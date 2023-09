Le Comité international de défense des femmes afghanes informe pour le 7 octobre 2023

[Communiqué n°9 du CIDFA – 05 septembre 2023] Nous venons de recevoir d’Afghanistan ce message du Mouvement spontané des femmes Afghanes. Source: INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE DEFENCE OF AFGHAN WOMEN (defendafghanwomen.org) « Le Mouvement spontané des femmes afghanes (MSFA) souhaite suggérer au Comité international de défense des femmes afghanes d’organiser, le 7 octobre 2023, des campagnes, actions, rassemblements dans le monde entier, afin de soutenir les droits des femmes afghanes opprimées par le régime des talibans, et afin de faire pression sur les gouvernements – notamment des grandes puissances – pour qu’ils accordent l’asile immédiat et inconditionnel aux femmes et aux militantes afghanes pourchassées et menacées de mort parce qu’elles ont osé mener le combat pour leurs droits. Pourquoi le 7 octobre ? Parce que c’est une date douloureuse dans la mémoire du peuple afghan. En effet, c’est le 7 octobre 2001 que le gouvernement des États-Unis avec une vaste coalition de gouvernements et l’OTAN ont engagé en Afghanistan leur prétendue “guerre contre le terrorisme” suivie de vingt ans d’occupation au cours de laquelle sera utilisée la “mère de toutes les bombes”, causant la perte de dizaines de milliers de vies d’hommes, de femmes et d’enfants. En 2001, le gouvernement américain a renversé le régime des talibans, confiant alors le pouvoir en grande partie aux forces de l’“Alliance du Nord” qui se composait de fondamentalistes religieux, de chefs de guerre, de violeurs des droits de l’homme et de criminels de guerre. Puis, le 15 août 2021, le gouvernement américain a réinstallé au pouvoir les talibans qui, depuis, n’ont cessé de prendre des mesures excluant les femmes de toute la vie publique : interdites de travailler, de s’instruire, de marcher dans la rue et dans les lieux publics. Nous voulons, à travers le Comité international, inviter ce 7 octobre toutes les organisations des droits humains, tous les défenseurs des droits des femmes, tous les syndicats ouvriers, toutes les organisations de jeunesse et toutes les personnes conscientes de soutenir cette journée internationale et d’y participer activement. La voix des femmes afghanes opprimées doit être entendue et les gouvernements qui déclarent respecter les droits des femmes doivent cesser de passer des accords avec le régime misogyne des talibans. Le régime taliban ne doit pas être soutenu ni politiquement ni financière, et ne devrait être reconnu sous aucun prétexte. Le mouvement de protestation des femmes à l’intérieur de l’Afghanistan doit être aidé, et les femmes menacées et en danger devrait se voir accorder le droit d’asile immédiatement. » Nous en appelons à toutes celles et tous ceux qui soutiennent le Comité international de défense des femmes afghanes et ses activités, notamment les deux tournées en Europe de militantes du Mouvement spontané des femmes afghanes. Répondons à l’appel de nos sœurs d’Afghanistan ! Convoquons dans des dizaines de villes du monde, le 7 octobre prochain, des rassemblements, des piquets rassemblant le plus largement possible toutes celles et tous ceux qui sont solidaires de leur combat. Exigeons sur des pancartes, des banderoles, des affiches que les gouvernements des grandes puissances accordent l’asile immédiat et inconditionnel aux militantes afghanes menacées et persécutées. Faisons circuler dans le monde entier et en Afghanistan les photos de ces rassemblements du samedi 7 octobre prochain, pour que nos sœurs d’Afghanistan et tous ceux qui soutiennent leur combat dans le pays sachent qu’ils ne sont pas seuls ! Rubina Jamil (Pakistan), Christel Keiser (France), pour le Comité international * * * Source: INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE DEFENCE OF AFGHAN WOMEN (defendafghanwomen.org)