ÊTRE ZEN c’est ÊTRE ZOMBIE

Trudeau me permet de rêver.

Je regard autours de moi

Et je ne vois que dévastation

Parmi la plénitude.

Comme en 1929!

On me ment, c’est évident!

Chaque jour, on m’enlève un peu

De ce que j’ai.

Pour le donner aux riches?!?

On augmente MA sécurité?

Mais je n’ai presque plus rien?

SÉCURITÉ est devenue un mot à la mode

On l’emploie à toutes les sauces

Pour NOUS protéger, de… NOUS?

La SÉCURITÉ coute cher à l’État.

Mais, l’État. C’est nous?

C’est une formule bancale

Vous ne trouvez pas?

Et être Zen, n’est pas la solution.

Être ÉVEILLÉ, c’est la solution.

Gardez le contact avec la RÉALITÉ!

On veut nous enlever notre LIBERTÉ

Liberté de penser.

Liberté de contester.

Liberté d’agir.

Liberté de se gouverner.

On veut revenir au chacun pour soi

Un système de santé privé,

Paye tes taxes et ferme ta gueule!

Le ZEN, c’est savourer l’instant

Et laisser Big Brother

Décider pour… vous

C’est devenir… ZOMBIE!

John Mallette

Le Poète Prolétaire