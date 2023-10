Le pouls du conflit impérialiste dans le monde

Meurtres en Israel et à Gaza

Le Hamas a lancé une offensive massive de bombardements, des enlèvements accompagnés de harcèlement et de manipulations de civils dans le sud du pays. Premier résultat : des centaines d’otages, 960 morts parmi les civils – dont 260 jeunes clôturés et massacrés dans une rave – et 2000 blessés israéliens et 413 blessés et 2 500 blessés dans la contre offensive de l’armée israélienne à Gaza. Comme l’a dit Netanyahou, nous nous dirigeons vers une guerre longue et épuisante qui menace de se propager avec la lutte du Hezbolah.

Dans le cadre de l’offensive longtemps préparée, le jeu impérialiste iranien avec le soutien ou la complicité à différents degrés de la Russie, du Qatar et de la Turquie. Pour leur part, les États-Unis ont déjà mobilisé leur flotte méditerranéenne et l’ont mise à la disposition de la contre-offensive de l’armée israélienne.

Il n’y a aucun doute sur le caractère génocidaire du programme Hamas – il ne le cache ni les faits ni dans le discours – ni sur ses aspirations à monopoliser, dans le sang, l’exploitation des travailleurs palestiniens. Pas plus du jeu pervers entre la bourgeoisie israélienne et palestinienne qui façonne un mode criminel de division, de domination et d’exploitation fondé sur la division ethnique, plus de militarisme plus rampant et de la guerre comme mode de vie. (Voir: Une guerre de diversion pour conjurer la scission, la sécession et la dislocation de l’État israélien sioniste – les 7 du quebec)

Lorsque des experts internationaux et des hommes politiques prétendument bien intentionnés parlent de l’horizon d’une solution binationale comme une alternative supposée, ils parlent d’atteindre une distribution stable qui consolide le système selon des paramètres relativement pacifiques qui évitent la guerre ouverte en évitant l’aide des différents alliés et patrons impérialistes. Une utopie réactionnaire pour augmenter sur l’exploitation et l’abattage.

Comme toujours, comme partout, la seule alternative réelle – et donc réaliste – au carnage sans fin et l’exploitation redoublée, est le renversement des deux classes dirigeantes par les travailleurs. Tant qu’ils ont le pouvoir, cela ne s’arrêtera pas. C’est pourquoi, ici, comme en Ukraine, la défensive n’est rien d’autre qu’un instrument de recrutement pour perpétuer les meurtres. (Voir: La dernière boucherie au Moyen-Orient fait partie de la marche vers la guerre généralisée (TCI) – les 7 du quebec).

Selon cet argument, dans chaque guerre, il y a une nation agresseur et une nation attaquée et les agressés auraient le droit de se défendre – par tous les moyens disponibles, à commencer par le recrutement forcé de jeunes et de travailleurs. Le fait est que l’argument vulgaire sur le droit de se défendre dans une lutte entre les individus ne s’applique pas aux nations. Les nations ne sont pas un être unique et homogène. Ils sont divisés en classes. Et la guerre ne signifie pas la même chose pour tous. Pour les classes dirigeantes, la guerre est la politique par d’autres moyens – c’est-à-dire un moyen extrême et risqué de faire avancer leurs intérêts. Pour les travailleurs, la guerre signifie accepter les massacres et la misère pour que les classes dirigeantes obtiennent ce qu’elles veulent, ce qui, en fin de compte, n’a qu’à obtenir plus de rentabilité en organisant et en exploitant le travail. C’est-à-dire que le droit des nations à se défendre – que Moscou et Kiev et leurs alliés respectifs invoquent – n’est que le droit – des propriétaires de tout cela – de sacrifier la vie de milliers et même de millions de subordonnés à rester debout – c’est-à-dire rentable – le système économique qu’ils dirigent et contrôlent sur le territoire dans lequel ils le font. C’est pourquoi, en réalité, les travailleurs et, en général, les classes subordonnées ne se soucient pas de savoir qui est l’agresseur et qui est celui qui est attaqué dans une guerre impérialiste (tous ceux qui sont connus des générations actuelles), parce que les principales victimes seront toujours les travailleurs des deux côtés du front. (Voir: Gaza : la solution finale du grand capital mondial ? – les 7 du quebec) La réalité du recrutement forcé et les mensonges de la défensive et de l’antifascisme – 2/3/2022

Il n’y aura pas de paix dans le Caucase

La capitulation de la république marionnettiste (de l’Arménie) dans le Haut-Karabakh face à l’offensive azérie, sa dissolution en tant que parasite et la fuite en tant que réfugiés de 136 000 habitants de ses 150 000 habitants (un nettoyage ethnique en pleine règle) ne semble pas suffisant pour la classe dirigeante de l’Azerbaidjan et ses alliés impérialistes turcs. Le nouvel objectif semble être d’obtenir de l’Arménie vaincue un .

Le jeu de la France – qui arme l’Arménie – l’Allemagne et derrière eux l’UE, qui se déroule dans le contexte du conflit impérialiste français de longue date avec la Turquie, n’augmente pas les chances de mettre fin définitivement à la guerre. En fait, pour le moment, le refus européen d’autoriser Erdogan à participer a servi d’excuse au président de l’Azerbaidjan de ne pas se tenir au sommet de l’UE à Grenade et de suspendre la signature du traité de paix avec l’Arménie.

L’Ukraine et les destructions accélérées

Le niveau de destruction quotidien atteint dans la guerre en Ukraine est tel que l’OTAN et les États-Unis déclarent que leur industrie militaire n’a plus de stocks ou de capacité à alimenter la machine de destruction à l’heure actuelle.

Solution ? L’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Turquie ouvriront des usines sur le sol ukrainien, rapprochant un pas de la guerre du pays contre la Russie à une guerre ouverte et totale. La Russie, pour sa part, ne s’est pas seulement réorganisée en une grande usine d’armes pour soutenir le pouls de ses rivaux impérialistes, pour la première fois, recherche des fournisseurs internationaux et semble en avoir trouvé un en Corée du Nord.

La quantité d’explosifs et d’armes déjà utilisées sur le sol ukrainien et leur capacité destructrice sont une déclaration sur l’avenir que les puissances impérialistes conflictuelles imposeront au moins aux régions orientale et méridionale de l’Ukraine et à leur population.

Le pouls de la crise capitaliste

Même Wall Street n’est pas confiante à la lenteur de l’inflation à l’atterrissage et tient pour acquis que la politique des taux de la Fed conduira à une récession qui, à son tour, prendra du retard par rapport à l’économie (accumulation) du reste du monde.

En Europe, le scénario qui a tiré de ce point de vue depuis au moins un an et demi devient imminent: la récession américaine (et britannique) pourrait être la fin d’une crise immobilière – déjà en préparation en Allemagne – et de l’effondrement définitif du modèle d’exportation allemand que la guerre a rendu inévitable, accompagné de la fin de l’hémonie automobile européenne et de la chute de la et aggravée, bien sûr, par une .

Ce ne sera pas bien et vous pouvez déjà voir les premiers symptômes, par exemple, lors de la chute du fret international et de la baisse brutale du profit industriel brut, qui a été de 40 % en Espagne.

Le pouls des luttes

Grèves auto-organisées (appels sauvages)

Grande-Bretagne . Les cavaliers sauvages frappent à Oxford.

. Les cavaliers sauvages frappent à Oxford. Irlande . Grève des conducteurs d’autobus sauvages à Dublin

. Grève des conducteurs d’autobus sauvages à Dublin – Suède. La compagnie ferroviaire de banlieue de Stockholm a retiré 95 des 105 actions intentées contre ses propres travailleurs au nom de la grève sauvage en avril dernier. 150 chauffeurs ont alors arrêté pour protester contre un projet de gouvernement socialiste visant à supprimer les postes de garde. La société avait initialement intenté une action en justice 105. Il a finalement retiré les moins de 10 plaintes parce que si les chauffeurs participaient aux procès – et y avaient droit parce qu’ils étaient en demande – le réseau de navetteurs aurait été à nouveau paralysé.

Grèves menées par les syndicats