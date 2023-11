Le massacre des gazaouis se poursuit sous l’oeil indifférent de Trudeau, Macron, Biden et des autres

Le génocide à Gaza se poursuit avec le soutien de l’Amérique et le silence des pays arabes

Le nombre de victimes lors des attaques de la nuit dernière serait très élevé, au moins des centaines

de morts et blessés, alors qu’Israel a énormément bombardé le centre et le sud de la bande de Gaza,

zones où elle a demandé à la population d’évacuer..

Les avions et l’artillerie se sont concentrés sur le camp d’Al-Bureij et le camp d’Al-Nuseirat.

Plus d’enfants ont été tués à Gaza au cours des 3 dernières semaines que le nombre total de morts dans les conflits dans le monde chaque année depuis 2019, selon Save the Children.

Plusieurs civils palestiniens blessés, dont des enfants innocents, viennent d’être admis à l’hôpital indonésien du nord de Gaza après avoir été pris pour cible par les frappes aériennes israéliennes.

La journaliste Plestia Al-Aqqad : « Ma belle ville natale, Gaza, est en train de devenir une ville fantôme, où l’on sent la mort en marchant, où l’on regarde et où tout autour de soi est bombardé et détruit, où l’on n’entend que le bruit des bombes, des frappes aériennes, et des enfants qui pleurent et crient de peur et de douleur. »

L’armée israélienne menace de bombarder l’hôpital Al Quds à Gaza. avec près de 14 000 Palestiniens déplacés réfugiés dans ses cours.

Les patients de l’hôpital turc pour le cancer à Gaza ont exprimé leur peur suite aux frappes israéliennes près de l’hôpital aujourd’hui.

Des gaz toxiques ont été utilisés par l’armée sioniste, notamment à Beit Lahia et Beit Hanoun.L

Le réseau de communication est coupé dans le nord de la bande de Gaza.

Seulement 33 camions humanitaires seraient entré dimanche dans la bande de Gaza par le passage terrestre de Rafah.

« À Gaza, personne ne peut dire “Je ne savais pas“ », dénonce le commissaire général de l’UNRWA

« Au moins 53 de mes collègues ont été confirmés morts. Ce sont des mères et des pères. Des gens merveilleux qui ont consacré leur vie à leur collectivité. Un collègue est mort alors qu’il allait chercher du pain dans une boulangerie. Il a laissé six enfants.

Pendant ce temps, nous avons des milliers de collègues de l’UNRWA qui, malgré le fait qu’ils partagent la même perte, la même peur et la même lutte quotidienne que des millions de Gazaouis, enfilent leur gilet de l’ONU vont travailler.

Ce sont nos vrais héros, ce sont nos équipes qui se rendent à la frontière tard le soir après le dédouanement et l’approbation des convois », a-t-il déclaré vendredi.

Une censure sévère est appliquée par l’armée quant au nombre de victimes de soldats israéliens dans les opérations du Nord et du Sud.

Les médias israéliens écrivent :

« Avec l’expansion des opérations terrestres de l’armée israélienne à Gaza, le Hezbollah augmente ses opérations à la frontière libanaise. Les tirs ne visent plus les colonies situées sur la ligne de front près de la frontière, mais plutôt dans les profondeurs du Nord.

Le Liban bombarde la colonie de Nahariya dans le nord de la Palestine occupée avec 16 missiles en réponse aux crimes de l’occupation

Éditorial du journal Independent. À gauche se trouvent les pays du monde qui soutiennent un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, à droite ceux qui sont contre.

Nous ne pouvons pas nous permettre de garder pour nous ces images que les Palestiniens se sont donné tant de mal à nous faire parvenir, aussi difficiles à soutenir soient-elles.

On veut les anonymiser, on veut occulter leur douleur et l’ampleur du génocide e cours. On veut cacher leur courage.

Il est donc de notre devoir de relayer ces vidéos

Les personnes que vous ne verrez plus :

Des médecins l’hôpital Al Awdah à Gaza en train de chanter au milieu des bombes :

« Nous resterons ici jusqu’à ce que la douleur disparaisse… Nous vivrons ici et nous continuerons de chanter »,

Source CAPJPO-EuroPalestine