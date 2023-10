La vague de répercussions de la “dernière guerre” au Moyen-Orient

Par Brandon Smith − Le 11 octobre 2023 − Source Alt-Market

Peu de gens connaissent un petit événement survenu vers 1200 avant J.-C., appelé l’effondrement de l’âge du bronze dans la région connue sous le nom de Levant (aujourd’hui connue sous le nom de Moyen-Orient). La plupart des gens apprennent que l’histoire et le progrès se déroulent en ligne droite et que chaque génération améliore la culture et les innovations des générations précédentes. Cette illusion s’appuie sur une vision du passé influencée par le Smithsonian Institute. En réalité, l’histoire a tendance à tourner en rond, ou en spirale, l’innovation menant à la facilité, la facilité menant à la paresse et à la corruption, et la corruption menant à la faiblesse et à l’effondrement.

Encore et encore, l’humanité tente d’atteindre l’Elysium sur Terre, mais elle se heurte à un mur. Les survivants construisent alors des huttes de gazon sur les ruines des anciens empires et repartent de zéro. Pourquoi la catastrophe de l’âge du bronze est-elle importante ? Évidemment, parce que l’histoire a tendance à rimer (bégayer).

À cette époque, le Levant était riche en civilisations et en échanges commerciaux, composé d’une multitude de royaumes représentatifs du monde connu : Égyptiens, Babyloniens, Minoens, Mycéniens, Hittites, etc. Ils disposaient de vastes réseaux économiques, d’une agriculture, d’une industrie et de bibliothèques écrites. La proximité des royaumes a permis d’établir des relations commerciales si importantes que cette période est souvent désignée par les historiens modernes comme la première “économie globalisée” (cela vous rappelle quelque chose ?).

Ce qui avait mis des siècles à se construire a été détruit en une seule génération par une série de catastrophes. Une “méga-sécheresse” a entraîné la perte de la production agricole des royaumes qui ne disposaient pas de ressources en eau régulières, ce qui a provoqué une famine et des maladies généralisées (oui, le climat peut changer radicalement, et il le fait, quelle que soit l’empreinte carbone de l’homme). Le commerce a été perturbé par des conflits internes, et une mystérieuse invasion d’un groupe de pillards itinérants appelé “peuple de la mer” est considérée comme un facteur essentiel de l’effondrement.

Le peuple de la mer a attaqué de nombreux royaumes, mais beaucoup d’entre eux étaient aussi des réfugiés qui affluaient dans la région. Ils ont bouleversé les cultures et les économies et ont entraîné un certain nombre d’empires dans la poussière. Tout cela s’est produit en moins de 30 ans. Malheureusement, comme seules les élites de ces civilisations savaient lire et écrire, les langues et la documentation historique ont été perdues.

C’est ainsi qu’est né un âge sombre qui a duré des siècles. L’humanité a reculé, repartant pratiquement à zéro, tout en se débrouillant pour survivre dans les temples et les pyramides des générations précédentes. Ils ont dû lever les yeux vers ces merveilles architecturales en décomposition datant de centaines d’années et se demander : “Qu’est-ce qui nous est arrivé ?”.

Tout n’a pas péri, bien sûr. Les dynasties égyptiennes étaient en déclin, mais elles ont réussi à se maintenir bien mieux que leurs homologues du Levant. Cependant, l’événement a représenté un recul préjudiciable pour les connaissances humaines. On pourrait penser que si l’effondrement de l’âge du bronze ne s’était jamais produit, nous serions aujourd’hui une espèce spatiale voyageant dans les étoiles.

Mais peut-être ces cultures étaient-elles si corrompues qu’elles devaient s’effondrer pour laisser place à quelque chose de meilleur ?

Quel est le rapport entre tout cela et l’état du Moyen-Orient aujourd’hui ?

Les lecteurs intelligents voient certainement où je veux en venir. Les relations complexes et les mécanismes commerciaux de l’âge du bronze ont conduit à une grande richesse et à une grande prospérité, mais ils étaient terriblement fragiles. C’est cette même interdépendance qui a entraîné leur disparition en les faisant tomber les uns sur les autres comme des dominos.

La globalisation et la guerre collectiviste d’aujourd’hui conduisent à une implosion mondiale similaire. Les liens irrationnels que nous entretenons avec des entreprises et des économies étrangères pourraient bien détruire à nouveau la civilisation. Considérez ce que nous sommes sur le point de voir dans le cadre de la guerre israélo-palestinienne…

De multiples nations entraînées dans le conflit

Si vous vous demandiez quelle allait être la “surprise d’octobre”, eh bien, maintenant vous savez. Ma position sur cette situation est claire : je ne me soucie d’aucun des deux camps. Je me soucie des civils innocents, mais à part cela, la guerre n’a pas d’importance. Je suis américain et je me soucie de l’Amérique. Il en va de même pour l’Ukraine et la Russie. Leurs guerres ne sont pas les nôtres, et je suis très méfiant chaque fois que nos dirigeants politiques essaient de nous inciter à choisir un camp lorsque des étrangers commencent à se tirer dessus. En résumé : Toutes les guerres sont des guerres de banquiers.

Les Israéliens apprécient notre argent, mais ils ont un passé d’opérations illicites avérées pour nous entraîner dans la guerre (USS Liberty, quelqu’un ?). Les Palestiniens et la majeure partie du monde musulman méprisent l’Occident et le christianisme en général (et je me fiche de savoir qui a commencé, le fait est que nos cultures sont totalement incompatibles et que cela ne changera jamais). Ce n’est pas parce que nous trouvons un terrain d’entente pour lutter contre l’agenda dément des trans que je suis prêt à accepter une loi draconienne, comme la charia, dans ma communauté.

Les deux camps utilisent des tactiques qui ciblent délibérément les civils. Je ne parle pas de dommages collatéraux comme en Irak et en Afghanistan, je parle de groupes qui sont consciemment et effrontément engagés dans des plans de génocide. En bref, il n’y a pas de “bons” à qui l’on puisse faire confiance. Il n’y a pas de “bons” à rejoindre. Il s’agit d’un véritable spectacle de merde, d’une ancienne absurdité tribale dont les Occidentaux devraient se tenir à l’écart.

Pour ceux qui ne sont pas d’accord, posez-vous la question suivante : êtes-vous vraiment prêt à prendre un fusil et à vous rendre en Israël ou à Gaza pour combattre et mourir pour l’un ou l’autre camp ? Si c’est le cas, allez-y et cessez d’exiger des autres qu’ils le fassent pour vous. Si ce n’est pas le cas, alors fermez-la.

Mais voici ce qui va se passer : L’establishment cherchera à forcer les Américains et les Européens à participer à ces guerres malgré tout. Les grands médias et certains dirigeants politiques suggèrent déjà que la récente attaque massive contre Israël a été planifiée par des gouvernements extérieurs à Gaza. Certains accusent l’Iran, d’autres le Liban. D’après les nombreuses images de l’attaque que j’ai examinées, il ne fait aucun doute que quelqu’un d’autre que les Palestiniens a orchestré l’événement. Les tactiques étaient beaucoup trop avancées et beaucoup trop coordonnées ; les Palestiniens n’ont jamais été très intelligents en matière de stratégie militaire.

La question de savoir qui a conçu l’attaque est tout à fait différente. Jusqu’à présent, il y a beaucoup de rumeurs, mais aucune preuve tangible ne permet d’identifier un gouvernement en particulier. Une autre grande question est de savoir comment les Palestiniens ont réussi à organiser tout cela et à exécuter l’invasion SANS que les services de renseignements israéliens ne soient au courant. Le Mossad est connu pour être l’une des agences secrètes les plus intrusives et les plus omniprésentes au monde, et pourtant il a été pris complètement au dépourvu par cette attaque sans précédent ? Je pense que non.

Cela me rappelle les événements du 11 septembre et l’étrange série d’échecs des services de renseignement qui les ont précédés. Je me souviens également des mensonges, de la propagande et de la réaction réactionnaire qui ont conduit à deux décennies de guerre inutile.

Dans quelques semaines, nous apprendrons que de nombreux soldats impliqués dans l’incursion n’étaient PAS palestiniens. Ils prétendront que certains d’entre eux venaient d’Iran, de Syrie, du Liban, etc. Il y aura des informations indiquant que l’Iran était l’un des principaux bailleurs de fonds du plan (le Wall Street Journal affirme déjà que c’est le cas, mais il n’a pas encore fourni de preuves irréfutables).

Un porte-avions américain est en route pour la région, et ce n’est que le début. Les Européens seront poussés à entrer en guerre, les conservateurs américains en particulier seront abreuvés de propagande nous disant qu’une “attaque contre Israël est une attaque contre les États-Unis”. Cela ressemblera beaucoup à la rhétorique utilisée par les néo-conservateurs et les gauchistes lors de l’invasion initiale de l’Ukraine, mais multipliée par mille. Pour être clair, Biden et Trump ont tous deux agité le sabre et testé les eaux de la guerre, alors ne pensez pas que nous pouvons éviter cela simplement en votant.

Des fronts multiples

Israël va réduire Gaza en poussière, cela ne fait aucun doute. Une invasion terrestre se heurtera à une résistance bien plus grande que celle à laquelle les Israéliens semblent s’attendre, mais Israël contrôle l’espace aérien et Gaza est une cible fixe avec un territoire limité. Le problème pour eux n’est pas les Palestiniens, mais les multiples fronts de guerre qui s’ouvriront s’ils font ce que je pense qu’ils sont sur le point de faire (tentative d’assainissement). Le Liban, l’Iran et la Syrie s’engageront immédiatement et Israël ne sera pas en mesure de les combattre tous – les Israéliens se sont d’ailleurs fait botter le cul par le seul Liban en 2006.

Il en résultera d’inévitables demandes d’intervention des États-Unis et de l’Union européenne.

L’Est contre l’Ouest

En fonction de l’ampleur de la réaction occidentale, les pays des BRICS pourraient être contraints de s’impliquer. Ce ne sera peut-être pas au niveau cinétique, mais cette perspective existe. La Russie a conclu des traités stratégiques de sécurité avec l’Iran et la Syrie. La Chine a de nombreux intérêts économiques et une grande influence dans la région en tant que premier importateur/exportateur mondial.

Ces nations pourraient riposter par le même type de guerre financière que l’Occident a utilisé contre la Russie – la Chine et les BRICS supprimant le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Cela aggraverait l’inflation paralysante que nous connaissons déjà.

Attaques terroristes et faux drapeaux

Si vous pensiez que les choses étaient étrangement calmes sur le front du terrorisme ces derniers temps, c’est désormais bien fini. Je serais choqué si nous passions encore six mois sans que de multiples attentats ne soient liés à des groupes islamiques. Certains d’entre eux seront réels, d’autres mis en scène, et il sera difficile de les distinguer.

Le fait est que l’ouverture des frontières de l’Occident a rendu cette éventualité beaucoup plus probable et que les dirigeants le savent. À mon avis, ils s’en sont réjouis. S’ils parviennent à convaincre au moins un musulman fou de tirer sur un centre commercial ou de faire exploser un stade de football, ils disposeront de tous les moyens de pression nécessaires pour entraîner les Américains dans une nouvelle guerre terrestre au Moyen-Orient. Devons-nous “les combattre là-bas pour ne pas avoir à les combattre ici ?” C’est un raisonnement absurde. Nous ne devrions pas les laisser venir ici en premier lieu.

L’Europe, en particulier, joue avec le feu. Les gouvernements nationaux et l’UE ont invité des dizaines de millions de ces personnes à leurs portes et sont maintenant confrontés à un grave problème. Il y a des communautés de la charia dans toute l’Europe, des millions d’hommes musulmans en âge de servir dans l’armée qui ont toutes les chances de faire beaucoup de mal. Et il y a des millions de gauchistes Woke qui les encouragent actuellement, pensant qu’il s’agit d’une forme de “décolonisation”.

Fermeture du détroit d’Ormuz, flambée des prix du pétrole

Ce n’était qu’une question de temps avant que les tensions avec l’Iran ne les incitent à fermer le détroit d’Ormuz et à interrompre 30 % de toutes les exportations de pétrole du Moyen-Orient vers le reste du monde. N’oublions pas que l’Europe souffre d’une inflation énergétique importante, en partie à cause de la crise économique et des sanctions contre la Russie.

M. Biden a tenté de dissimuler l’inflation en déversant sur le marché du pétrole provenant des réserves stratégiques, mais ces réserves n’ont jamais été aussi basses depuis 1983. Comme par hasard, cela s’est produit juste avant l’attaque contre Israël. Nos réserves s’épuisent au fur et à mesure que nous partons en guerre. Les prix du pétrole et de l’essence exploseront si l’Iran est impliqué dans l’attaque d’Israël. L’Iran lancera quelques pétroliers géants dans le détroit d’Ormuz, les coulera et rendra le détroit impraticable pendant des mois. Ne soyez pas surpris si le baril de pétrole atteint 200 dollars l’année prochaine, ce qui se traduira par un prix de l’essence d’environ 7 dollars le gallon, voire plus, dans la majeure partie des États-Unis.

Une poussée pour une nouvelle conscription

Soyons honnêtes, les chiffres actuels du recrutement américain sont une blague et la wokification de notre armée l’affaiblit de mois en mois. Aucun citoyen américain doté d’un véritable esprit guerrier ou d’une aptitude au combat ne rejoindra volontairement ce cirque. L’establishment tentera de régaler les conservateurs et les patriotes avec des visions de “combat pour la famille et le pays”, mais la plupart d’entre eux n’y croiront pas. En tentant de déclencher de multiples fronts contre la Russie, la Chine et le Moyen-Orient, ils commenceront à parler d’un nouveau système de conscription.

Je pense que ce système échouera lamentablement et qu’il déclenchera une guerre civile plutôt que de remplir les rangs de l’armée ou des marines, mais ils ont peut-être un plan pour faire face à ce résultat…

Est-ce la véritable raison pour laquelle les autorités américaines encouragent l’invasion des migrants ?

En réalité, l’Amérique doit faire face à sa propre invasion. Pendant l’effondrement de l’âge du bronze, certains empires (comme l’Égypte) ont survécu grâce à une tactique étrange : au lieu de combattre les hordes envahissantes de réfugiés, de nomades et de gens de mer, ils les ont embauchés et leur ont confié des postes importants au sein de leur armée. Les dirigeants autoritaires corrompus ont finalement constaté qu’ils étaient davantage menacés par leurs propres paysans affamés que par les étrangers, et ils se sont donc alliés à eux pour réprimer les rébellions locales.

Cela n’est peut-être pas aussi utile en Europe, mais en Amérique, je me demande si ce n’était pas le but recherché depuis le début : faire venir des millions d’étrangers en âge de servir dans l’armée et ayant peu de sympathie pour la culture existante, puis, au beau milieu d’un effondrement et d’un conflit, leur offrir automatiquement la citoyenneté et des avantages s’ils s’enrôlent dans l’armée. Non pas à une petite échelle comme celle du gouvernement fédéral aujourd’hui, mais à une échelle énorme comme nous n’en avons jamais vu.

Peut-être le plan a-t-il toujours été de laisser les portes ouvertes et de permettre aux clandestins d’entrer afin qu’ils puissent agir comme un contingent de mercenaires pour combattre dans les guerres étrangères ou contre les citoyens américains en cas de rébellion…

Plan C

Le moment choisi pour le conflit en Israël est incroyablement bénéfique pour les globalistes, ce qui pourrait expliquer l’étrange échec d’Israël en matière de renseignements. Tout comme les dirigeants américains et britanniques avaient connaissance d’une attaque japonaise potentielle sur Pearl Harbor en 1941, mais n’ont prévenu personne parce qu’ils VOULAIENT obliger les Américains à se battre pendant la Seconde Guerre mondiale, l’incursion palestinienne sert un objectif similaire.

La pandémie de Covid et les confinements n’ont pas permis d’obtenir le résultat escompté, à savoir une tyrannie médicale mondiale. La guerre en Ukraine n’a pas donné les résultats escomptés, car les demandes des faucons de la guerre pour une intervention sur le terrain contre la Russie se sont effondrées. Peut-être s’agit-il simplement du plan C ?

L’establishment semble particulièrement obsédé par l’idée de convaincre les conservateurs et les patriotes américains de participer au chaos ; un certain nombre de néo-conservateurs et même quelques personnalités médiatiques supposées favorables à la liberté appellent les Américains à répondre à l’appel du sang en Israël. Certains ont décrit la conflagration à venir comme “la guerre qui mettra fin à toutes les guerres”.

Je pense que la véritable guerre n’a pas encore commencé, et qu’il s’agit de la guerre pour effacer les globalistes de l’existence. Ils veulent que nous nous battions à l’étranger dans des bourbiers sans fin dans l’espoir que nous nous éteindrons. Et lorsque ce sera le cas, il n’y aura plus personne pour s’opposer à eux. C’est une stratégie prévisible, mais son succès est douteux. Autre fait intéressant concernant l’effondrement de l’âge du bronze : les élites ont été parmi les premiers groupes à être éliminés après l’effondrement du système.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone, sur La vague de répercussions de la “dernière guerre” au Moyen-Orient | Le Saker Francophone