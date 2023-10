Par Pepe Escobar

La guerre contre la Russie en Ukraine et la «guerre contre le terrorisme» menée par Israël à Gaza ne sont que des fronts parallèles d’une seule et même guerre mondiale à l’évolution effroyable.

«Vous avez volé les vergers de mes ancêtres

Et la terre que je cultivais

Et vous n’avez rien laissé pour nous

Sauf ces pierres…

Si j’ai faim

La chair de l’usurpateur sera ma nourriture»

– Mahmoud Darwish, poète national palestinien

Il est désormais confirmé que les services de renseignements égyptiens ont averti leurs homologues israéliens trois jours seulement avant le Déluge d’Al-Aqsa que quelque chose de «gros» se préparait du côté du Hamas. Tel-Aviv, son appareil de sécurité de plusieurs milliards de dollars et les FDI, «l’armée la plus puissante du monde», ont choisi de l’ignorer.

Deux vecteurs clés ont ainsi été mis en place.

1. Tel-Aviv obtient son prétexte de «Pearl Harbor» pour mettre en œuvre une «guerre contre le terrorisme» remixée, ainsi qu’une sorte de solution finale au «problème de Gaza» (déjà en vigueur).

2. L’Hégémon change brusquement la narration pour s’éloigner de l’humiliation conjointe, inévitable et cosmique de la Maison-Blanche et de l’OTAN dans les steppes de Novorossiya – une défaite stratégique qui configure l’humiliation précédente en Afghanistan comme un bal masqué à Disneyland.

Le blocus total des «animaux humains» (copyright ministère de la Défense israélien) de Gaza, en fait une population civile de 2,3 millions d’habitants, a été imposé lundi dernier. Pas de nourriture, pas d’eau, pas de carburant, pas de produits de base.

Il s’agit d’un crime de guerre et d’un crime contre l’humanité, qui bouscule les quatre principes fondamentaux du droit des conflits armés (DCA) – le tout dûment applaudi ou, au mieux, complètement ignoré par l’OTAN et les médias dominants contrôlés par les oligarques qui l’accompagnent.

Chrétiens, musulmans, juifs et autres groupes ethniques ont vécu pacifiquement en Palestine pendant des siècles jusqu’à l’imposition du projet raciste sioniste, avec tous les attributs du colonialisme de peuplement, «diviser pour régner».

La Nakba est un vieux souvenir datant d’il y a 75 ans. Nous sommes aujourd’hui bien au-delà de l’apartheid – et nous entrons dans l’exclusion totale et l’expulsion des Palestiniens de leur patrie.

En janvier 2023, le Premier ministre israélien Netanyahou a lui-même souligné que «le peuple juif a un droit exclusif et incontestable sur toutes les régions de la Terre d’Israël».

Aujourd’hui, les forces de défense israéliennes ont envoyé à l’ONU l’ordre d’évacuer complètement tous les habitants du nord de la bande de Gaza, soit 1,1 million de personnes, vers le sud de la bande de Gaza, à proximité de Rafah, le seul point de passage frontalier avec l’Égypte.

Cette déportation massive et forcée de civils serait le prélude à la destruction de tout le nord de Gaza, couplée à l’expulsion et à la confiscation des terres palestiniennes ancestrales – se rapprochant ainsi d’une solution finale sioniste.

Bienvenue à Sociopaths United

Netanyahou, un sociopathe qui a fait ses preuves, ne peut s’en sortir avec des crimes de guerre en série que grâce au soutien total de la Maison-Blanche, du combo «Biden» et du département d’État – sans parler des vassaux inconséquents de l’UE.

Nous venons d’assister à la visite en Israël d’un secrétaire d’État américain – un fonctionnaire au QI faible, dépassé par toutes les questions – qui soutient les châtiments collectifs «en tant que juif également».

Il a déclaré que son grand-père avait «fui les pogroms en Russie» (c’était en 1904). Ensuite, il y a eu le lien direct – nazi – avec «mon beau-père a survécu à Auschwitz, Dachau et Majdanek». Impressionnant, cela fait trois camps de concentration d’affilée. Le secrétaire n’a manifestement pas conscience du fait que l’URSS a libéré ces trois camps.

C’est alors qu’est apparu le lien Russie-Nazis-Hamas. Au moins, tout est clair.

Sur le plan interne, Netanyahou ne peut rester Premier ministre que grâce à ses deux partenaires de coalition ultra-sionistes, racistes et suprémacistes. Il a nommé Itamar Ben-Gvir ministre de la Sécurité nationale et Bezalel Smotrich ministre des Finances, tous deux chargés de facto de la prolifération des colonies à l’échelle industrielle dans toute la Cisjordanie.

Smotrich a déclaré publiquement que «les Palestiniens n’existent pas parce que le peuple palestinien n’existe pas».

Ben-Gvir et Smotrich, en un temps record, sont en passe de doubler la population de colons dans les cantons de Cisjordanie, la faisant passer de 500 000 à un million. Les Palestiniens – qui sont de facto des non-citoyens – sont au nombre de 3,7 millions. Les colonies illégales – qui n’ont pas été officiellement approuvées par Tel-Aviv – font leur apparition un peu partout.

À Gaza, où la pauvreté atteint 60% et où le chômage des jeunes est massif, les agences des Nations unies mettent désespérément en garde contre une catastrophe humanitaire imminente.

Plus d’un million de personnes à Gaza, principalement des femmes et des enfants, dépendent de l’aide alimentaire de l’ONU. Des dizaines de milliers d’enfants fréquentent les écoles de l’UNRWA (l’agence pour les réfugiés palestiniens).

Tel-Aviv est maintenant en train de les tuer – en douceur. Au moins 11 employés de l’UNRWA ont été tués la semaine dernière (dont des enseignants, un médecin et un ingénieur), au moins 30 enfants, ainsi que 5 membres de la Croix-Rouge internationale et du Croissant-Rouge.

Pour couronner le tout, il y a l’angle du Pipelineistan, c’est-à-dire le vol du gaz de Gaza.

Au moins 60% des vastes réserves de gaz découvertes en 2000 le long de la côte entre Gaza et Israël appartiennent légalement à la Palestine.

L’une des principales conséquences de la solution finale appliquée à Gaza est que la souveraineté sur les gisements de gaz a été transférée à Israël, ce qui constitue une nouvelle violation massive du droit international.

La majorité mondiale est la Palestine

Face à l’horrible perspective de voir Israël dépeupler toute la moitié nord de Gaza, en direct à la télévision et sous les acclamations de hordes de zombies de l’OTAN, il n’est pas exagéré d’envisager la possibilité que la Turquie, l’Égypte, la Syrie, l’Irak, l’Iran, le Liban, le Yémen et les monarchies du Golfe s’unissent, à différents niveaux, pour exercer une pression écrasante contre la mise en œuvre de la solution finale sioniste.

La quasi-totalité du Sud et de la majorité mondiale est aux côtés de la Palestine.

La Turquie n’est pas une nation arabe et a été trop proche idéologiquement du Hamas dans un passé récent. En supposant que le gang actuel de Netanyahou s’engage dans la diplomatie, la meilleure équipe de médiation possible serait formée par l’Arabie saoudite, le Qatar et la diplomatie égyptienne.

L’Inde vient de se poignarder elle-même dans la tête en tant que leader de la majorité mondiale : ses dirigeants semblent avoir la dent dure face à Israël.

Il y a ensuite les grands souverains : le partenariat stratégique Russie-Chine.

La Russie et l’Iran sont eux-mêmes liés par un partenariat stratégique, notamment à tous les niveaux militaires de pointe. Le rapprochement irano-saoudien médiatisé et conclu par la Chine a conduit, cette semaine, Mohammed ben Salmane et Ebrahim Raïssi à se téléphoner, pour la toute première fois, pour coordonner leur soutien inébranlable aux droits légitimes du peuple palestinien. Le président syrien Bachar al-Assad vient de se rendre en Chine, où il a été reçu avec tous les honneurs.

La sophistication diplomatique caractéristique de la Chine – qui va bien au-delà du Déluge d’Al-Aqsa – revient à soutenir les droits légitimes des Palestiniens. L’ensemble du monde arabe et des terres d’Islam le ressentent clairement – alors qu’Israël et l’OTAN sont imperméables à toute nuance.

Avec la Russie, nous entrons en territoire heavy metal. En début de semaine, l’ambassadeur d’Israël en Russie, Alexander Ben Zvi, a finalement été reçu, après plusieurs tentatives, par le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov. C’est Israël qui a pratiquement supplié qu’on le rencontre.

Bogdanov est allé droit au but, sans détour : Ben Zvi a été prévenu que le plan des FDI visant à détruire littéralement Gaza, à expulser la population indigène et à pratiquer le nettoyage ethnique de ces «animaux humains» était «lourd des conséquences les plus dévastatrices pour la situation humanitaire dans la région».

Voilà qui avance un scénario tout à fait possible – dont les conséquences peuvent être tout aussi dévastatrices : Moscou, en collaboration avec Ankara, lance une opération de démantèlement du blocus contre Israël.

Ce n’est un secret pour personne – hormis le modus operandi – que Poutine et Erdogan ont discuté d’un éventuel convoi naval humanitaire turc vers Gaza, qui serait protégé d’une attaque israélienne par la marine russe depuis sa base de Tartous en Syrie et par l’armée de l’air russe depuis Hmeimim. Les enjeux atteindraient alors des niveaux imprévus.

Ce qui est déjà clair, c’est que la guerre par procuration de l’Hégémon contre la Russie en Ukraine et la «guerre contre le terrorisme» remixée par Israël à Gaza ne sont que des fronts parallèles d’une seule et même guerre mondiale à l’évolution effroyable.

Pepe Escobar

source : Strategic Culture Foundation

traduction Réseau International