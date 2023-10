Pleurez Occident devant votre rêve perdu (A. Crooke)

Nous semblons nous diriger vers un point d’impact, avec la perspective d’une collision en vue – aussi évidente qu’elle l’était en 1911.

Michael Anton, ancien conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis, nous donne cette analogie pour la situation des États-Unis et de l’Europe aujourd’hui :

Le 20 septembre 1911, le RMS Olympic, vaisseau frère du malheureux Titanic, est entré en collision avec le croiseur HMS Hawke de la Royal Navy, alors que les deux navires naviguaient à faible vitesse, en contact visuel l’un avec l’autre, et ce pendant 80 minutes. “C’était, écrit l’historien maritime John Maxtone-Graham, l’une de ces incroyables convergences, en plein jour, sur une mer calme et en vue de la terre, où deux navires opérant normalement se dirigent allègrement vers un point d’impact – comme s’ils étaient hypnotisés.”

Nous aussi, nous semblons nous diriger vers un point d’impact similaire, avec la perspective d’une collision en plein jour – et aussi évidente qu’en ce jour de 1911. De même, notre classe dirigeante n’est pas prête à changer de cap. Elle doit vouloir cette collision – ou alors elle considère qu’un Armageddon de collisions est destiné à ouvrir la voie au triomphe de la “droiture” .

Il est certain que le moment présent est défini de manière sombre comme un moment de graves prévisions économiques, coexistant avec un climat d’impasse politique. Il devient de plus en plus évident pour un nombre croissant de personnes en Occident que quelque chose a terriblement mal tourné dans le “projet Ukraine” . Les prédictions et projections optimistes d’une victoire certaine ne se sont pas concrétisées et, au lieu de cela, l’Occident est confronté à la réalité du sacrifice dans le sang de centaines de milliers d’Ukrainiens à leur fantasme d’Osiris démembré. L’Occident ne sait pas quoi faire. Il erre, l’air perdu.

Tout ce gâchis est parfois expliqué comme le résultat d’une erreur de calcul de la part des élites occidentales. Mais la situation est bien pire que cela : le dysfonctionnement pur et simple et la prévalence de l’entropie institutionnelle sont si évidents qu’il n’est pas nécessaire d’en dire plus.

Le dysfonctionnement de l’Occident est bien plus profond que la situation autour du projet ukrainien. Il est absolument partout. Les institutions publiques et privées, en particulier celles de l’État, ont du mal à faire avancer les choses ; les politiques gouvernementales ressemblent à des listes de souhaits rédigées à la hâte, dont tout le monde sait qu’elles n’auront que peu d’effets pratiques. C’est pourquoi les décideurs politiques ont une nouvelle priorité : “ne pas perdre le contrôle de la narration” .

La “ligne” de Hartmut Rosa : l’immobilisme frénétique semble particulièrement approprié.

En d’autres termes, nous sommes pris dans une nouvelle itération de la politique de 1968. Le commentateur américain Christopher Rufo note,

C’est comme si nous avions vécu une récurrence sans fin : le Black Panther Party réapparaît sous la forme du mouvement Black Lives Matter ; les pamphlets du Weather Underground se transforment en articles universitaires ; les guérilleros marxistes-léninistes changent leurs banderoles et deviennent les responsables d’une révolution des mœurs menée par l’élite. L’idéologie et le récit ont conservé leur position d’hégémon jaloux.

En 1972, Herbert Marcuse a peut-être prématurément déclaré la mort de la révolution de 1968. Pourtant, même vers la fin de cette année-là, le contrecoup était évident, les électeurs votant pour Richard Nixon, qui avait promis de rétablir la loi et l’ordre. Nixon a été dûment “destitué” et l’idéologie de 1968 a été progressivement ravivée :

“Les militants de gauche ont aujourd’hui ressuscité le militantisme et les tactiques des années 1960 – les mouvements radicaux sont installés, organisant des manifestations et utilisant la menace de la violence pour atteindre leurs objectifs politiques. Au cours de l’été 2020, le mouvement Black Lives Matter a organisé des manifestations dans 140 villes. Nombre de ces manifestations sont devenues violentes – la plus grande éruption d’émeutes raciales de gauche depuis la fin des années 1960” , écrit M. Rufo. Le point de départ consiste à percevoir correctement l’état actuel des choses en Amérique. L’ironie amère de la révolution de 1968 est qu’elle a accédé à la “fonction” , mais qu’elle n’a pas ouvert de nouvelles possibilités… La mainmise apparemment totale de la gauche sur les principales institutions – l’enseignement public, les universités, les dirigeants du secteur privé, la culture et, de plus en plus, même les sciences – donne l’impression que le champ de bataille actuel est immense.

Pourtant, elle “a enfermé les principales institutions de la société dans une orthodoxie étouffante… Bien qu’elle ait accumulé des avantages administratifs significatifs, elle n’a pas réussi à produire des résultats” . Ce que nous avons, c’est un niveau intense de polarisation politique et culturelle coexistant avec le sentiment d’être pris au piège de l’immobilisme. La vie publique est en suspens et, avec la “crise” comme norme, la politique dominante se rapproche de plus en plus du vieux vice européen du nihilisme.

Ce qui distingue – ce qui déforme – le récit des descendants intellectuels de 1968, c’est leur insistance à ne plus se contenter de définir et de contrôler le récit, mais à exiger que la guerre culturelle soit assimilée à l’ensemble des valeurs personnelles de chaque individu. De plus, ils exigent qu’en tant qu’individus, ils reflètent cette idéologie dans leurs actions et leur langage de tous les jours, sous peine d’annulation. En d’autres termes, il s’agit d’une véritable guerre culturelle.

Les signifiants-maîtres actuels du “racisme systémique” et du “privilège blanc” , associés aux droits à l’identité, à la diversité et au transgenrisme, divisent les États-Unis entre deux normes identitaires : celles de la “République” , celle de la révolution de 1776, contre celles de la révolution de 1968.

En Europe, la schizophrénie est également profonde : d’une part, l’élite de Davos est attachée à un récit qui soutient que le passé de l’Europe a été – fondamentalement – celui d’une suprématie coloniale raciste. Et que cela exige des entités publiques et privées qu’elles offrent une réparation pour les actes historiques de discrimination et de colonialisme ; une vision qui impose à tous les Européens le devoir de “s’engager en faveur de la diversité, de la protection des identités et d’une équité radicale” .

Mais ce qui n’est pas reconnu ou discuté ouvertement, c’est le changement profond qui est en train de transformer l’Europe : qu’on le veuille ou non, l’Europe n’est pas ce que nous avions imaginé. Ce n’est pas l’Europe du “Paris” français, de la “Rome” italienne ou du “Londres” britannique.

Cette “vision touristique” de l’Europe persiste, elle est utile et exploitée commercialement. En réalité, l’Europe est en train de devenir une terre où les personnes nées dans le pays sont en passe de devenir une minorité parmi les minorités : la question de savoir ce qu’est la “France” aujourd’hui est valable, mais reste sans réponse.

Nombreux sont ceux qui diront “pourquoi pas” ? Mais pour dire les choses crûment, le problème est que cette issue est délibérément recherchée – clandestinement, sans honnêteté et sans consultation. Les Européens qui ont connu des cycles de conquête antérieurs (que ce soit par les Mongols, les Turcs ou les Autrichiens) et qui ont survécu en conservant un sentiment d’identité durable, voient ce dernier volontairement déstabilisé et leur culture dissoute – pour être remplacés par le langage insipide de relations publiques des valeurs européennes, épousé par Bruxelles.

La question n’est pas de savoir si ce changement est une “bonne chose” ou une “mauvaise chose” . Car, pour parler franchement, cette question va faire exploser l’Europe à mesure que son économie s’effondrera et que les énormes ressources consacrées aux migrants deviendront un sujet brûlant. Ce que personne ne sait, c’est comment stabiliser un sentiment d’identité européenne dans la soupe identitaire qu’est devenue l’Europe.

En fait, une “solution” n’est peut-être pas possible, étant donné le harcèlement incessant sur la criminalité raciste “blanche” . Qu’il soit valable ou non, ce discours s’est transformé en une “potion de sorcières” emplie de haines. Nous en avons vu les effets à Paris et dans d’autres villes françaises cet été.

Les principes d’une grande partie de la société européenne ne sont pas orientés vers un projet exalté d’“ingénierie sociale” de redressement moral, mais vers la protection des valeurs simples et des institutions du citoyen ordinaire : la famille, la foi, le travail, la communauté, le pays.

C’est la “guerre culturelle” de l’Europe – celle de l’Amérique y est liée mais a ses propres caractéristiques.

Charles Lipson écrit dans l’édition américaine de The Spectator :

Il est difficile de ne pas pleurer pour la République alors que la confiance dans nos institutions s’effondre, et ce pour de bonnes raisons. Pour faire simple : notre gouvernance nationale est en lambeaux – et le public le sait. Ils savent aussi que les problèmes vont au-delà de la politique partisane et de certains dirigeants et qu’ils concernent aussi ceux qui les soutiennent, les médias et les principales institutions chargées de l’application de la loi. Ce qu’ils ne savent pas, c’est comment restaurer un semblant d’intégrité dans un système politique qui rend très difficile le blocage de la nomination d’un président en exercice, comme Joe Biden, ou la nomination d’un autre candidat, comme Donald Trump, qui est soutenu par une minorité fortement engagée d’activistes du parti.

L’État permanent a été clair, écrit Michael Anton :

Ils ne peuvent pas, et ils ne le feront pas, dans la mesure du possible, de permettre à Donald Trump d’être à nouveau président. En fait, ils l’ont dit clairement en 2020, dans une série de déclarations publiques. S’ils étaient aussi convaincus à l’époque, imaginez ce qu’ils ressentent aujourd’hui. Mais vous n’avez pas besoin d’imaginer : ils vous le disent tous les jours. Ils disent que le 45e président est littéralement la plus grande menace à laquelle l’Amérique est confrontée aujourd’hui – plus grande que la Chine, que notre économie qui s’effondre, que notre société civile qui s’effiloche.

Eh bien, cette “base Trump” à laquelle Lipson fait référence ne bouge pas. Mais ce n’est pas seulement une “base Trump” – elle acquiert en effet un soutien plus large, car la contre-révolution d’aujourd’hui n’est pas une contre-révolution de Trumpisme seul, ou de classe contre classe, mais plutôt une contre-révolution qui “se déroule le long d’un nouvel axe entre le citoyen contre un État idéologiquement dirigé” . Glenn Greenwald est d’accord,

La mesure pertinente n’est plus gauche contre droite. C’est anti-establishment contre pro-establishment.

L’ambition ultime n’est pas de remplacer la nouvelle “classe universelle” , héritière de la révolution culturelle des années 1960, mais plutôt de restaurer le principe fondateur de la nation, à savoir “la règle du citoyen contre l’État” , qui était à la base de la révolution américaine de 1776.

Cette “base” ne bouge pas car, en dernière analyse, l’hystérie anti-Trump ne concerne pas Trump – comme l’affirme Michael Anton, lui-même ancien membre du personnel de la Maison Blanche :

Le régime ne peut pas permettre à Trump d’être président non pas à cause de ce qu’il est (bien que cela soit désagréable), mais à cause de ce que sont ses partisans.

Les plaintes concernant la nature de Trump ne sont que des substituts aux objections concernant la nature de sa base.

“Cette classe ne peut être autorisée à mettre en œuvre ses préférences, en raison de sa nature et, surtout, parce que c’est sa nature qui dicte ce qu’elle veut voir se produire”, ajoute Anton.

La classe dirigeante, écrit Anton, ne manquera pas de consolider “la base” –

en se montrant toujours plus radicaux, haineux et incompétents. Ils ont montré à maintes reprises qu’il n’y a pas de modération en eux. Ils ne peuvent même pas ralentir d’un seul kilomètre à l’heure, même lorsque le ralentissement est clairement dans leur intérêt. Je ne saurais dire s’ils sont poussés par les exigences de leur base, par leur propre conviction interne ou par une force surnaturelle. Que se passe-t-il alors ? Eh bien, selon les termes du “Transition Integrity Project” , un collectif lié au réseau Soros, qui a élaboré en 2020 sa stratégie pour empêcher un second mandat de Trump, le combat deviendrait [en fin de compte] “un combat de rue – et non une bataille juridique” . Encore une fois, ce sont leurs mots, pas les miens. Mais permettez-moi [i.e. Michael Anton] de traduire : [Nous pouvons nous attendre à une répétition des] émeutes de l’été 2020, mais dans des ordres de grandeur plus importants : et elles ne seront pas interrompues tant que les gens qui les composent ne seront pas en sécurité à la Maison Blanche.

Les gens vont-ils pleurer pour l’Occident ? Non …

Alastair Crooke

Traduit par Zineb, relu par Wayan, pour le Saker Francophone