LE MILITARISME EST EN HAUSSE PARTOUT DANS LE MONDE

Le secteur pharmaceutique et les laboratoires ne sont qu’un exemple parmi d’autres, mais il est très illustratif. Alors que l’armée paie rapidement et généreusement pour la recherche dont elle a besoin, et qu’elle n’est guère incitée à risquer des investissements dans la R+D qui répond aux maladies rares ou «des pauvres», il est fort probable que nous assisterons à une réorientation des capacités de l’industrie pharmaceutique de toutes tailles… vers les besoins de l’armée dans une guerre future. .

En Europe, c’est encore plus clair. La Commission européenne et les gouvernements parlent ouvertement d’un retour à l’austérité. Et en même temps, ils demandent à l’industrie de guerre de leur demander des financements préférentiels. L’UE elle-même garantira et prendra en charge une partie du coût des crédits nécessaires.