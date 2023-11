Les ventes massives de bons du Trésor américain inquiètent

« Les ventes massives de bons du Trésor américain ébranlent le système financier international

Ils étaient considérés comme la valeur la plus sûre du monde. Ils ne le sont plus. Depuis des semaines, les ventes incessantes des bons du Trésor américain mettent à mal la stabilité financière internationale. C’était automatique. Une sorte de réflexe pavlovien ancré depuis plus de cinquante ans. À chaque crise financière ou géopolitique, tous les investisseurs se réfugiaient dans ce qui paraissait la valeur la plus sûre au monde : les bons du Trésor américain. »

Voilà comment commence cet article de Médiapart qui s’étonne du désintérêt pour les bons du Trésor américain…

Alors comment expliquer une telle désafection ?

C’est très simple.

L’offre et la demande.

Si personne n’en veut c’est qu’il n’y a plus de demande.

Les Chinois n’en veulent plus.

Les Saoudiens n’en veulent plus.

Les Russes n’en veulent plus.

Les Turcs n’en veulent plus.

Les Japonais n’en peuvent plus.

Les Européens ne peuvent pas non plus en acheter parce que nous sommes fauchés ou presque et que nous achetons du gaz et du pétrole américain… c’est bon pour le dollar, mais cela n’augmente pas nos réserves de dollars ! C’est évidemment le contraire.

Plus personne ne veut donc des bons du Trésor américain, car si vous n’êtes pas sage, l’Oncle Sam fait ce qu’il veut de vous.

Si personne ne veut des bons, bons du Trésor américain, c’est parce que le monde se détourne de Washington.

Ce n’est pas rien.

C’est même un moment important de bascule géopolitique.

Charles SANNAT

« Ceci est un article ‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s’exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur www.insolentiae.com. »

Source Mediapart ici