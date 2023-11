Les paradigmes sont fracturés irrémédiablement Alastair Crooke

par Alastair Crooke

Qu’est-ce qui pourrait maintenant persuader les Israéliens effrayés d’accepter un État palestinien souverain ? Qu’est-ce qui, si ce n’est une défaite humiliante pour l’ensemble du «front» de la résistance, persuaderait ce dernier d’accepter un Grand Israël ?

Le paradigme de l’«invincibilité» de l’Occident a pris un sacré coup : D’abord en Afghanistan, puis de manière plus substantielle en Ukraine – où les «pieds d’argile» de l’OTAN ont été exposés au monde entier…(en Syrie et en Irak également NDÉ).

Avec le souffle de la «Fin de l’Histoire» de Fukuyama, l’autorité des élites occidentales s’est appuyée sur une supériorité morale mondiale bien-pensante : L’anticommunisme, puis le «terrorisme» islamique après le 11 septembre, sont devenus une ressource politique importante sur laquelle les strates dirigeantes pouvaient s’appuyer.

Mais surtout, cela leur a conféré une légitimité morale (sic).

Aujourd’hui, les élites occidentales sont continuellement confrontées à la perte de leur autorité (c’est-à-dire à l’avènement de la multipolarité) et sont à la recherche d’une nouvelle «légitimité», alors que le monde tourne le dos à l’exceptionnalisme et à son substrat binaire «avec nous, ou contre nous».

Puis vint le 7 octobre.

Le paradigme israélien s’est effondré – à la fois dans ses manifestations externes et internes de «dissuasion».

L’Israël de Jabotinsky devait être un «État-nation» avec toute la puissance du modèle du XIXe siècle (Jabotinsky s’est inspiré, pour son «Mur de fer» (1923), des «Jeunes Turcs» qui s’enthousiasmaient pour l’État-nation occidental en raison de son esprit du temps).

Ainsi, si le traumatisme actuel de l’Occident à l’égard de sa défaite en Ukraine est profond, je crains d’ajouter que vous n’en avez pas encore vu la moitié.

Les événements du 7 octobre ont brisé le «mythe de la dissuasion», mettant l’Occident en émoi.

«C’est le point le plus important – notre dissuasion»», a déclaré un haut responsable du cabinet de guerre israélien :

«La région doit rapidement comprendre que quiconque porte atteinte à Israël comme l’a fait le Hamas en paiera un prix disproportionné. Il n’y a pas d’autre moyen de survivre dans notre voisinage que d’exiger ce prix maintenant, car de nombreux yeux sont fixés sur nous et la plupart d’entre eux n’ont pas nos meilleurs intérêts à cœur».

Le «paradigme» israélien repose donc sur la manifestation par l’État d’une force écrasante, dirigée vers tout défi émergeant à son encontre. Les États-Unis et l’Europe, après avoir créé un État (résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations unies), ont ensuite insisté pour qu’Israël possède à la fois l’avantage politique (dans les accords d’Oslo, toutes les décisions stratégiques incombent uniquement à Israël) et, de la même manière, l’avantage militaire sur tous ses voisins.

En d’autres termes, Oslo reposait sur la construction d’un État-nation fort, de type XIXe siècle, doté d’une force de dissuasion invincible.

Bien que présentée comme telle, cette formule ne permet pas de parvenir à un accord de paix durable prévoyant la division de la Palestine mandataire en deux États. La parité entre les deux parties était par définition exclue : L’une posséderait une force écrasante, l’autre serait désarmée. Et Israël en demandait toujours plus.

De plus, sous le gouvernement de Netanyahou, Israël s’est rapproché de plus en plus d’une fondation eschatologique d’Israël sur la «Terre d’Israël» (biblique) (voir Comment fut inventé le peuple juif. Comment la terre d’Israël fut inventée (Shlomo Sand) – les 7 du quebec – une démarche qui expurge la Palestine. Ce n’est pas une coïncidence si Netanyahou a présenté une carte d’Israël lors de son récent discours à l’Assemblée générale des Nations unies, sur laquelle Israël dominait de la rivière à la mer – et la Palestine ou le territoire palestinien n’existait pas.

Oslo, pour ainsi dire, est devenu un instrument furtif, une Nakba politique silencieuse, les colonies se sont étendues et toute Palestine putative est devenue de plus en plus réduite.

Pour comprendre l’angoisse occidentale – et le sentiment de crise existentielle – il faut savoir qu’Israël était considéré à Londres et à Washington comme le microcosme du macrocosme hégémonique occidental. La dissuasion d’Israël était la petite OTAN à la dissuasion de l’invincibilité de l’OTAN – en gros.

Et puis le Hamas a fait voler en éclats ce paradigme. Le paradigme de la dissuasion a échoué.

Le risque ici est clairement qu’une Maison-Blanche affaiblie réagisse de manière excessive afin de montrer (contre toute évidence) qu’elle n’est pas faible, mais qu’elle est toujours l’hégémon, en mettant tout son poids dans la balance – éventuellement contre l’Iran. Les États-Unis envoient des porte-avions et les navires qui les accompagnent, ainsi que d’énormes convois (des centaines) d’avions-cargos chargés de bombes, de missiles et de défenses aériennes (THAAD et Patriot) non seulement en Israël, mais aussi dans le Golfe, en Jordanie et à Chypre. Des forces spéciales et des marines sont également déployées. Il s’agit d’une provocation. Les États-Unis envoient en fait une véritable armada de guerre de grande envergure.

D’autre part, la colère dans la région est réelle et menace les dirigeants arabes «modérés», dont la marge de manœuvre est désormais limitée. Il semblerait que l’humeur de la sphère arabe soit différente et ressemble davantage à la révolte arabe de 1916 qui a renversé l’Empire ottoman. Elle prend une tournure distincte lorsque les autorités religieuses chiites et sunnites déclarent que les musulmans ont le devoir de se tenir aux côtés des Palestiniens. Les juifs du monde occidental sont horrifiés par la tuerie du 7 octobre, mais ils sont encore plus horrifiés par ses implications pour la dissuasion israélienne.

En d’autres termes, alors qu’Israël devient clairement apocalyptique (dans son discours, Netanyahou a parlé d’«extirper le mal» du monde), l’humeur islamique devient elle aussi eschatologique. Rappelons que le président Erdogan a mis en garde contre l’évolution du conflit vers le «Croissant contre la Croix».

La dichotomie et la passion polaire devraient s’intensifier (voire exploser) à mesure que l’incursion à Gaza va crescendo. Une région, brûlante de colère, se mobilise contre Israël. Et le monde occidental menace de se venger de tout nouveau front qui pourrait s’ouvrir.

Que faire ?

Le réflexe est d’appeler à une solution à deux États. Les États doivent, bien sûr, avoir une position diplomatique publique.

D’accord, à condition qu’il soit entendu que cela ne peut servir, plus probablement, que de «mécanisme de décharge émotionnelle». La formule des deux États n’est tout simplement pas réalisable dans le contexte actuel de passions exacerbées (si tant est qu’elle l’ait jamais été). La question plus fondamentale est de savoir si une solution à deux États est une solution tout court. Au cours des dix dernières années, l’électorat israélien s’est considérablement déplacé vers la droite. Les ministres du gouvernement cherchent désormais à fonder Israël sur la «Terre d’Israël». Comment fut inventé le peuple juif. Comment la terre d’Israël fut inventée (Shlomo Sand) – les 7 du quebec

Qu’est-ce qui, à part une défaite humiliante, pourrait persuader les Israéliens effrayés d’accepter un État palestinien souverain ? Qu’est-ce qui, à part une défaite humiliante pour l’ensemble du «front» de la résistance (aujourd’hui qualifié d’«axe du mal» par certains Occidentaux), persuaderait ces derniers d’accepter un grand Israël après avoir assisté à la destruction de Gaza ? Les États-Unis n’ont pas les moyens de tordre les bras d’Israël à ce point – cela serait totalement étranger à la culture politique américaine.

Non. La tâche qui nous attend est d’essayer de contenir le conflit pour éviter qu’il ne déborde de certaines voies bien définies.

Alastair Crooke

source : Al-Mayadeen

traduction Réseau International