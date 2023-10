Après le Québec, l’UE autorisera-t-elle la vaccination de force ?

Au printemps dernier, le Québec a adopté sa loi sur la santé publique, qui encadre les situations pandémiques d’urgence. Dans ce cadre, le Québec autorise, sur décision judiciaire, une vaccination de force contre les récalcitrants. C’est la façon la plus commode de subsumer l’obligation de consentement libre et éclairé qui fonde le droit médical aujourd’hui. Et en Europe ? les débats menés cet été sur les “recommandations pour améliorer la gestion des crises et la préparation de l’UE à de futures urgences sanitaires” ont montré qu’une majorité de députés européens était probablement prête à adopter des dispositions similaires sur notre continent. Il faudra donc se montrer très vigilant sur le sujet.

Fidèles au Great Reset qui se déploie mois après mois, les pays européens “caleront-ils” leur appareil juridique sur la loi québécoise de santé publique adoptée au printemps, qui prévoit une vaccination forcée sur décision judiciaire pour les récalcitrants ? C’est une hypothèse qu’il ne faut pas écarter, et qui mérite une vigilance toute particulière.