Aujourd’hui, certains analystes politiques voudraient disculper ces politiciens canadiens hystériques et incultes…disent-ils (?!…) Trop ignares pour reconnaître des nazis ou des Waffens SS sans leurs uniformes disent-ils, mais assez retors pour leur fournir des milliers de sauf-conduits d’immigration pour les exfiltrés vers le Canada, terre d’accueil des « réfugiés » nazis européens . L’équation est simple à faire pourtant… même la Joly et l’inculte ministre des Affaires étrangères du Canada peut comprendre…après 1945, un soldat ukrainien ou européen en fuite de son pays avait pris les armes et avait versé le sang des populations ukrainiennes ou européennes. Ces soldats fuillaient le Tribunal de Nuremberg . Chers lecteurs, vous trouverez ci-dessous l’excellent texte d ‘Éva Barlett sur l’activité du gouvernement canadien en soutien conscient et déterminé aux forces fascistes, nazies et militaristes mondiales. À bas le mythe du gouvernement canadien pacifiste.

Aucune de ces frénétiques personnalités canadiennes présentes à Ottawa ce jour-là n’a dénoncé ces crimes contre le peuple ukrainien…au contraire, les polichinelles politiques canadiens se sont inquiétés du sort des officiers de l’armée canadienne illégalement infiltrée en Ukraine et qui avaient été piégés dans les tunnels d’Azov sous les décombres de la ville martyre Les communications radio indiquent plusieurs officiers étrangers bloqués à Marioupol – le rôle du Canada – les 7 du quebec .

Cette coterie de protées réunie sous la Tour du parlement canadien appuie sans défaillance ses amis kéviens corrompus depuis que la Russie a enclenché son « opération militaire spéciale » de nettoyage politique et militaire des sectes néonazies stipendiées, fer de lance de l’assaut que la CIA et l’OTAN mènent sur le front de guerre de l’Est. On se souviendra du massacre mené à Marioupol par le régiment néonazi Azov , La bataille de Marioupol a été sanglante, mais stratégiquement bénéfique pour la Russie – les 7 du quebec , ou de l’assassinat de centaines de militants syndicaux à la salle des syndicats d’Odessa LE FASCISME UKRAINIEN AU QUOTIDIEN – les 7 du quebec .

L’alcôve parlementaire était plein à craquer de ministres, de députés, de sénateurs et d’autres « personnalités » politiques canadiennes fiers représentants du grand capital mondial venus accueillir le pantin ukrainien Zelensky en pèlerinage pour quémander la charité au bénéfice des oligarques qui sévices présentement à Kiev et que le gouvernement canadien soutien depuis le coup d’État néonazi Place Maidan , en 2014. Un rapport chinois dévoile les stratagèmes de la CIA pour organiser des révolutions colorées dans le monde entier – les 7 du quebec .

Le « réfugié » et vétéran nazi ukrainien Jaroslav Gunka – naturalisé canadien en 1945 après deux années de loyaux services dans la division Waffen SS Galicia – se lève, sous un tonnerre d’applaudissements à la Chambre des Communes du Parlement canadien. Nous avions rapporté l’événement scandaleux la semaine dernière dans ces pages : Honte au Parlement canadien qui applaudit un ancien waffen SS et le nouveau NAZI Zelinsky – les 7 du quebec .

Lors de la visite du président ukrainien Vladimir Zelensky au Canada, et après son discours de panique, comme on pouvait s’y attendre, le président de la Chambre, Anthony Rota , a fait l’éloge d’un Ukrainien-Canadien présent au Parlement ce jour-là : Yaroslav Hunka , un nazi de la Seconde Guerre mondiale, appelant lui « un héros ukrainien, un héros canadien » et le remerciant pour son service.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky (au centre) et le Premier ministre canadien Justin Trudeau (au centre, à droite) à la Chambre des communes à Ottawa le 22 septembre 2023 © Sean Kilpatrick / POOL / AFP

Revue de presse nationale et internationale en rapport avec l’article.

Deux jours plus tard, Rota a présenté ses excuses pour avoir félicité l’homme, affirmant qu’il avait « reconnu un individu dans la galerie » et qu’il avait par la suite eu connaissance de « davantage d’informations qui me font regretter ma décision de le faire ».

Juste pour être clair – puisque Rota ne l’était pas – l’ individu auquel il faisait humblement référence était Yaroslav Hunka, et l’ information qui a fait regretter Rota était que Hunka avait été un membre volontaire de la 1ère division galicienne de la Waffen SS – vous savez, celui qui était accusé. du massacre de Polonais, de Juifs et d’Ukrainiens en Ukraine et en Pologne, ainsi que d’autres atrocités.

Alors que Rota prétend qu’il n’était pas au courant du service de Hunka en tant que nazi, étant donné qu’il avait également félicité Hunka pour sa lutte « pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes », on peut supposer que c’est à ce service qu’il faisait référence.

« Slava ukrainien » ? Comment le Canada a célébré un ancien combattant nazi de la Seconde Guerre mondiale et déclenché un scandale international

Dans ses excuses, Rota a déclaré : « personne, y compris mes collègues parlementaires et la délégation ukrainienne, n’était au courant de mon intention ou de mes remarques avant que je les prononce ». Le bureau du Premier ministre canadien Justin Trudeau a nié toute connaissance de Hunka et de son service nazi, déclarant : « Le président avait sa propre répartition des sièges d’invités lors du discours de vendredi, qui ont été déterminés par le président et son bureau seuls. » Il semble cependant hautement improbable que le gouvernement canadien autorise quiconque à entrer au Parlement sans un contrôle préventif approfondi lorsque Zelensky, un président en visite, prend la parole.

Que Trudeau (et sa vice-première ministresympathisante de Stepan Bandera, Chrystia Freeland) soient au courant ou non de Yaroslav Hunka, la question demeure : pourquoi n’a-t-il jamais été traduit en justice ? Lui ou l’un des 2 000 autres SS nazis que le Canada aurait accueillis dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Ayant été acceptés comme réfugiés anticommunistes avec peu ou pas de contrôle, ces criminels de guerre et collaborateurs présumés ont été autorisés à vivre le reste de leurs jours en paix, et la plupart d’entre eux l’ont fait ouvertement sous leur propre nom, comme l’a déclaré Simon. Le Centre Wiesenthal l’a signalé à plusieurs reprises .

Il y a beaucoup à dire sur l’histoire du Canada avec les nazis ukrainiens. Non seulement il les a accueillis après la Seconde Guerre mondiale, mais le Congrès ukrainien canadien , soutenu par le gouvernement , qui, jusqu’à récemment, comptait parmi ses membres les organisations d’anciens combattants collaborateurs des nazis, ainsi que les « centres de jeunesse » ukrainiens financés par le gouvernement qui célèbrent les collaborateurs nazis comme Stepan. Bandera et Roman Shukhevich. Il existe même des monuments honorant les collaborateurs nazis et les criminels de l’armée insurrectionnelle ukrainienne encore debout dans les villes canadiennes.

Le Canada a également soutenu les nazis des temps modernes en Ukraine même, en entraînant des membres du bataillon néo-nazi Azov sur le sol canadien, bien que les grands médias canadiens aient tenté ces dernières années de minimiser cela.