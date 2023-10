LES PROMESSES DE L’AUBE…

Nous ne sommes pas venus ici pour céder d’une manière ou d’une autre à la peur,

nous sommes venus ici pour allumer un feu de joie

Le passeur ► Urantia Gaïa

Soyons l’étincelle capable d’embraser tous les empires…

2 ans, 1000 petits billets à tiroirs et 250 000 vues plus tard je ne puis que vous remercier de me lire toujours plus nombreux, en France où je suis née et où je vis mais aussi de Belgique, de Suisse, de l’Île de la Grande Tortue et d’Amérique Latine et de plus en plus d’Algérie, d’Afrique et de partout…

Comme vous pourrez le lire ICI ou LÀ en 2017 la mise à l’index par le Déconnex de M. Le Monde a fait du mal à tout le monde, mais plus encore, pour les tout petits blogs comme le mien, le déréférencement par le Grand Gogole…

Je voudrais remercier Voltigeur du site Les Moutons Enragés qui appuie mes petits billets de blog chaque jour dans sa Revue De Presse.

Robert Bibeau du site Les 7 du Québec qui chaque dimanche depuis un an publie mes articles sur les Natifs et Nations premières comme mes petits billets d’analyses de politique intérieure ou internationale.

Alter Info qui publie sans jamais rien tronquer les différents articles que je leur soumets.

Et bien sûr Résistance71 qui me confie, sans réserve, nombre de leurs anciennes analyses, traductions et publications, comme ils m’ont confié leur Manifeste Politique ► MANIFESTE POUR LA SOCIÉTÉ DES SOCIÉTÉS pour en réaliser la mise en page PDF et ainsi en permettre la diffusion gratuite car nous estimons, conjointement que tout ce qui participe du développement de l’humanité DOIT être accessible à tous et gratuitement, pas plus de « droits d’auteurs » et de « propriété intellectuelle » que de beurre en branche !

Merci à vous toutes et tous de consommer sans aucune modération cette page de mon blog (qui est la plus téléchargée) qui regroupent toutes mes versions PDF et il y en a 42 à ce jour…

De mon tout premier texte d’anticipation ABHKAZIE 2022, dont la réalité, en France, avec l’avènement de Jupiter/Macron a depuis dépassé cette fiction avec laquelle j’ai ouvert ce blog en décembre 2015.

Sachant que le PDF le plus téléchargé et que je tiens régulièrement à jour avec les nouvelles publications du Dr. Ashraf EZZAT est Traduction de la Bible & Escroquerie historique, de 64 pages.

Devant la dernière version du Contre-rapport de la Commission Vérité & Réconciliation ; MEURTRE PAR DÉCRET et la traduction partielle du livre Païens En Terre Promise, décoder la Doctrine Chrétienne de la Découverte, de Steven Newcomb.

Et c’est en suivant un lien inconnu dans la toute dernière excellente et pertinente analyse de Résistance71 ; Trump, Jérusalem et Nouvel Ordre Mondial… de ce paragraphe ; Trump n’est pas un imbécile, il n’est qu’un des nombreux bras armés aux ordres, œuvrant pour la mise en place d’un fascisme planétaire transnational géré par les corporations ayant fusionné avec l’État. La mise en échec du Nouvel Ordre Mondial ne peut se faire que par les peuples qui, dans le processus même de la révolution sociale planétaire, éradiqueront la malfaisance régnante.



Que m’est venue l’idée ;

Je puis d’ores et déjà affirmer cependant qu’il y aura bien un N° 43 puisque je suis en cours de le finaliser…

C’est d’ailleurs pourquoi, j’ai mis en format PDF tous les textes de Zénon, et plus encore puisqu’il m’avait confié quelques poésies et là encore, à lire, télécharger et/ou s’imprimer gratos ► LES CHRONIQUES DE ZÉNON

C’est parce que je suis intimement persuadée que c’est en se donnant à lire, d’où ce modeste travail de mise en PDF, que cela participe à l’ÉVEIL de nos consciences, à nos DÉCLICS, comme au jaillissement de nos petites FLAMMES intérieures celles capables d’embraser tous les empires…

« C’est pourquoi le sage dit : Je pratique le non-agir et le peuple se convertit de lui-même… Je me dégage de tous désirs et le peuple revient de lui-même à la simplicité. » Lao Tseu, Tao Te King, LVII

Le populo, dont je fais partie, est à même de comprendre la pensée Taoïste ; car comme l’a dit la Tortue Taoïste Oogway dans le film Kung Fu Panda :

Hier, c’est l’histoire.

Demain est un mystère.

Et aujourd’hui ?

Aujourd’hui est un cadeau ;

C’est pourquoi on l’appelle le présent…

Et nous savons, désormais, que l’Histoire s’écrit au présent…

Et que le futur commence MAINTENANT!