais été conçue pour mener une guerre offensive contre qui que ce soit. Les événements survenus dans les Balkans au cours des années 1990 ont marqué le début de l’évolution maladroite qui a tenté de transformer l’OTAN en un instrument offensif de la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Pourtant, les forces de l’OTAN ne sont pas préparées à une guerre conventionnelle haut de gamme.

Comme on pouvait s’y attendre, les électeurs des trente-deux États membres de l’OTAN s’interrogent sur la sagesse de sous-traiter leur sécurité nationale et leur santé économique à leurs propres élites mondialistes et à celles de Washington. Pourtant, les Européens doivent bientôt décider s’ils sacrifient le peu qui reste de leur souveraineté nationale et de leur santé économique respectives au nom de l’OTAN ou s’ils suspendent l’aide au régime Zelensky et négocient directement avec Moscou. Les contributions européennes totales à la guerre par procuration d’environ 167 milliards de dollars sont supérieures à la contribution de Washington.

Confrontés à une économie faible, à des rendements plus élevés et à des prix plus bas pour les bons du Trésor, l’administration Biden et son partenaire au Capitole, le « parti unique » de Washington, ont vraiment deux choix: premièrement, réduire les pertes américaines et alliées en Ukraine, réduire les dépenses discrétionnaires et se concentrer sur les urgences intérieures à la frontière sud et dans les plus grandes villes américaines. Ou deuxièmement, l’administration et l’unipartie peuvent intensifier le conflit avec Moscou.

L’intention annoncée de la Maison Blanche d’expédier des systèmes de missiles tactiques de l’armée d’une portée de 300 kilomètres ainsi que des missiles de croisière allemands Taurus et d’autres armes de frappe à l’Ukraine semble indiquer la préférence de Washington pour l’escalade. Mais aucun système d’armes ne peut fondamentalement modifier la vérité selon laquelle les forces ukrainiennes s’affaiblissent chaque jour qui passe.

Nulle part ailleurs le potentiel de confrontation avec la puissance militaire russe n’est plus grand que dans la mer Noire. Pourtant, entre le 11 et le 15 septembre, les forces roumaines, britanniques, françaises et turques ainsi que les avions de patrouille et de reconnaissance maritimes américains Poséidon, des ingénieurs-plongeurs avec des bateaux et des équipements spécialisés, mèneront l’opération Sea Breeze 23.3 près du delta du Danube. Étant donné que les navires commerciaux naviguent de la mer Noire vers le Danube sans intervention russe, il n’est pas clair pourquoi l’exercice dans le delta du Danube est nécessaire.

Malheureusement, pousser des conditions dangereuses au bord du conflit n’a rien de nouveau dans la conduite de la politique étrangère et de défense des États-Unis. Après Tempête du désert en 1991 et l’effondrement de l’Union soviétique en 1992, la puissance et l’influence américaines ont augmenté de manière exponentielle. L’appétit de Washington pour remplir des soi-disant « espaces non gouvernés » avec la puissance militaire américaine était insatiable. Washington a été libre pendant 30 ans d’intervenir auprès de la puissance militaire américaine quand et où elle voulait établir de nouvelles « frontières de l’insécurité » dans les Balkans, en Asie du Sud-Ouest, au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord.

Le parti unipartite de Washington (oligarques d’entreprise, responsables de la santé publique, médias grand public, médias sociaux, agences de l’État profond, universités, Hollywood et un assortiment d’agences internationales douteuses comme l’ONU / OMS / WEF) a rapidement investi des milliers de milliards de dollars pour faire progresser la mondialisation avec la puissance militaire américaine. Chaque fois que les forces armées étaient engagées dans l’action, une série d’administrations étaient toujours prêtes à s’en remettre à des commandants militaires inefficaces, voire défaillants.

Le gaspillage des dépenses de défense, la redondance excessive des capacités et la résistance aux changements indispensables dans la conception et la modernisation des forces révèlent maintenant que les forces armées américaines sont mal adaptées à la guerre conventionnelle moderne haut de gamme. Les combats en Ukraine démontrent que Washington ne peut plus ignorer l’influence de la géographie, de la culture et de l’économie, qui agissent toutes comme des contraintes à l’utilisation de la puissance militaire américaine.

L’ère de la richesse abondante et des dépenses de défense sans contrainte touche à sa fin. La façon dont Washington réagira à ces réalités déterminera l’avenir de l’Amérique.

Douglas Macgregor, colonel (à la retraite) est chercheur principal au sein de The American Conservative, ancien conseiller du secrétaire à la Défense de l’administration Trump, ancien combattant décoré et auteur de cinq livres.

