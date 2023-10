La Russie, première économie d’Europe… grâce aux sanctions

par le général Dominique Delawarde

Aujourd’hui, un an et demi après le début de l’Opération Militaire Spéciale russe en Ukraine, et après les déclarations martiales de mars 2022 du président français (vidéo de 21 secondes) : «la Russie est en cessation de paiement» ; et du comique Bruno Lemaire (vidéo de 23 secondes) «Nous allons provoquer l’effondrement de l’économie russe».

Quelle est la situation et quelles sont les perspectives pour la France, l’Allemagne et la Russie ?

Dans un rapport publié ce 17 octobre, l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) envisage un «retournement de la courbe du chômage», à la hausse. La tendance devrait être confirmée pour la fin de l’année 2023 et s’intensifier en 2024.

Selon le CRÉDOC, Centre (français) de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de vie,16% des Français ne mangeaient pas à leur faim en novembre 2022. Un chiffre qui a bondi de 33% en quatre mois, souligne l’organisme. Derrière les bons chiffres du chômage, la précarité explose en France.

Selon les dernières prévisions trimestrielles du FMI, du 10 Octobre 2023, la récession de l’économie allemande sera plus forte que prévu en 2023. À l’inverse, la croissance russe sera plus soutenue que ce qui avait été annoncé dans les précédentes projections de l’institution internationale.

Les revenus des exportations russes de pétrole, visées par les sanctions occidentales, ont bondi en septembre pour atteindre «leur plus haut niveau depuis juillet 2022», a indiqué ce 12 octobre 2023 l’Agence internationale de l’Énergie (AIE). Le prix moyen du baril à l’export est «bien au-dessus du prix plafonné» par les Occidentaux. L’OPEP+, dont les États membres ont déserté en masse le camp occidental, entend soutenir les cours du baril sur les marchés, en réduisant la production et en faisant jouer la loi de l’offre et de la demande.

À la faveur de la guerre, la Russie est donc devenue la première puissance économique d’Europe en PIB/PPA. Après avoir rattrapé l’Allemagne fin 2022, elle prend désormais le large . Il est donc temps de demander des comptes à nos «chefs de guerre économique» Macron et Lemaire. Pourquoi se sont-ils cru obligés de nous raconter des sornettes ? Où est passé l’effondrement de l’économie russe ? Et le pouvoir d’achat des Français ?

