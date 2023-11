France : « Quand une femme crie Allahu akbar, la police est bien obligée de lui tirer dessus » ! vidéo 2’17

http://mai68.org/spip2/spip.php?article16680

Enregistré sur France 2 le 31 octobre 2023 à 13h

Finalement la femme ne portait ni arme, ni explosif.

Son pronostic vital est engagé.

Selon Reporters sans frontières, les journalistes victimes de frappes au Liban ont été ciblés

Carmen Joukhadar, de la chaîne qatarie Al Jazeera, allongée au sol avec en arrière plan la caméra sur son trépied sur fond d’un incendie.

Vendredi 13 octobre 2023, en fin d’après-midi, deux bombardements se sont abattus à trente secondes d’intervalle sur un groupe de sept journalistes couvrant les affrontements entre le Hezbollah et Israël dans le sud du Liban. Le photojournaliste de l’agence britannique Reuters, le Libanais Issam Abdallah, a été tué sur le coup, et quatre de ses confrères de l’Agence-France-Presse (AFP) et de la chaîne de télévision qatarie Al-Jazira ont été blessés.

Au terme d’une enquête dont les résultats ont été publiés dimanche 29 octobre, Reporters sans frontières affirme que les journalistes, qui étaient clairement identifiés comme représentants de la presse, ont été ciblés.

La ministre espagnole Ione Belarra appelle l’UE à rompre ses liens avec « Israël »

Ione Belarra – @ionebelarra – 2’08

1:12 PM · 28 oct. 2023

La bande de Gaza a vécu une nuit infernale. Non seulement Israël bombarde massivement une population absolument sans défense qui comprend des enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées, mais Israël a également coupé toute communication. Internet et le téléphone sont coupés dans la bande de Gaza.

Coupez les relations diplomatiques avec Israël, appliquez des sanctions économiques exemplaires contre les responsables de ce génocide et, sans aucun doute, traduisons [le Premier ministre israélien Benjamin] Netanyahu devant la Cour pénale internationale afin qu’il soit jugé pour ce qu’il est : un crminel de guerre.

