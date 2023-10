Par Robert Bibeau

Le mouvement de résistance palestinien « Hamas » présente ici son point de vue sur l’opération militaire «Déluge d’Al-Aqsa»

menée par quatre groupes politiques de résistance à la colonisation israélienne soit :

le Jihad islamique (sunnite et khomeyniste),

le Front populaire de libération de la Palestine (marxiste),

le Front populaire de libération de la Palestine-Commandement général (FPLP-CG) et

le Hamas,

avec le soutien du Hezbollah libanais et de l’Iran.

Nos lecteurs remarqueront que le porte parole du Hamas présente aujourd’hui la lutte de libération nationale de la Palestine dans les mêmes termes que le faisait Yasser Arafat il y a 40 ans…à l’époque ou le terroriste Ariel Sharon, le boucher de Sabra et Chatila, accusait le Fatah et l’OLP de terrorisme jusqu’à ce que ces organisations bourgeoises palestiniennes se soumettent aux « règles pacifistes » occidentales et que ses leaders soient assassinés ou se laissent corrompre par la soi-disant « communauté internationale » sous l’hégémonie des États-Unis et de l’axe occidentale.

Les « règles pacifistes » occidentales stipulent que l’État colonisateur, exploiteur et spoliateur peut utiliser tous les moyens de coercition, de répression et de domination (massacre-torture-bombardement-emprisonnement-blocus alimentaire -etc.) mais que le peuple autochtone colonisé et opprimé doit s’en remettre pacifiquement aux instances internationales et aux dizaines de futiles résolutions de l’ONU pour son éventuelle libération dans un avenir imprévisible…

Ci-dessous, Ismaïl Haniyeh porte parole du Hamas explique, comme nous le faisions ici même et ici Guerre sociale au nationalisme chauvin et aux religions réactionnaires – les 7 du quebec, que la guerre de libération nationale de la Palestine est la matérialisation du soulèvement de toutes les couches de la bourgeoisie palestinienne contre la colonisation et l’occupation de la Palestine par la bourgeoisie israélienne.

Que ce soit l’État fasciste israélien, son aile droite ou son aile gauche, ou le parti politique Hamas dans la bande de Gaza, ou le Fatah et l’OLP en Cisjordanie, toute et chacune de ces entités et organisations bourgeoises mènent leur guerre coloniale pour se partager les ressources, la terre, la main d’oeuvre, le marché de la Palestine historique. Et chacun mobilise et sacrifie le prolétariat palestinien et le prolétariat israélien pour l’atteinte de ses objectifs nationalistes chauvins ce que confirme le professeur gazaouis Ziad Medoukh : la vérité sur le Hamas à Gaza dans la vidéo ici… mai68.org/spip2/IMG/mp4/GAZA_23oct2023_Ziad-Medoukh_Hamas.mp4