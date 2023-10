Palestine – Manif samedi 28 octobre 2023 à Paris Chatelet 14h30

http://mai68.org/spip2/spip.php?article16609

Nous marcherons nombreux ce samedi de la Place du Chatelet à 14 H 30 jusqu’à la République, en passant par la gare de l’Est, ce samedi à Paris pour montrer que le peuple français n’est pas d’accord avec Macron et ses déclarations, pour demander l’arrêt immédiat des bombardements et des déportations et la fin de l’occupation israélienne de la Palestine.

Ce mercredi matin, le bilan des victimes s’était terriblement alourdi avec 6055 Palestiniens tués à Gaza et 15.143 blessés.

EN CISJORDANIE, LES MISSILES PLEUVENT AUSSI

Assassinats de deux prisonniers en 48 h, dont l’un sous la torture.

A Ramallah, on brûle le portrait de Macron.

La densité des bombes au km2, y compris au phosphore, et les paysages de destruction lunaires font maintenant penser à Hiroshima.

Coronavirus – Des chercheurs découvrent que Pfizer a exclu les décès liés aux essais cliniques lors de la demande d’EUA du vaccin COVID à la FDA (PDF)

Pour obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour son vaccin contre le COVID-19, Pfizer et BioNTech ont soumis un ensemble de données en 2020 à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis afin que l’agence puisse évaluer la sécurité et l’efficacité de son vaccin. Une étude évaluée par des pairs récemment publiée par l’équipe d’enquête sur les documents DailyClout Pfizer/BioNTech suggère que Pfizer a exclu de son dépôt de données les décès connus dans le volet vaccin de son essai clinique et a caché à l’agence des informations qui auraient pu entraîner un refus d’EUA.

L’analyse médico-légale a montré que les sujets de la branche vaccinés avec le vaccin COVID-19 de Pfizer ont connu une augmentation de 3,7 fois des décès cardiovasculaires par rapport aux témoins placebo et que ce « signal d’événement indésirable important » n’a pas été divulgué par Pfizer lorsque la FDA évaluait son vaccin pour une utilisation d’urgence.

En outre, les chercheurs ont identifié de nombreux cas dans lesquels Pfizer/BioNTech a attribué les décès potentiels associés aux vaccins à d’autres causes et a miné les données sur la sécurité des vaccins.

Palestine – Gaza – L’équivalent de la bombe d’Hiroshima

L’armée israélienne poursuit le pilonnage et le bombardement de ce territoire et de sa population assiégée sur laquelle sont tombés à ce jour 12.000 tonnes de bombes, soit l’équivalent de la bombe atomique larguée sur Hiroshima.

