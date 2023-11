Le discours de Nasrallah à propos de Gaza

Par Moon of Alabama − Le 3 novembre 2023

Discours du chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, lors de la cérémonie d’hommage aux martyrs sur la route d’Al-Qods (comme noté de manière incomplète en écoutant la traduction en direct d’Al Jazeera) :

Félicitations à ceux qui, au Liban, à Gaza et en Cisjordanie, sont tombés au combat depuis le 7 octobre.

Condoléances et bénédiction à leurs proches, condoléances à la population de Gaza et de Cisjordanie.

Quatre problèmes ont été causés par le stupide gouvernement israélien :

Des milliers de Palestiniens sont prisonniers d’Israël.

Al Aqsa et ce qui s’y est passé avant le 7 octobre.

Le siège injuste de 2 millions de personnes pendant plus de 17 ans dans un camp de concentration à ciel ouvert à Gaza.

L’expansion des colonies en Cisjordanie.

Le monde et ses organisations sont restés silencieux sur ces points. Et ce, alors que l’ennemi est devenu plus féroce et plus extrême.

Il fallait un grand événement pour recentrer le monde : la glorieuse opération du déluge d’al-Aqsa du 7 octobre.

Il s’agissait à 100% d’une opération palestinienne. Ils sont restés silencieux et n’ont rien dit à personne, pas même à leurs alliés.

Cette opération prouve que les décisions des factions de la résistance sont entre les mains de leurs dirigeants respectifs. La République islamique d’Iran n’a pas eu son mot à dire.

Peu importe ce que l’ennemi a fait et fera, il ne peut influencer l’avenir et l’histoire de ce qui s’est passé et de ce qui se passera. Ces opérations ont montré la fragilité de l’ennemi.

Les gouvernements et les médias des États-Unis et de l’Union européenne ont couru au secours des Israéliens. Israël est-il vraiment un État fort doté d’une armée invincible si il a besoin d’un tel soutien ?

Cela montre que l’opération était sage, prudente et réussie.

Les politiciens et les militaires israéliens ont été lents à réagir. Ils ont tué leur propre peuple au cours des opérations. Les témoignages des médias ennemis montrent que ceux qui affirment que le Hamas a tué des civils pendant l’opération ont tort.

Ils veulent maintenant anéantir le Hamas. C’est impossible. Ils veulent récupérer les otages. Cela ne se fera jamais sans négociations.

La guerre de 2006 au Liban l’a prouvé. Il en ira de même à Gaza.

L’armée israélienne prouve son incapacité. Elle détruit des milliers de maisons et tue des milliers de civils. Est-ce là ce que ferait une armée invincible ?

En tuant des civils innocents, vous ne gagnerez rien. Cela ne fait que prouver la nature brutale du régime sioniste.

Les médias occidentaux racontent des mensonges sur les enfants décapités. Aucune preuve n’a été produite. Mais ils ne disent rien de ce qui se passe à Gaza.

Ce sont les États-Unis qui font obstacle à un cessez-le-feu à Gaza. Comme l’a dit Khomeni, c’est le plus grand des démons – d’Hiroshima au Vietnam et maintenant à Gaza. Ils doivent en être tenus pour responsables et en payer le prix.

Tout le monde (dans la résistance) et dans tous les pays voisins doit se montrer à la hauteur de ses responsabilités (et attaquer les États-Unis).

La guerre à Gaza n’est pas une simple bataille. C’est un événement décisif qui changera l’histoire. Nous devons tous faire notre devoir..

Les objectifs sont les suivants :

mettre fin à la guerre à Gaza

soutenir le Hamas dans sa victoire.

Ce doit être un triomphe pour tous les peuples de la région. C’est dans l’intérêt de l’Égypte, de la Jordanie, de la Syrie et du Liban.

Les États arabes et musulmans doivent travailler à l’objectif principal. Les déclarations de condamnation ne suffisent pas. Boycottez-les (Israël et les États-Unis), refusez toute relation. Couper les approvisionnements en pétrole et en gaz pour Israël.

Aucun État arabe ne peut livrer ne serait-ce qu’un camion de marchandises à Gaza. Sont-ils incapables d’agir ? Non, ils devraient écouter leur peuple et se réveiller.

Nous n’étions pas au courant de l’opération déluge d’Al-Aqsa. Mais dès le lendemain, nous avons commencé nos opérations quotidiennes contre Israël. Ce qui se passe sur notre front est important.

Ceux qui pensent que le Hezbollah devrait mener une guerre totale contre Israël devraient regarder ce qui se passe sur le front libanais. C’est sans précédent. Cela va s’intensifier. Toutes les positions d’Israël sont assiégées. La bataille est différente de celle de 2006 en termes de tactique et d’armement.

Sur la ligne frontalière, depuis le 7 octobre, l’armée israélienne s’est retirée. Elle a retiré toutes ses troupes du front de Gaza. Elle a fait appel aux réservistes. Nos opérations maintiennent l’armée israélienne sur notre front et loin de Gaza. Un tiers de l’armée israélienne se trouve désormais sur notre ligne de démarcation. La moitié de sa marine est affectée à notre front. Un quart de son armée de l’air l’est également. La moitié de ses missiles Iron dome. Quarante-trois colonies ont été évacuées.

Si l’ennemi commence à agir contre le Liban, ce sera sa plus grande erreur.

Même si les civils ont dû être évacués, nos meilleurs combattants resteront dans le sud.

Ils nous ont dit que les États-Unis nous bombarderaient. Je vous assure que cela ne changera pas notre détermination. L’opération sur notre front se poursuivra. Toute escalade dépendra de l’évolution des événements à Gaza.

Toute attaque préventive contre le Liban fera l’objet d’une riposte. Un civil tué au Liban signifie qu’un civil sera tué en Israël. Toutes les options sont sur la table. Elles peuvent être exécutées à tout moment.

Aux Américains : il est inutile de nous menacer. Votre flotte en Méditerranée ne nous fait pas peur. Souvenez-vous de votre défaite au Liban, en Irak et en Afghanistan.

Au monde entier : Au nom des civils, au nom des églises et des mosquées bombardées, vous devez intervenir pour mettre fin à la guerre à Gaza.

Quels que soient nos sacrifices, nous devons rester inébranlables. La Palestine vaincra.

Nous célébrons nos combattants tombés au combat. Nous célébrons la victoire de Gaza.

-Fin du discours de Nazrallah

Le blog en direct de L’orient est probablement meilleur que ce qui précède.

Vous pouvez également lire l’aperçu du discours tel qu’il a été analysé plus tôt dans la journée par Elijah Magnier :

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.