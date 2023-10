Un Trésor d’un coup de pioche

OLIVIER CABANEL — Le 28 mars 2007, en creusant une tranchée dans une maison du XV siècle, un jeune maçon a mis à jour à Montrichard (Loir et Cher) un prestigieux trésor : Des pièces en or et en argent.

L’inventeur du trésor (c’est l’appellation convenue pour définir celui qui trouve un trésor) s’appelle Paulo, il a 27 ans, et a pu garder la moitié du trésor, conformément à la loi, ce qui représente tout de même 104 pièces d’or et 182 pièces d’argent datant de la Renaissance.

Or l’intérêt de cette découverte n’est pas tant dû à la quantité d’or et d’argent, mais plutôt à son état remarquable de conservation : les pièces étaient dans un pot, bien à l’abri enterré dans le sol de la maison.

Cela provoque une importante plus value, et suite à l’expertise réalisée par le département des Monnaies, des Médailles et Antiques, l’heureux propriétaire a décidé de vendre son trésor aux enchères.

Elles auront lieu le 6 juin prochain au Château de Cheverny.

Nul doute que la vente va atteindre des sommets, car les pièces vont être vendues une à une.

Les plus anciennes datent de François 1er, et Louis XIII.

Celles qui sont en argent peuvent atteindre 200 €, celles en or dépasser plusieurs milliers d’€, et les experts estiment que la barre des 300 000 euros sera allègrement dépassée. (Ce qui ne représente que la moitié du trésor, puisque l’autre bénéficiaire, en l’occurrence le propriétaire de la maison, a gardé l’autre partie).

Le trésor de Bazas (Gironde) fut découvert en 2004 de la même manière que celui de Montrichard.

Il était de même nature : des pièces d’or et d’argent, et tout comme à Montrichard, les pièces étaient cachées dans 2 petits pots d’environ 10 cm de haut.

157 pièces d’or dans le premier, et dans le second des pièces d’argent.

Le tout a été vendu aux enchères le 29 octobre 2005 et a atteint des sommets :

Un seul « Dobla » d’or de Burgos a été adjugé à 24 000 €., ce qui laisse rêveur.

En 2007, 500 000 pièces d’argent, et des centaines de pièces d’or furent découvertes par Odyssey Marine Exploration, dans l’épave du « Black Swan » (nom de code de l’opération).

Ce trésor détrônera sans aucun doute le trésor de l’Atocha estimé à 400 millions de dollars, et découvert par Mel Fisher en 1985.

Alors qui découvrira le prochain trésor, puisqu’il en reste de par le monde environ 7000 répertoriés ?

Qui découvrira par exemple, le Trésor des Incas enfoui par 300 petits mètres de fond, au cœur du lac Titicaca ?

L’histoire veut qu’Atahualpa, le chef Inca, retenu prisonnier par Pizarro, soit libéré en échange d’une rançon peu commune : une pièce de 35 mètres carrés devant être remplie d’or.

Or, Atahualpa fut malgré tout exécuté, et les Incas pour se venger coulèrent tout simplement le bateau qui contenait le trésor au milieu du lac Titicaca.

Une expédition infructueuse a été menée récemment par Jean Jacques Cousteau.

Sans aller si loin, intéressons nous au trésor de Napoléon.

Lors des cent jours, et de son retour commencé le 2 mars 1815, il emprunta un chemin étroit et escarpé des Hautes Alpes, par le col des Lèques pour rejoindre Grenoble.

Or dans un sentier escarpé, qui longeait la rivière l’Asse, un ane perdit l’équilibre et trouva une fin tragique, emportant avec lui une partie du trésor de Napoléon, lequel doit se trouver encore au fond de l’eau.

A l’inverse de Napoléon, c’est lors de sa fuite que Louis XVI déposa une partie de son trèsor à l’Abbaye d’Orval, à Montmédy, sous la bonne garde des moines.

Hélas pour lui, sa fuite comme on le sait s’acheva à Varennes.

Lorsque les républicains, en 1793, envahirent l’Abbaye, les moines enfouirent précipitamment ce trésor, (en y ajoutant leur propre trésor !), dans leur domaine de Gérouville, et quittèrent d’urgence les lieux.

Ce trésor s’y trouve encore.

Pour connaître tous ces lieux, il vous suffit d’acheter un de ces livres à succès qui les évoquent.

Et ce qui est certain, c’est que les auteurs de ces livres s’enrichiront à coup sûr, sans même avoir besoin de chercher l’un de ces trésors.

Car comme disait un vieil ami africain :

« Seul le vieil éléphant sait ou trouver l’eau ».