LA RÉPARTITION IMPÉRIALISTE DU MONDE PRENDRA LA FORME DE CONFLITS NATIONALISTES ET D’UNE GUERRE VIOLENTE CONTRE LES MASSES POPULAIRES

Le comité de rédaction international du World Socialist Web Site condamne les crimes de guerre perpétrés par le régime meurtrier israélien à Gaza, perpétré avec le plein soutien des États-Unis et de toutes les puissances impérialistes. Nous appelons les travailleurs et les jeunes du monde entier à mobiliser des manifestations pour exiger la fin de ces crimes de guerre.

Le but de l’attaque israélienne est de tuer autant de Palestiniens que possible et de rendre Gaza dysfonctionnelle et inhabitable. Le régime de Netanyahu a l’intention d’effacer Gaza de la surface de la terre, un fait confirmé par l’annonce jeudi soir selon laquelle Israël exige que les 1,1 million de personnes vivant dans le nord de Gaza soient évacuées dans les 24 heures. En fait, cela envoie les Gazaouis dans une marche de la mort.

C’est un projet génocidaire.

Il y a 2,2 millions d’habitants à Gaza, qui présente l’une des densités de population les plus élevées au monde. La moitié de la population, soit environ un million de personnes, a moins de 18 ans. Empêchés de partir en raison de la fermeture des postes frontières avec Israël et l’Égypte, ils sont confrontés à une famine systématique, à des bombardements constants et à la perspective d’une invasion imminente.

Depuis le lancement de son attaque sur Gaza samedi, les forces de défense israéliennes ont largué 6 000 bombes pesant quelque 4 000 tonnes sur l’enclave. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, 1 417 personnes ont été tuées, dont la moitié sont des femmes et des enfants, mais le nombre de morts est sans doute bien plus élevé.

L’AP a publié une vidéo du camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza, avec une population de 116 000 habitants regroupés sur 1,4 kilomètre carré. L’AP a noté que le camp avait été «rasé» par les frappes aériennes israéliennes.

Le régime de Netanyahu a coupé tout approvisionnement en électricité, en eau et en carburant à Gaza, un acte de punition collective qui constitue en soi un crime de guerre.

Le Comité international de la Croix-Rouge a averti jeudi que « les hôpitaux risquent de se transformer en morgues » lorsque leurs générateurs alimentés au carburant s’épuisent et qu’Israël refuse d’ouvrir des couloirs humanitaires pour évacuer les malades et les blessés graves.

Le système de maintien de la vie des bébés dans les incubateurs et des patients âgés a été désactivé.

Les remarques effrayantes de l’ensemble de l’establishment politique israélien montrent clairement que ces actes horribles ne sont que le début de ce qui peut être décrit comme l’Opération Meurtre de Masse.

S’exprimant mercredi après la confirmation d’un gouvernement d’urgence avec le chef de l’opposition Benny Gantz, Netanyahu a déclaré que « tout membre du Hamas est un homme mort ».

Le groupe militant nationaliste qui a mené l’assaut de samedi contre Israël a obtenu le soutien de plus de 400 000 Gazaouis lors des élections de 2006, soulignant que Netanyahu devrait ordonner le massacre de centaines de milliers de personnes pour mettre sa menace à exécution. Gantz n’était pas moins assoiffé de sang, déclarant que l’heure était « à la guerre » et qu’Israël avait l’intention de « rayer le Hamas de la surface de la terre ».

Ce sont des déclarations qui font écho à celles du régime nazi en Allemagne, dont les dirigeants ont été pendus à Nuremberg. Lorsque les Juifs du ghetto de Varsovie se sont soulevés au début de 1943 contre l’occupation nazie, suivis un an plus tard par la résistance polonaise, le régime hitlérien a rasé la ville d’une manière comparable à la destruction de Gaza qui en est aujourd’hui à ses débuts.

L’administration Biden et les médias, justifiant le massacre, tentent de présenter l’attaque du Hamas contre des civils israéliens comme un outrage inexplicable, n’exprimant rien d’autre que le « mal pur ». Mais le fait est que la rébellion a été provoquée par des décennies d’oppression implacable du gouvernement israélien contre les Palestiniens.

Il y a à peine deux mois, près de trois mille intellectuels publics du monde entier, en majorité juifs, ont signé une lettre intitulée « Éléphant dans la pièce », qui décrivait les conditions qui ont précédé l’attaque du Hamas.

Ils ont évoqué « le lien direct entre la récente attaque d’Israël contre le système judiciaire et son occupation illégale des Palestiniens dans le territoire palestinien occupé. Le peuple palestinien est privé de presque tous ses droits fondamentaux, y compris le droit de voter et de manifester. Ils sont confrontés à une violence constante : rien que cette année, les forces israéliennes ont tué plus de 190 Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza et démoli plus de 590 structures. Les milices des colons brûlent, pillent et tuent en toute impunité.

La lettre poursuit : « Il ne peut y avoir de démocratie pour les Juifs en Israël tant que les Palestiniens vivent sous un régime d’apartheid, comme l’ont décrit les experts juridiques israéliens. En effet, le but ultime de la refonte judiciaire est de renforcer les restrictions sur Gaza, de priver les Palestiniens de l’égalité des droits tant au-delà de la Ligne verte qu’à l’intérieur de celle-ci, d’annexer davantage de terres et de nettoyer ethniquement tous les territoires sous domination israélienne de leur population palestinienne.

Tout cela est désormais délibérément censuré. Un récit totalement faux et mensonger est concocté, selon lequel Israël serait victime d’attaques de type nazi de la part des Palestiniens, qui en fait seraient opprimés et soumis à des bombardements et des massacres répétés depuis des décennies. Le gouvernement israélien et ses partisans cherchent à exploiter l’Holocauste pour justifier leurs propres crimes génocidaires.

Le massacre israélien bénéficie du plein soutien et des encouragements des puissances impérialistes d’Europe et des États-Unis.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré Netanyahu jeudi, alors que l’invasion est en préparation, pour déclarer son plein soutien à Israël. Lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec NBC News s’il y avait des « lignes rouges » qu’Israël pourrait franchir, Blinken a répondu qu’il « n’entrerait dans aucun détail opérationnel, et encore une fois, nous sommes déterminés à les soutenir ».

En d’autres termes, Israël a un chèque en blanc pour tout ce qu’il fait.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec Netanyahu à Jérusalem, Blinken a déclaré : « Je me présente devant vous non seulement en tant que secrétaire d’État américain, mais aussi en tant que juif. »

L’association explicite de Blinken entre sa religion personnelle et son rôle officiel de représentant du gouvernement américain révèle son indifférence et son ignorance à l’égard de la séparation constitutionnelle de l’Église et de l’État.

Sa déclaration donne de l’eau à la propagande antisémite, car elle associe faussement tous les Juifs aux crimes du régime de Netanyahu.

S’il avait parlé honnêtement, Blinken aurait dit : « Je viens en Israël non seulement en tant que secrétaire d’État américain, mais aussi en tant que complice de la destruction de Gaza et du massacre de Palestiniens. »

Le voyage de Blinken faisait suite au discours du président américain Joe Biden mardi, dénonçant le soulèvement palestinien comme l’expression du « mal pur et pur ». S’exprimant jeudi en marge du sommet des ministres de la Défense de l’OTAN à Bruxelles, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a confirmé qu’« aucune condition » ne serait posée sur la manière dont les armes fournies à Israël par les États-Unis seraient utilisées.

Alors que les puissances impérialistes mènent de plus en plus ouvertement une guerre contre le monde, même les vestiges de la démocratie bourgeoise sont éliminés. Les manifestations de soutien aux Palestiniens ont été interdites cette semaine en Europe et en Amérique du Nord, les participants étant diabolisés par les autorités comme des partisans du « terrorisme ».

Sur les campus universitaires, les sionistes de droite tentent de créer une atmosphère de terreur et de menace. Les groupes d’étudiants et les individus qui se sont prononcés contre les crimes israéliens ont vu leurs noms et leurs informations personnelles divulgués et rendus publics. Hier, lors d’un rassemblement au Brooklyn College, une membre du conseil municipal de New York, Inna Vernikov, s’est présentée en brandissant une arme à feu pour intimider les étudiants.

À ceux qui accusent d’antisémitisme les opposants aux crimes israéliens, nous disons que le gouvernement israélien est constitué d’une meute de fascistes. Parmi eux, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, qui a ordonné à son ministère d’acheter 10 000 fusils d’assaut pour armer les milices de droite. Ben-Gvir avait déjà été reconnu coupable d’incitation au racisme pour avoir scandé « Mort aux Arabes » et pour avoir soutenu un groupe terroriste.

Quant aux puissances américaines et européennes, elles sont alignées sur les fascistes en Ukraine, comme en témoigne la standing ovation donnée le mois dernier par le Parlement canadien, aux côtés de représentants de tous les pays du G7, à Yaroslav Hunka, un vétéran de la Waffen-SS ukrainienne. , responsable du massacre des Juifs sous la direction de l’Allemagne nazie.

L’attaque israélienne contre Gaza doit être considérée dans le contexte de l’escalade de la guerre entre les États-Unis et l’OTAN contre la Russie, première étape de la guerre mondiale.

La redistribution impérialiste du monde prendra non seulement la forme de conflits entre pays, mais aussi d’une guerre toujours plus directe et violente contre les masses populaires.

En outre, les élites dirigeantes de tous les pays capitalistes sont confrontées à une série croisée de crises économiques, sociales et politiques qu’elles cherchent à détourner par une explosion de violence militaire.

Source: « La redistribution impérialiste du monde prendra non seulement la forme de conflits entre pays, mais aussi d’une guerre toujours plus directe et violente contre les masses populaires. » explique le WSWS. – brunobertez