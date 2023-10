VERS UN NOUVEAU RÉVEIL DES LUTTES OUVRIÈRES AUX ÉTATS-UNIS ?

Aux premières heures du 15 septembre, une grève a commencé dans trois grandes usines automobiles. Les usines de Ford, General Motors et Stellantis ont été les trois premières du secteur dans lesquelles la grève annoncée par Shawn Fain, dirigeant du syndicat UAW, a eu lieu. La grève avait été soutenue par 97% des membres de l’UAW, de sorte que l’ambiance dans le secteur ne laissait pas d’autre issue que la grève. Mais dans le même appel du syndicat, la stratégie de la bureaucratie syndicale était évidente. Le mécontentement croissant des travailleurs de l’automobile est un signe de la situation actuelle de la classe ouvrière aux États-Unis. Les directions syndicales et politiques montrent quelle réponse elles veulent donner.

CONTEXTE DE LA GRÈVE

La grève des voitures est une réponse à la situation précaire d’un secteur dans lequel les travailleurs ont vu leurs conditions gelées depuis la crise de 2008. Les licenciements massifs et la crise industrielle justifiaient les patrons pour subordonner leur personnel à un régime de travail insupportable. D’autre part, l’inflation se poursuit et les conditions de vie des travailleurs ont continué de se détériorer. Les employeurs, manifestant leur intérêt, ont annoncé des bénéfices records. En 2022, le secteur a augmenté ses bénéfices de 20%, malgré le fait que les enregistrements avaient chuté de 2%.

Le mécontentement croissant des travailleurs menaçait d’exploser suite au non-renouvellement de conventions collectives insuffisantes. En juillet, les négociations entre les employeurs et l’UAW étaient dans une impasse. La base syndicale du secteur, environ 150 000 travailleurs, a poussé à une grève jusqu’à ce que de nouvelles conditions soient imposées. Il y avait un malaise général du personnel face à une situation inacceptable.

UNE GRÈVE LIMITÉE

Le 14 de ce mois, les négociations entre les employeurs et le syndicat ont été conclues. Dans la nuit du même mois, Shawn Fain annonça une grève qui suivrait une « nouvelle tactique » ; Entame une grève limitée à trois usines du secteur, mobilisant 12 700 travailleurs. Cette décision était justifiée comme un moyen de réduire les coûts que les travailleurs subiraient et de poser une plus grande incertitude aux employeurs. La réalité semble indiquer que ce mouvement est plutôt dû à l’intention de réduire les coûts de la grève pour les entreprises. Un signe que, comme prévu, la bureaucratie syndicale cherche ouvertement à limiter la grève et, comme Fain lui-même l’a déclaré, à se positionner de la meilleure façon pour négocier.

Les effets de ces tactiques étaient prévisibles et se sont déjà produits. Les entreprises ont eu l’espace et le temps d’organiser la répression et ont jusqu’à présent licencié 600 travailleurs. Limiter la grève à une poignée de foyers vise à isoler une main-d’œuvre à punir. Le syndicat UAW, tout en reconnaissant la possibilité de mobiliser 150 000 membres, s’impose lui-même des services minimums qui affaiblissent la grève. Il est clair que le syndicat est venu à la grève sous la pression et qu’il a fait semblant de la soutenir, pour ensuite procéder à la limiter autant que possible.

Les objectifs annoncés de la grève de l’UAW sont l’augmentation salariale d’environ 40% en quatre ans, une semaine de travail de 32 heures avec 40 heures de salaire, le rétablissement du droit à une pension pour les nouveaux employés et la fixation d’une compensation pour l’inflation. Des conditions de base qui sont sûrement lettre morte entre les mains d’un vétéran syndical des trahisons et de la corruption insérées depuis de nombreuses décennies dans le capital américain. La bureaucratie syndicale de l’UAW est devenue officiellement intégrée aux conseils d’administration de l’industrie, avec son président Douglas Fraser en tant que conseiller de Chrysler.

D’autre part, le potentiel de grève est indéniable, ce qui est dû en grande partie à l’énorme mécontentement parmi les travailleurs du secteur. Un potentiel qui passe par sa propre organisation autonome vis-à-vis de la bureaucratie syndicale et des politiciens démocratiques, qui n’ont pas tardé à s’approcher pour obtenir un profit politique et discipliner les travailleurs de manière raisonnable et démocratique. Un potentiel qui passe par l’extension à la fois locale le long de la chaîne des sous-traitants et des fournisseurs et à l’international, atteignant des pays voisins tels que le Canada et le Mexique, aux lignes de production desquels le secteur automobile américain est directement lié.

UN ÉTÉ CHAUD DE GRÈVES

L’été dernier a été qualifié par la presse d’« été de grève chaude ». Entre janvier et août, 252 grèves ont éclaté à travers les États-Unis. Bien que seulement 16 d’entre eux impliquaient plus de 1 000 travailleurs, le nombre pour seulement huit mois était déjà supérieur aux moyennes annuelles depuis 2006 dont le pic était de 25 en 2019. Ce n’est pas une vague de grèves et de combativité de masse, mais elle reflète un environnement mature.

Il existe même des preuves culturelles à cet égard. Le succès musical de la fin de l’été aux États-Unis était une chanson inhabituelle. Une chanson loin des grands labels et des genres habituels. Une chanson d’un ouvrier de Virginie, Oliver Anthony, qui pousse un cri de désespoir. Bien que les paroles incluent des arguments clairement influencés par le discours trumpiste, elles capturent en tout cas la colère et la confusion face à un environnement de travail humiliant et à une vie précaire. La répercussion de la chanson était générale et sonore. Les politiciens et les porte-parole du républicanisme ont vu la possibilité de saisir une question avec laquelle mobiliser le « redneck » mécontent, ce qui n’a pas de sens dans la bouche des politiciens du régime social qui l’appauvrit, que le bleu ou le rouge soit la couleur du gouvernement de la Maison Blanche.

La presse parle de la nouvelle génération qui cherche à rejoindre l’organisation ouvrière, bien qu’elle ne trouve pour le moment que les syndicats. La gauche du capital a pu voir dans le mécontentement et la nécessité pour les travailleurs d’organiser un récif pour créer une organisation subordonnée à la gauche du Parti démocrate. L’intérêt de l’appareil politique démocrate a été démontré en décembre dernier, lorsque le gouvernement Biden, soutenu par les dirigeants de la gauche de son parti, a interdit une éventuelle grève dans les transports ferroviaires. La politique de la carotte et du bâton ressort clairement du cours des événements.

Mais aux États-Unis, notre classe montre une opposition croissante à sa situation dans une société qui ne fait que la ramener à plus de précarité et de pauvreté, et n’offre que la perspective d’un massacre sous la forme d’une épidémie de drogue ou d’une guerre.