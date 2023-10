La guerre que se mène deux factions du capital israélien sur l’éradication des reliquats palestiniens (Crooke)

Par Moon of Alabama – Le 13 octobre 2023

Quelle est la raison de l’opération “déluge d’Al-Aqsa“, comme le Hamas a baptisé son opération terroriste contre les sionistes ?

Le 8 octobre, Alastair Crooke, l’un des spécialistes les plus expérimentés du Moyen-Orient, écrivait dans Al Mahadeen :

“Israël” a éclaté en deux factions d’égale importance qui défendent deux visions irréconciliables de l’avenir d’”Israël” ; deux lectures mutuellement opposées de l’histoire et de ce que cela signifie d’être juif. La fissure ne pourrait être plus complète. Vraiment. L’une des factions, qui détient la majorité au Parlement, est largement Mizrahi – une ancienne classe inférieure de la société israélienne – et l’autre, largement ashkénaze libérale et aisée.

Les Mizrahi sont pour la plupart des juifs originaires du Moyen-Orient et se situent souvent à l’extrême droite religieuse, tandis que les Ashkénazes sont pour la plupart des Européens libéraux. L’actuel gouvernement Netanyahou est le premier gouvernement israélien à comprendre des ministres mizrahi d’extrême droite.

La plupart des Mizrahi suivent les rites religieux sépharades. Ils veulent un État religieux fondé sur la loi juive. Ils sont aussi radicaux que les membres d’ISIS.

La Haute Cour d’Israël compte 14 juges ashkénazes et un juge mizrahi. C’est l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement Netanyahou souhaite que le Parlement puisse rejeter les jugements de la Haute Cour. De grandes manifestations contre ce changement de régime ont eu lieu en Israël sous l’égide des États-Unis. Les chefs de l’armée et des services de sécurité, pour la plupart ashkénazes, se sont également opposés à l’initiative du gouvernement contre la Cour.

Je pense donc qu’il est tout à fait possible qu’il y ait eu des renseignements indiquant l’attaque du Hamas, mais qu’ils n’aient pas été transmis pour laisser Netanyahou tomber dans un piège. Nous n’avons cependant aucune preuve qu’il y ait eu des avertissements raisonnablement précis de la part des services de renseignement, ou qu’ils aient été retardés.

Des voix s’élèvent déjà pour réclamer le départ de Netanyahou. Ne serait-ce que pour son parrainage à long terme du Hamas, pour faire contrepoids aux Palestiniens du Fatah, plus laïques. S’il n’est plus premier ministre, les tribunaux se saisiront des trois affaires de corruption, actuellement en suspens, contre lui. Il finira probablement en prison.

Une autre raison du succès du Hamas est le fait que trois des quatre bataillons d’infanterie, comptant chacun 800 soldats, qui gardent habituellement la bande de Gaza, ont été déplacés en Cisjordanie pour protéger les colons sionistes d’extrême droite lors d’une fête religieuse. Cela a permis au Hamas de franchir facilement la clôture.

Revenons à Alastair Crooke sur le véritable motif de l’opération Déluge d’Al-Aqsa :

La droite du gouvernement de Netanyahou a pris deux engagements depuis longtemps. Le premier est de reconstruire le Temple (juif) sur le “Mont du Temple” (Haram al-Shariff). Pour être clair, cela impliquerait la démolition d’Al-Aqsa. Le deuxième engagement primordial est la fondation d’”Israël” sur la “Terre d’Israël“. Là encore, pour être clair, cela impliquerait (selon eux) de chasser les Palestiniens de la Cisjordanie. C’est bien le cas puisque les colons ont chassé les Palestiniens de certaines parties de la Cisjordanie au cours de l’année écoulée (notamment entre Ramallah et Jéricho). Jeudi matin (deux jours avant l’opération Déluge d’Al-Aqsa), plus de 800 colons ont pris d’assaut l’enceinte de la mosquée, sous la protection totale des forces israéliennes. Le rythme de ces provocations s’accélère. Ce n’est pas nouveau. La première Intifada a été déclenchée par la visite provocatrice du Premier ministre Sharon dans cette mosquée. Je faisais partie de la commission présidentielle du sénateur George Mitchell chargée d’enquêter sur cet incident. Déjà à l’époque, il était clair que Sharon avait l’intention d’alimenter le feu du nationalisme religieux. À l’époque, le Mouvement du Mont du Temple n’était qu’un petit groupe ; aujourd’hui, il compte des ministres au Cabinet et à des postes clés dans le domaine de la sécurité – et il a promis à ses partisans de construire le “troisième temple“. La menace qui pèse sur Al-Aqsa s’est donc développée pendant deux décennies et atteint aujourd’hui son paroxysme. Et pourtant, les services de renseignement américains et israéliens n’ont pas vu venir la résistance, pas plus qu’ils n’ont vu se développer la violence des colons en Cisjordanie ? Ce qui s’est passé samedi était largement attendu et manifestement très bien planifié.

En passant, il n’y a aucune preuve archéologique, aucune, qu’un “Temple” juif ait jamais existé à Jérusalem. S’il a existé, ce n’était probablement pas sur la colline d’Al-Aqsa, mais sur l’une des six autres.

Al-Aqsa est sacrée pour tous les musulmans, qu’ils soient chiites ou sunnites. Sa destruction conduira inévitablement à la guerre. L’Occident sous-estime manifestement les forces que des appels comme celui-ci peuvent susciter :

Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري @JabriMD – 11:52 UTC – 13 Oct. 2023 Le sermon du vendredi de la Grande Mosquée de La Mecque prie pour la “libération de la mosquée Al-Aqsa” à Jérusalem. C’est important pour deux raisons : – L’audience est de 2 milliards de musulmans. – Ces sermons étaient considérablement censurés sous le régime de MBS. Le sermon d’aujourd’hui a probablement été approuvé à l’avance. Vidéo

Israël a utilisé du phosphore blanc sur la population de Gaza, un autre crime de guerre. Israël a donné à tous les habitants du nord de Gaza, soit 1,1 million d’êtres humains, 24 heures pour se rendre dans le sud de la bande de Gaza. C’est impossible et cela ne se produira pas. Il s’agit d’une tentative de nettoyage ethnique.

Caitlin Johnstone @caitoz – 10:52 UTC – 13 oct. 2023 Si deux millions de Juifs étaient piégés par des chrétiens dans une gigantesque prison à ciel ouvert et soumis à un siège total, et qu’on leur disait que la moitié d’entre eux avaient 24 heures pour se réinstaller dans l’autre moitié ou être tués, personne ne se méprendrait sur ce qu’ils sont en train de voir.

Si Israël lance, comme annoncé, une attaque terrestre sur Gaza, le Hezbollah au Liban est susceptible d’attaquer Israël. Les États-Unis auraient fait savoir à la Syrie (via la France) que Damas, et le président Assad en personne, seraient attaqués si cela se produisait. Il s’agit là d’un mauvais calcul. Il est loin d’être certain qu’Assad, ou même l’Iran, ait les moyens de retenir le Hezbollah.

Une attaque américaine contre le gouvernement syrien entraînerait la Russie dans la guerre. L’Iran réagirait également, ce qui est exactement ce que souhaitent certains néoconservateurs.

Dans de telles circonstances, la guerre peut facilement s’intensifier.

