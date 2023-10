L’article ci-dessous fait suite à son article du 10 octobre intitulé… «Changement de paradigme en Palestine», que nous avons publié sur le webmagazine Les7duquebec.net: Changement de paradigme en Palestine – les 7 du quebec. https://les7duquebec.net/archives/286793 Dans ce texte, Meyssan résumait ainsi les motifs de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » :

« Ce qui se passe est le fruit de 75 ans d’oppression et de violation du Droit international. Des dizaines de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies ont été violées par Israël, sans aucune sanction à son égard. Israël est un État hors Droit qui n’a pas hésité à corrompre ou à assassiner la quasi-totalité des dirigeants politiques palestiniens. Il a délibérément empêché le développement économique des Territoires tout en favorisant la création d’un État palestinien distinct – fantoche – qu’il contrôle partiellement. La frustration et les souffrances accumulées depuis 75 ans se traduisent par des comportements violents et cruels de certains Palestiniens, conscients d’être abandonnés depuis longtemps par la Communauté internationale. Cependant, les temps changent. La majorité des membres des Nations unies, qui a pu constater en Syrie et en Ukraine l’échec militaire des Occidentaux et la victoire de la Russie, ne se contente plus de baisser la tête devant les États-Unis. L’Assemblée générale a réaffirmé, à l’occasion de l’anniversaire de l’auto-proclamation de l’indépendance d’Israël et du massacre et de l’expulsion des Palestiniens (la Nakhba), que le Droit international est du côté des Palestiniens, pas des Israéliens. Ce qui n’empêche pas le Hamas de commettre des crimes de guerre. Il n’y a pas d’intérêt général d’Israël…il y a les intérêts de factions israéliennes. La situation actuelle est sans issue pour les deux camps. Après trois quarts de siècle de crimes, Israël ne peut plus prétendre à grand-chose. Sa population est désormais divisée. Durant les derniers mois, les «sionistes négationnistes», c’est-à-dire les disciples de l’Ukrainien Vladimir Jabotinsky, favorables au suprémacisme juif, ont pris le pouvoir à Tel-Aviv malgré l’opposition d’une majorité de la population et de gigantesques manifestations. Ses jeunes qui aspirent à vivre en paix, refusent de servir dans les armées pour brutaliser des arabes, mais les ont quand même rejointes pour défendre leurs familles qu’ils aiment et leur pays dans lequel ils ne croient pas. » Changement de paradigme en Palestine – les 7 du quebec.

Opération « Déluge d’Al-Aqsa »

Thierry Meyssan poursuit : « Contrairement à ce que j’ai écrit la semaine dernière sur la base des dépêches d’agences de presse occidentales et arabes filtrées par la censure militaire israélienne, l’attaque d’Israël le 7 octobre 2023 (opération « Déluge d’Al-Aqsa ») n’a pas été perpétrée par le seul Hamas. Son déclenchement a été décidé par une chambre d’opération unitaire de l’ensemble de la Résistance palestinienne. Le Hamas, qui en est de loin la principale composante, a fourni l’essentiel des troupes, mais trois autres groupes y ont participé :

le Jihad islamique (sunnite et khomeyniste),

le Front populaire de libération de la Palestine (marxiste)

le Front populaire de libération de la Palestine-Commandement général (FPLP-CG).



La presse occidentale a rendu compte des crimes barbares commis par certains des assaillants, mais pas du respect de certains autres. Vérification faite, les accusations de viols et de décapitations de bébés [1] relèvent de la propagande de guerre. Ce journalisme borgne et menteur ne doit plus nous étonner.

Cette précision modifie l’interprétation de l’évènement. Il ne s’agit plus d’une opération jihadiste des Frères musulmans, mais d’une attaque de l’ensemble des Palestiniens de Gaza (sic). Seul le Fatah de Cisjordanie, qui se tient à l’écart des groupes précités et dont le président, Mahmoud Abbas, est gravement malade, n’y a pas participé.

Le but de cette opération n’était pas de « tuer des juifs », même si certains jihadistes du Hamas l’ont fait (les Israéliens dénombrent 2 700 morts au total), mais de faire des prisonniers, civils et militaires, pour les échanger avec les détenus arabes des prisons de haute sécurité israéliennes [2]. Ceux-ci ne sont pas nécessairement des combattants, mais aussi des civils. Les prisonniers ont été emmenés sans pouvoir se changer pour rappeler la manière dont l’armée israélienne avait traité les prisonniers égyptiens à la fin de la guerre des Six jours.

Rappelons que le conflit israélo-palestinien n’oppose pas deux États (celui d’Israël n’a toujours pas de frontières et celui de Palestine n’est toujours pas reconnu), mais deux populations. C’est une situation particulière : les Palestiniens ne sont pas représentés par un État et les Israéliens ont des responsabilités supplémentaires en tant que puissance occupante.

Ces évènements interviennent alors que, le 15 mai 2023, le Conseil de coopération du Golfe, le Groupe des 77, la Ligue des États arabes, l’Organisation de la coopération islamique et la Chine ont demandé la suspension d’Israël des Nations unies tant que Tel-Aviv ne respectera pas ses propres engagements [3]

1° L’Opération « Déluge d’Al-Aqsa » a-t-elle surpris Israël ?

Contrairement à ce qu’a prétendu le gouvernement de coalition de Benjamin Netanyahu, le « Déluge d’Al-Aqsa » n’a pas surpris Israël. Cette attaque était planifiée depuis les affrontements de mai 2021.

Selon CNN, le Hamas a formé ses combattants en vue de cette opération durant un an et demi [4]. Il a construit six camps d’entraînement à Gaza et y a réalisé des films promotionnels. Des vidéos de ces entraînements ont été publiées des semaines avant l’attaque. [5]

En mars 2023, le Hamas a envoyé une forte délégation en Russie. À cette occasion, il a prévenu le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, que sa patience était à bout et que sa colère était « en marche ».

En 2023, l’Iran a organisé des discussions entre les diverses forces indépendantistes de la région, le Hezbollah, le Jihad islamique et le Hamas. Elles se sont tenues à Beyrouth (Liban) sous la présidence du général Ismaïl Qaani, commandant des brigades al-Qods des Gardiens de la Révolution iranienne. Elles avaient pour but de réconcilier ces acteurs qui s’étaient livrés une guerre féroce à Gaza, puis en Syrie. Ces réunions ont été rendues publiques, en mai 2023. À cette occasion la presse libanaise a évoqué la préparation de l’opération unitaire qui a été réalisée le 7 octobre. L’Iran est donc responsable de la réconciliation des factions palestiniennes.

Le 30 octobre, le ministre égyptien du Renseignement, Kamel Abbas, a téléphoné au Premier ministre israélien, pour le mettre en garde contre une opération majeure du Hamas contre Israël [6]. L’Égypte qui combat les Frères musulmans était inquiète de voir Israël les laisser encore se développer.

Le 5 octobre, la CIA a mis en garde le Mossad contre une opération majeure de la Résistance palestinienne unifiée. Les États-Unis étaient inquiets de son ampleur. Cependant, selon le New York Times, les rapports de la CIA (28 septembre et 5 octobre), toujours classifiés, ne mentionnaient pas l’usage de nouvelles techniques de combat par la Résistance palestinienne. Les services de Renseignement israéliens ont alors tenu une réunion pour évaluer la menace. Le Shin Bet (contre-espionnage) et Amman (Renseignement militaire) y ont participé.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son bureau ont donc menti à leurs citoyens en prétendant avoir été surpris par le Hamas.

2° Pourquoi Israël a laissé tuer les siens ?

Plusieurs hypothèses sont possibles. En voici quatre :

Les colons résidant illégalement en Cisjordanie sont omniprésents dans le gouvernement israélien de coalition. Ils étaient sourds et aveugles à ce qui se tramait à Gaza. Benjamin Netanyahu, renouant avec l’idéologie de son père Benzion Netanyahu et du mentor de celui-ci, l’Ukrainien Vladimir Jabotinsky, entendait en finir avec la présence palestinienne aussi bien à Gaza qu’en Cisjordanie. C’est lui qui décrivait la Palestine géographique comme « Une terre sans Peuple, pour un Peuple sans terre ». Benjamin Netanyahu, renouant avec un vieux projet, souhaitait créer un prétexte pour justifier d’une guerre contre l’Iran et étendre l’influence d’Israël au Moyen-Orient. Les disciples états-uniens du fasciste allemand Leo Strauss, poursuivant ce qu’ils font déjà en Ukraine, souhaitaient créer un prétexte pour justifier d’une guerre plus large contre la Russie.

Ces quatre hypothèses ne sont ni exclusives l’une de l’autre, ni exhaustives.

3° Le parallèle du 11-Septembre

Les dirigeants israéliens ont établi un parallèle entre la version officielle de l’attaque du Hamas et la version officielle des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Il s’agit pour eux de souligner la barbarie de l’adversaire, la surprise du camp du Bien et de justifier les guerres qui suivront.

Ce parallèle se nourrit du fait que le Hamas revendique être la banche palestinienne de la Confrérie des Frères musulmans, tandis qu’Oussama Ben Laden a été formé par Mohammad Qutb, le frère de sang du penseur de la Confrérie, Sayyid Qutb.

Ce parallèle ne tient pas : il est impossible que les attentats du 11-Septembre aient été perpétrés par al-Qaëda. Jamais les autorités états-uniennes n’ont été capables de répondre à mes objections [7] à leur version. En outre, de nouveaux éléments sont apparus depuis ces évènements contredisant l’administration du président George W. Bush. Aujourd’hui, 54 % des États-uniens ne croient pas la version de la Commission d’enquête présidentielle.

Cependant, si l’on ignore toujours précisément qui a organisé les attentats du 11-Septembre, on a identifié un groupe qui est impliqué, le Projet pour un nouveau siècle américain. Or, l’un de ses principaux membres, Elliott Abrams, est l’organisateur du changement de régime que Benjamin Netanyahu a opéré en Israël et que son opposition a qualifié de « coup d’État » [8]. Or, cet homme a un lourd passé criminel (il est notamment impliqué dans le génocide des Mayas organisé par le terroriste israélien Yitzhak Shamir et le général guatémaltèque Efraín Ríos Montt [9]. Il a été condamné aux États-Unis pour ses mensonges [10] et pour son rôle dans l’affaire Iran-Contras), on peut raisonnablement s’interroger sur son rôle éventuel dans la passivité d’Israël face à la préparation de l’attaque du Hamas.

En juillet dernier, le président Joe Biden a nommé ce Républicain controversé, à la Commission consultative bipartisane des États-Unis sur la diplomatie publique, c’est-à-dire à la supervision de la propagande US dans le monde.

4° Qui a armé le Hamas ?

Une opération aussi sophistiquée suppose des moyens et des renseignements dont seul un État peut disposer. Les armes qu’il a utilisées étaient originaires des États-Unis, d’Union soviétique et de la Corée du Nord. Elles circulent au Liban et en Palestine.

Trois hypothèses ont été formulées :

• L’hypothèse d’une responsabilité iranienne doit être rejetée en raison de l’accord conclu entre Hassan el-Banna, le fondateur de la Confrérie des Frères musulmans, et Rouhollah Khomeiny, le fondateur de la République islamique d’Iran. Au demeurant, l’Iran a déjà démenti avec véhémence toute responsabilité aux Nations unies. C’est pourtant la théorie défendue par Elliott Abrams [11]. L’Iran n’est pas responsable du « Déluge d’Al-Aqsa », mais de la réconciliation des factions palestiniennes.

• L’hypothèse d’une responsabilité russe ne repose sur aucune preuve. Tout au plus peut-on noter que le conflit en Palestine absorbera des moyens des Occidentaux et donc, diminuera leur pression contre la Russie en Ukraine. De même peut-on anticiper une hausse des prix des hydrocarbures, favorable à Moscou. Cependant, la Russie n’a pas les moyens d’engager un nouveau front alors qu’elle se bat en Ukraine. En outre, Moscou n’a cessé de combattre les milices issues de la Confrérie des Frères musulmans depuis la création de la Fédération de Russie. C’est pourtant la théorie que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a plaidé devant les 31 ministres de la Défense de l’Otan, à Bruxelles, le 11 octobre [12]. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, est intervenu, par vidéo, au cours de cette réunion, dans le même sens [13].

• L’hypothèse d’une responsabilité turque, par contre, tient toujours. Outre que le président Recep Tayyip Erdoğan a organisé le dernier congrès du Hamas à Istanbul, les principaux dirigeants du Hamas résident aujourd’hui en Türkiye, tandis que ceux de la Confrérie des Frères musulmans en tant qu’organisme international se partagent entre le Royaume-Uni, le Qatar et la Türkiye.



Or, sachant que la CIA suivait la préparation de l’opération du Hamas, le secrétaire d’État US Antony Blinken a téléphoné à son homologue turc et ancien chef des services secrets, Hakan Fidan, dans la nuit du 6 au 7 octobre [14], c’est-à-dire au moment où le Hamas lançait son attaque et avant même que l’armée israélienne ne se réveille. Par la suite, Antony Blinken a téléphoné à ses homologues en Israël et en Palestine, puis encore [15] et encore [16] en Türkiye.

Enfin, lors du sommet des ministres de la Défense de l’Otan, le secrétaire Loyd Austin a révélé que les États-Unis avaient demandé à la Türkiye d’intervenir pour faire libérer les otages US. Il n’a cependant pas précisé si cette décision avait été prise avant ou après l’envoi du groupe naval USS Gerald Ford.

5° Que dit le droit international à propos du différent israélo-palestinien ?

Selon les Nations unies, les Palestiniens ont droit à un État souverain dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Cette formule implique que :

• L’État de Palestine a le droit de disposer de sa propre armée (ce à quoi Israël s’oppose sans relâche) ;

• L’ensemble des colonies juives post-1967 et Jérusalem-Est doivent être restituées à l’État de Palestine.

• Chaque Palestinien, ou ayant-droit, aura le droit de retourner en Israël et de s’établir chez eux (droit au retour). Israël devra indemniser ceux dont les biens ont été recyclés ou détruits.

Selon les Nations unies, les Israéliens ont droit à un État souverain dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Ouest pour capitale. Cette formule implique que :

• Israël a le droit de disposer de sa propre armée (ce dont elle dispose déjà)

• L’ensemble des colonies juives post-1967 et de Jérusalem-Est doivent être restituées à l’État de Palestine. Il n’est pas impossible que des Israéliens continuent à y habiter, mais ce sera en tant qu’étrangers.

• Israël devra accorder le droit de résidence à chaque Palestinien, ou ayant-droit, expulsé en 1948, qui le lui demandera. Israël devra lui restituer leurs biens ou les indemniser (droit au retour).

Initialement, ces deux États (Palestine et Israël) devaient être fédérés au sein d’un État supranational binational où chaque citoyen disposerait d’une voix égale. C’est manifestement impossible pour le moment. On peut envisager qu’une force de paix internationale vienne s’interposer entre les deux États de Palestine et d’Israël. Là encore cela semble difficile. D’une part parce que personne ne souhaitera en faire partie et d’autre part parce que ce n’est pas ce que prévoyaient les Nations unies à l’origine. Celles-ci envisageaient des observateurs du maintien de la paix, mais pas de force militaire d’interposition. Enfin, on peut envisager de démilitariser les deux États et de leur donner des garanties de non-agression par leurs voisins.

Chacun a bien compris que le Droit international impose des pertes de territoires et de biens considérables pour Israël, alors qu’il ne s’agit que de l’abandon de revendications pour la Palestine. Mais c’est le prix de la justice et de la paix.

6° Quelle est la réaction d’Israël ?

La coalition de Benjamin Netanyahu, qui comprend des suprémacistes juifs comparables aux suprématistes musulmans du Hamas, a changé en août les lois fondamentales d’Israël, État sans Constitution. De l’avis des observateurs, notamment de la presse états-unienne, le gouvernement a procédé à un « coup d’État » en supprimant l’indépendance de la Justice. Des manifestations monstres ont secoué Israël depuis plusieurs mois.

Face à l’attaque qu’il subit, Israël ne peut survivre qu’en acceptant d’unifier sa classe dirigeante. L’ancien Premier ministre Yaïr Lapid a exigé que les ministres suprémacistes juifs démissionnent pour qu’il participe à un gouvernement d’union nationale. Itamar Ben-Gvir (ministre de la Sécurité intérieure) et Bezalel Smotrich (ministre des Finances) ont soutenu, depuis qu’ils sont au gouvernement, trois pogroms anti-arabes, notamment celui de Huwarrah [17]. Cependant, l’ancien ministre de la Défense, le général Benny Ganz, n’a pas posé la même condition. En définitive, le Premier ministre en exercice a décidé de les inclure tous les deux dans son gouvernement, sans révoquer les suprémacistes juifs. Mais, il a créé un conseil de guerre, dont les suprémacistes juifs sont exclus.

À ce moment-là, la censure militaire entre en jeu. Elle est si forte que la ministre de l’Information, Distel Atbaryan, démissionne en pleine guerre.

Il n’est pas possible de connaître la composition exacte du conseil de guerre, dont les délibérations sont très houleuses. On sait juste que le ministre de la Défense, le général Yoav Gallant, n’est pas du tout sur la même longueur d’onde que son prédécesseur, le général Benny Ganz. Au point que le Premier ministre a appelé à la rescousse l’ancien chef d’état-major, le général Gadi Eizenkot, partisan des bombardements massifs de civils, pour qu’il participe aux délibérations du conseil à titre d’observateur. En aucun cas, les Israéliens et le reste du monde ne doivent savoir comment les uns et les autres réagissent à la passivité de Benjamin Netanyahu face à la préparation de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » et aux premières heures de sa réalisation. Identiquement, nul ne sait ce que le conseil de guerre a décidé. Le président Isaac Herzog lui-même a été tenu à l’écart des délibérations.

Il semble que les débats ont évoqué l’expulsion vers l’Égypte ou le massacre des deux millions d’habitants de Gaza. C’est pourquoi le secrétaire d’État US, Antony Blinken, s’est rendu en urgence à Tel-Aviv appeler au calme.

7° Comment les choses peuvent-elles évoluer ?

Le Droit international accorde le droit à Israël de se défendre face à l’attaque qu’il subit (sic). C’est ce qu’il a fait durant cinq jours en pourchassant les assaillants qui s’étaient introduits sur son territoire. Par la suite, Israël a débuté le siège de Gaza, tandis que l’armée israélienne bombardait la ville de Gaza (mais pas le Sud de la Bande de Gaza). Cette opération viole à nouveau le droit international. Si l’on peut admettre qu’Israël dispose d’un droit de suite des combattants palestiniens à Gaza, le siège de la Bande de Gaza et le bombardement d’immeubles civils sont des crimes de guerre. Lors d’une conférence de presse, il est apparu que le président d’Israël, Isaac Herzog, ignore ce que son armée prépare.

Se référant à la position de la Ligue arabe depuis la guerre des Six jours, l’Égypte a fermé sa frontière avec Gaza. La Ligue entend soutenir les revendications palestiniennes et refuse donc tout transfert de population et toute naturalisation. En outre, Le Caire n’entend pas assumer la responsabilité de 2 millions d’immigrés et surtout pas du Hamas, dont la maison-mère, la Confrérie des Frères musulmans, est interdite en Égypte.

L’armée israélienne se tient prête à occuper à nouveau la Bande de Gaza. Elle se masse tout autour. L’occupation de Gaza constituerait une violation du Droit international, tandis qu’une guerre contre-insurrectionnelle serait, en soi, un crime de guerre.

Les États-Unis ont expédié des armes et des munitions en Israël. Ils ont déployé un groupe naval au large de Gaza (le porte avion USS Gerald Ford, le croiseur lance-missiles guidés USS Normandy et les quatre destroyers armés de missiles guidés USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney et USS Roosevelt), puis un second groupe naval (le porte-avion USS Eisenhower, le croiseur lance-missiles guidés USS Philippine Sea, et les trois destroyers de équipés de missiles guidés USS Laboon, USS Mason et USS Gravely). Cependant, ils ont appelé Israël à la retenue.