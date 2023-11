LES 15 D’ONONDAGA SEULS DEVANT LA JUSTICE DE L’ÉTAT COLONIAL ZUNIEN

Enfin, une parodie de justice…

L’ATTENTAT D’ONONDAGA de 1997 DEVANT LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS – BILLET DU 06/01/2018



“Le rêve américain : construit sur l’assassinat, le viol, l’exploitation et le génocide d’hommes, de femmes et d’enfants innocents depuis 1492.”

Traduction du texte de l’image que nous publions en illustration [NdJBL : que je mets en illustration de ce billet] : “Le plus grand génocide de l’histoire de l’humanité ne s’est pas produit en Allemagne nazie mais sur le sol du continent américain. 100 millions de natifs furent massacrés et perdirent leur patrie. Fait historique: la plus grande partie des personnes ayant perpétré ces massacres était chrétienne… Désolés si vous ne pouvez pas supporter la vérité.”

Le système de justice “regardez-moi dans les yeux”

Mohawk Nation News | 9 janvier 2018 | URL de l’article original ► http://mohawknationnews.com/blog/2018/01/09/look-me-in-the-eye-justice-system/



Traduit de l’anglais par Résistance 71 ► https://resistance71.wordpress.com/2018/01/10/resistance-au-colonialisme-les-15-donondaga-seuls-contre-la-injustice-coloniale-mohawk-nation-news/



Le business de justice entrepreneuriale colonial fondé sur la loi de l’amirauté régissant la haute mer est fait pour protéger la propriété volée par une petite élite et réduire en esclavage le reste. Quand nous allons au tribunal, 99,9% d’entre nous devons payer un avocat pour parler en notre nom ou nous devons nous représenter nous-mêmes (pro se, sans avocat). L’élite a créé ce trou noir à fric pour nous mettre à genoux et nous enterrer dans leurs procédures pseudo-légales et leur paperasserie ou nous mettre dans ses prisons. Exxon pourrait nous envoyer 250 000 ou 1 millions de pièces de paperasserie qui nous demanderons des années à lire pour ne jamais les comprendre.

Nous proposons un nouveau système judiciaire, basé sur la règle de renommée mondiale de la “tekarontake rule” fondée sur la Grande Loi de la Paix, Kaianerekowa, afin de créer un équilibre dans lequel tout le monde est égal et a une voix. Pas de papier ni de crayon dans le tribunal, juste votre esprit. Les partis en litige doivent se regarder droit dans les yeux si on veut. Les avocats et les juges n’auront aucune règle artificielle pour protéger les intérêts entrepreneuriaux. Leur système frauduleux de “clientélisme” disparaîtra. La terre, les arbres, les rivières, l’air, les animaux et toute forme de vie sont créés pro se. Nous sommes tous nés pour vivre et mourir pro se, sans avocats remplissant des paperasses et les envoyant quelque part.

Cette supercherie est finie. Tout le monde passera par la porte d’entrée du tribunal et dans leurs chambres secrètes. L’illusion de cette association du barreau ne nous menacera plus en nous prenant à la gorge, en nous mettant à l’amende et en nous gardant dans les clous tout en se remplissant les poches. Si vous avez besoin de paperasserie, alors c’est que votre affaire n’est pas bonne. Les avocats sont toujours incapables de narrer nos histoires. Pour résoudre un conflit, toutes les parties entrent dans une pièce ensemble et discutent de l’affaire jusqu’à ce qu’elles parviennent à une entente.. Pas de secrets ni de mensonges. L’état de New York a fait attendre les 15 d’Onondaga pendant 20 ans (en espérant que nous mourrions tous…) ; puis ils nous font passer dans des parodies de justice et de procès dans leurs tribunaux de district, puis du second circuit et maintenant de la Cour Suprême des États-Unis (CSEU).

La CSEU a même une règle qui veut que personne d’autre qu’un avocat ne puisse soutenir l’affaire devant leur “club” ! C’est seulement pour ce 1% qui peuvent se permettre le prix d’acheter un avocat.

Dans les affaires criminelles, le gouvernement entrepreneurial colonial écrit les règles et les règlements pour nous attraper ou nous piéger. Quiconque est accusé devrait avoir accès à un bon avocat gratuitement. Nous sommes présumés innocents. Que l’état paie pour ce fric qui l’engraisse. Les tribunaux et les avocats mènent la danse de ce business et se partagent les bénéfices, le butin, se remplissant les poches sur le dos des conflits d’autrui.

En 1997, les rapaces nous ont offert de nous aider gratuitement. Ils ont largué les 15 d’Onondaga lorsque nous avons décidé que nous n’accepterions pas un arrangement hors tribunal (NdT: la plupart des affaires légales à Yankland ne vont jamais devant les tribunaux jusqu’au bout, la plupart des affaires trouvent un “arrangement à l’amiable moyennant finance”, c’est ce que voulaient les avocats “charitables”, pomper quelques millions de dollars desquels ils prendraient 10%, sans comprendre que l’argent ne fut jamais la racine de l’affaire… Quand ils le comprirent, ils décidèrent de ne plus représenter les natifs) et qu’ils ne gagneraient pas de fric. Nous voulions établir un précédent et inscrire l’attaque que nous avions subie par le NYS I-81 INDIAN DETAIL dans le cadastre judiciaire.

Tous ceux ayant des doléances légitimes auront leur temps dans la “chambre de la réconciliation”, sans avocat, sans paperasserie, sans dépositions etc…

Des arbitres entendront rapidement les mérites de chaque partie de l’affaire au lieu d’un juge et tant que cela est encore frais dans les esprits au lieu de laisser au temps le soin de faire oublier les détails et entretenir la confusion. Les livres de référence des tribunaux deviendront des petits pamphlets d’une ou deux pages afin de dégonfler la baudruche de ce qu’est ce soi-disant système ou plutôt business judiciaire.

Le système social en place n’a pas de justice, aucune véritable solution aux problèmes. Il n’est que fondé sur l’argent, toujours plus d’argent. La Grande Loi de la Paix ne recherche en rien une punition, mais de rendre les affaires justes, de redresser les torts, d’arranger les affaires de la façon dont elles doivent l’être.. Tout le monde est responsable de corriger erreur et malfaisance (NdT: le mieux étant la prévention dans un système social égalitaire) et de compenser ceux qui ont été lésés (NdT : jamais le mot “compensation” n’a été synonyme de “dédommagement pécuniaire”…). Une poignée de personnes ne doit pas décider. Tout le monde doit être au courant et être impliqué dans la solution. Les politiciens disent qu’ils vont jeter cela au peuple pour un referendum mais ne lui donnent pas toutes les informations pour prendre une décision vraiment informée. Ils fournissent une constante propagande, de la rumeur, du commérage et ce jusque dans les tribunaux, afin de tromper juge, jury, peuple et médias.

Comme l’a si bien dit un des plaignants des 15 d’Onondaga, Budgie : “Mes parents m’ont élevé pour dire la vérité et ne pas voler ou alors je pourrais bien finir politicien ou juge…” (Parmley contre Jones)

Il y a peu, la Nation Mohawk a proposé aux peuples originels de choisir entre La Loi Fédérale Indienne (INDIAN ACT) ou le Dessein de la Création (KAIANEREKOWA) ► C’est le moment de choisir… et nous pouvons, nous TOUTES & TOUS, les non-indigènes nous tenir, tout simplement à leurs côtés…

Parce que c’est le moment de (se) choisir ;

La guerre perpétuelle ad vitam æternam, la vraie et seule nature de l’Empire anglo-américano-christo–sioniste.

Ou bien, ce qui n’a jamais encore été essayé depuis ces quelques 5000 derniers millénaires ; Remplacer l’antagonisme qui, appliqué à différents niveaux de la société empêche l’humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand TOUT socio-politique organique : LA SOCIÉTÉ DES SOCIÉTÉS.

Et faire de 2018 l’Année Zéro d’une prise de conscience politique collective.

La balle est dans notre camp, et si nous avons la force du nombre le seul pouvoir des Zélites/Biens-Zélés/Psychopathes aux manettes tient dans notre consentement à les servir…

Retirons-leur notre consentement, disons NON et c’est fin de partie pour l’oligarchie.

