DES LOCATAIRES SE RETROUVENT À LA RUE!

Avez-vous un logement? Avez-vous les moyens de payer 2000$ par mois? Legault trouve cela normal, parce que les salaires ont BEAUCOUP augmentés!?! Legault vit sur une autre planète. Et c’est lui qui a négocié ses salaires de crève-faim et qui a donner des subventions généreuses à ces patrons qui refusent de payer décemment leurs employées.

Les locataires âgés se font mettre dehors de leurs logements, légalement, au Québec. Legault est d’accord. Il nous répète qu’il faut regarder l’ensemble?!? L’ensemble, Monsieur Legault, c’est que les riches continuent de devenir plus riches.

Legault admet qu’il manque de logement abordable. Donc, il a demandé à la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau de commander une autre enquête par la commissaire à l’étique et la déontologie, une rencontre professionnelle avec son amie, et partenaire d’affaires, Annie Lemieux?!? Ce n’est pas une autre enquête qui va changer quoi que ce soit! Il y en a déjà des centaines sur les tablettes!

Madame France-Élaine Duranceau a rétorquée: «Je n’ai rien à me reprocher!» Puis elle a soutenu que son passé dans l’immobilier «Est une excellente chose», qui l’aide dans ses fonctions de ministre de l’Habitation?!?

Vous voyez comme on est bien gouverné. Ça veut dire qu’il n’y aura pas de changements dans l’immobilier.

Contrairement à ce que Legault nous dit, les pensions et les salaires NE SUIVENT PAS le coup de la vie depuis qu’il est en politique. Donc, nous allons nous retrouvés à la rue… éventuellement. Dans la région de Westmount, qu’on appel, en Anglais, « The Golden Mile », vous allez retrouvés certains de vos anciens leaders, comme Jean Charret et Brian Mulroney, etc.

En fait, où demeurent François Legault et France-Élaine Duranceau?

John Mallette

Le Poète Prolétaire.