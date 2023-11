Témoignage d’un médecin à Gaza. «C’est la pire catastrophe humanitaire que j’ai vécue dans ma carrière»

Tous les articles de Global Research peuvent être lus en 51 langues en activant le bouton Traduire le site Web sous le nom de l’auteur.

***

[Nos remerciements à BBC News pour ce clip.]

Le Dr Tanya Haj-Hassan, médecin en soins intensifs pédiatriques pour Médecins sans frontières, détaille dans la vidéo ci-dessous la souffrance humaine des habitants de Gaza au milieu des frappes aériennes ciblées d’Israël.

« L’ensemble du système de santé hospitalier s’est effondré il y a près d’une semaine, a-t-on annoncé à la télévision pour que le monde entier puisse le voir. Au cours de cette semaine, il y a eu des bombardements aveugles, ciblant des établissements de santé, des ambulances, des églises, des mosquées, des écoles, des camps de réfugiés densément peuplés – anéantissant des familles entières en une seconde. Il y a près de 1 000 familles dans la bande de Gaza dont au moins deux membres ont été tués au cours des trois dernières semaines.