par Pepe Escobar, SUR Poutine et la montagne multipolaire magique (reseauinternational.net)

Il y avait une bouffée de «La Montagne Magique» de Thomas Mann lors de la 20ème réunion annuelle de Valdaï cette semaine dans un hôtel sur les magnifiques hauteurs de Krasnaya Polyana. au nord-ouest de la pittoresque station balnéaire de Sotchi.

Mais au lieu de plonger profondément dans l’attrait et la dégénérescence des idées dans une communauté introvertie des Alpes suisses à la veille de la Première Guerre mondiale, nous nous sommes immergés dans de nouvelles idées puissantes exprimées par une communauté d’intellectuels de la majorité mondiale à la veille possible de la Troisième Guerre mondiale psycho-néo-con.

Et puis, bien sûr, le président Poutine est intervenu, frappant comme la foudre la séance plénière.

Il s’agit d’un Top Ten non officiel de son discours, avant les questions-réponses qui étaient typiquement engageantes :

– «J’ai même proposé à la Russie d’adhérer à l’OTAN. Mais non, l’OTAN n’a pas besoin d’un tel pays (…) Apparemment, le problème réside dans les intérêts géopolitiques et dans une attitude arrogante à l’égard des autres».

– «Nous n’avons jamais déclenché la soi-disant guerre en Ukraine. Nous essayons d’y mettre fin».

– «Dans le système international, l’anarchie règne en maître».

– «Ce n’est pas une guerre territoriale. La question est bien plus vaste et fondamentale : elle concerne les principes sur lesquels sera construit un nouvel ordre mondial».

– «L’histoire de l’Occident est la chronique d’une expansion sans fin et d’une immense pyramide financière».

– «Une certaine partie de l’Occident a toujours besoin d’un ennemi. Pour préserver le contrôle interne de leur système».

– «Peut-être que [l’Occident] devrait mettre un frein à son orgueil».

– «Cette époque [de domination occidentale] est révolue depuis longtemps. Cela ne reviendra jamais».

– «La Russie est un État-civilisation distinct».

– «Notre compréhension de la civilisation est très différente. Premièrement, il existe de nombreuses civilisations. Et aucune d’entre elles n’est meilleure ou pire que l’autre. Elles sont égales, en tant qu’expressions des aspirations de leurs cultures, de leurs traditions, de leurs peuples. Pour chacun de nous, c’est différent».

Sur la route de la «multipolarité asynchrone»

Le thème de ValdaÏ 2023 était, à juste titre, «une multipolarité équitable». Les principaux axes de discussion ont été présentés dans ce rapport détaillé et provocateur. C’est comme si le rapport avait préparé le terrain pour le discours de Poutine et ses réponses soigneusement élaborées aux questions de la plénière.

Le concept de multipolarité dans l’espace russe a été formulé pour la première fois par le grand Evgueni Primakov au milieu des années 1990. Aujourd’hui, la voie vers la multipolarité repose sur le concept de «patience stratégique» du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Dans une corne d’abondance entrecroisée d’États-nations, de blocs plus vastes, de blocs de sécurité et de blocs historiques idéologiques, nous sommes désormais plongés dans des méga-alignements – alors même que l’Occident politique cultive ses ambitions universalistes. Le «non-bloc» eurasien est en fait un méga-alignement, tout comme le Mouvement des non-alignés (NAM) revitalisé, qui trouve son expression dans le G77 (en réalité formé de 134 nations).

La voie idéale à suivre pourrait être l’horizontalité – au sens de Deleuze-Guattari – où nous aurions 200 États-nations égaux. Bien sûr, l’Occident collectif ne le permettra pas. Andrey Shushentov, doyen de l’École des relations internationales de l’Université MGIMO, propose la notion de «multipolarité asynchrone». Radhika Desai, de l’Université du Manitoba, propose la «pluripolarité», en l’empruntant à Hugo Chavez.

Le risque, comme l’a exprimé le politologue turc Ilter Turan, est qu’en essayant de construire une réplique du système actuel via, par exemple, les BRICS 11, nous puissions nous précipiter vers un système parallèle qui ne peut tout simplement pas s’organiser en tant que leader d’un nouvel ordre. Ainsi, un résultat clairement possible est un système bipolaire – compte tenu de l’impossible convergence des valeurs communes.

Dans le même temps, la perspective de l’Asie du Sud-Est, exprimée par le président de l’Académie diplomatique du Vietnam, Pham Lan Dung, souligne ce qui est réellement important pour les petits et moyens pays : tout doit se dérouler sur la base de l’amitié Sud-Sud.

La banque BRICS : c’est compliqué

Dans l’un des débats clés sur les BRICS en tant que prototype d’une nouvelle architecture internationale, la vedette du spectacle était l’économiste brésilien Paulo Nogueira Batista Jr, qui s’est appuyé sur sa vaste expérience antérieure au FMI et en tant que vice-président de la NDB – le Banque BRICS – pour une présentation réaliste.

Le problème clé de la NDB est de savoir comment maintenir l’unité tout en naviguant dans la politique de puissance et en atteignant les prochaines étapes de la dédollarisation.

Batista a expliqué comment une nouvelle architecture financière internationale pourrait impliquer une future monnaie commune. Il a souligné le succès de la mise en œuvre de deux expériences pratiques : un fonds monétaire des BRICS (appelé Contingent Reserve Agreement, CRA) et une banque multilatérale de développement, la NDB.

Mais les progrès «ont été lents». Le fonds monétaire «a été gelé par les cinq banques centrales» et doit être élargi. Les liens avec le FMI «doivent être rompus», mais cela suscite une «résistance farouche» de la part des cinq banques centrales des membres des BRICS (et il y en aura bientôt 11).

Faire évoluer la NDB sera une tâche de Sisyphe. Le décaissement des prêts ainsi que la mise en œuvre des projets ont été «lents». Le dollar américain «est l’unité de compte de la banque», ce qui en soi est contre-productif. La NDB est loin d’être une banque mondiale : seuls trois pays l’ont rejoint jusqu’à présent. La présidente actuelle du NDB, Dilma Rousseff, n’a que deux ans pour faire évoluer la situation.

Batista a fait remarquer que l’idée d’une monnaie commune est venue de Russie et a été immédiatement adoptée par Lula lorsqu’il était président du Brésil dans les années 2000. Le concept R5 – les monnaies des cinq membres actuels des BRICS commencent par un «R» – pourrait perdurer ; mais maintenant cela devra s’étendre à R11.

La première étape substantielle, après la refonte de la NDB, devrait être une monnaie provenant d’une banque émettrice adossée à des obligations garanties par les pays membres, librement convertibles, avec des swaps de devises libellés en R5.

Une perspective saine est que la Russie nomme le prochain président de la banque à partir de 2025. La voie à suivre dépend donc essentiellement de la Russie et du Brésil, a souligné Batista. Lors du sommet des BRICS 11 à Kazan, dans le sud-ouest de la Russie, l’année prochaine, «une décision clé devrait être prise». Et lors de la présidence brésilienne des BRICS en 2025, «les premières mesures pratiques devraient être annoncées».

À la recherche d’une nouvelle universalité

Presque tous les panels de Valdai se sont concentrés sur la manière de développer un système alternatif, mais les deux thèmes principaux étaient inévitablement le manque de démocratie dans les institutions internationales actuelles et la militarisation du dollar américain. Batista a observé à juste titre que les États-Unis eux-mêmes sont le principal ennemi du dollar américain lorsqu’il l’utilisent comme arme.

Lors de la séance de questions-réponses, Poutine a abordé la question clé des corridors économiques. Il a soulevé le point de savoir si la BRI et l’ Union économique eurasiatique (EAEU) pourraient avoir des intérêts différents : «Ce n’est pas vrai. Ils sont harmonieux et se complètent». Cela se reflète dans la façon dont ils sont conçus pour «garantir de nouvelles routes logistiques et des chaînes industrielles», et tout cela «complété par le véritable secteur productif».

À l’avenir, il devient urgent d’inventer une nouvelle terminologie pour désigner cette nouvelle «universalité» émergente – même si les nations continuent de se comporter le plus souvent en suivant leurs intérêts nationaux.

Ce qui est clair, c’est que «l’universalité» collective de l’Occident n’est plus valable. Un remarquable panel sur «La civilisation russe à travers les siècles» a montré comment la notion d’«universalité» est effectivement entrée dans la civilisation occidentale par l’intermédiaire de Saint Paul – après son moment à Damas – alors que la notion indienne d’équilibre inscrite dans les Upanishads serait bien plus appropriée.

Pourtant, nous sommes actuellement dans un débat houleux sur la notion d’«État-civilisation», telle que configurée principalement par l’Inde et la Chine, la Russie et l’Iran.

Pierre de Gaulle, petit-fils de l’emblématique général, a développé la notion française d’universalité, incarnée dans le slogan très cité «liberté, égalité, fraternité» – pas exactement soutenu par le macronisme. Il a tenu à souligner qu’il était le «seul représentant de la France» à Valdaï (seule une poignée d’universitaires européens sont venus à Sotchi, et aucun diplomate).

De Gaulle a rappelé combien Saint Simon était russophile et comment Voltaire correspondait avec Catherine la Grande. Il a fait allusion aux liens culturels profonds franco-russes ; une «communauté d’intérêts partagée» ; et «le lien du christianisme».

En revanche, et ce qui est crucial, «les États-Unis n’ont jamais accepté que la Russie puisse se développer selon un modèle différent». Et cela est aujourd’hui illustré par «le peu de connaissances actuelles des élites intellectuelles occidentales sur l’Eurasie».

De Gaulle a souligné que «l’erreur tragique est de voir la Russie à travers les yeux de l’Occident». Il a invoqué Dostoïevski pour déplorer la «destruction des valeurs familiales» et le «vide existentiel» inhérents au processus de fabrication du consentement. Il s’est engagé à «se battre pour l’indépendance», tout comme son grand-père, sous le sceau de «la foi, de la famille et de l’honneur», et a souligné «nous devons repenser l’Europe», invitant «les profiteurs de guerre à venir en Russie».

Au sommet de la Colline : une cathédrale ou une forteresse ?

Au-delà de Valdai, et surtout tout au long de l’année cruciale de 2024 – alors que la Russie assure la présidence des BRICS – les discussions sur les «pôles» des civilisations anciennes se poursuivront. Une large coalition d’États favorables à la multipolarité ne soutient en réalité pas le concept de «civilisation» ; au lieu de cela, ils soutiennent la notion de souveraineté populaire.

Il appartenait à Dayan Jayatilleka, ancien ambassadeur plénipotentiaire du Sri Lanka en Russie, de proposer une formule brillante.

Il a montré comment le Vietnam a affronté avec succès une guerre par procuration contre l’hégémon – «en utilisant 5000 ans de civilisation vietnamienne». C’était «un phénomène internationaliste». Hô Chi Minh a pris ses idées de Lénine – tout en bénéficiant du soutien total des étudiants aux États-Unis et en Europe.

La Russie pourrait donc apprendre de l’expérience vietnamienne comment conquérir les jeunes cœurs et esprits de l’Occident dans sa quête de multipolarité.

Il était clair pour l’écrasante majorité des analystes de Valdai que le concept de civilisation russe constitue un «défi existentiel» pour l’Occident collectif. Surtout parce qu’elle inclut, historiquement, l’universalité radicale de l’Union soviétique. Il est désormais temps pour les penseurs russes de travailler dur pour affiner l’aspect internationaliste.

Alexandre Prokhanov a proposé une autre formulation surprenante. Il compare le rêve russe à une cathédrale au sommet d’une colline, alors que le rêve anglo-saxon est une forteresse au sommet d’une colline, soumise à une surveillance constante. Et si vous vous comportez mal, vous «recevrez des Tomahawks».

La conclusion : «Nous serons toujours en conflit avec l’Occident». Et alors ? L’avenir, comme j’en ai discuté officieusement avec le grand maître Sergey Karaganov, l’un des fondateurs de Valdai, est à l’Est.

Et c’est sans doute Karaganov qui a posé la question la plus difficile à Poutine. Il a souligné que la dissuasion nucléaire ne fonctionne plus. Alors faut-il abaisser le seuil nucléaire ?

Poutine a répondu : «Je suis bien conscient de votre position. Permettez-moi de vous rappeler que la doctrine militaire russe justifie l’utilisation possible d’armes nucléaires par deux raisons. La première est si les armes nucléaires sont utilisées contre nous – en représailles. La réponse est absolument inacceptable pour tout agresseur potentiel. Parce qu’à partir du moment où un lancement de missile est détecté, peu importe d’où il vient – ​​n’importe où dans les océans du monde ou depuis n’importe quel territoire – lors d’une frappe de représailles, tant, tant de centaines de nos missiles apparaissent dans les airs qu’aucun ennemi n’aura une chance de survie, et dans plusieurs directions à la fois.

La deuxième raison est «une menace pour l’existence de l’État russe, même si seules des armes conventionnelles sont utilisées».

Et puis est venu le facteur décisif – en fait un message voilé adressé aux personnages dont le rêve est la «victoire» via un premier coup : «Devons-nous changer cela ? Pourquoi ? Je n’en vois pas l’intérêt. Il n’existe aucune situation où quelque chose puisse menacer l’existence de l’État russe. Aucune personne sensée n’envisagerait l’utilisation d’armes nucléaires contre la Russie».

Pepe Escobar

source : Sputnik Globe via La cause du peuple