JSF TV

Au moment où le pouvoir sioniste impose la censure de la vérité et interdit aux Français de soutenir la légitime résistance palestinienne, notre média a décidé d’organiser une soirée débat autour de la situation au Moyen-Orient, susceptible d’être l’étincelle d’un conflit mondial de grande ampleur.

Plus que jamais la vérité doit être entendue puisque les médias mainstream et notre gouvernement ont décidé d’être complices d’un autre crime contre l’humanité en soutenant Israël, seul pays au monde condamné par plus de 70 résolutions de l’ONU pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Notre peuple a toujours été du côté des opprimés quand nos gouvernements ont soutenu les oppresseurs.

Cette fois la situation est trop grave pour nous soumettre au pouvoir sioniste qui conduit notre pays vers l’abîme.

