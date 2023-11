LE JARDIN EUROPÉEN FLEURIT POUR LA GUERRE

Sur Le Jardin Européen | Communia

Comment ne pas déclencher des tensions internes en même temps que l’orientation vers la guerre? La guerre en Ukraine a jeté les capitaux européens dans les bras des États-Unis qui, dès le début, ont su utiliser la guerre contre la concurrence européenne au point d’en faire le terrain de lancement d’une véritable guerre commerciale et du marché des capitaux.

Le capital européen est aujourd’hui pris au piège d’une guerre qui est pour lui une dalle – pas pour les États-Unis – et perd la course au capital pour les nouvelles technologies et le Green Deal – son pari stratégique – contre la Chine et les États-Unis sur tous les fronts : de la voiture électrique à l’hydrogène en passant par l’IA. Son horizon immédiat : plus de guerres, plus de tensions internes, une nouvelle récession et de nouvelles attaques contre les conditions de vie des travailleurs.

LA DIVISION INTERNE AIGUISE L’ORIENTATION VERS LA GUERRE

En octobre 2022, le représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère, Josep Borrell, a comparé l’UE à un jardin, tout en désignant le reste du monde comme la jungle. Un an plus tard, le « jardin » ressemble à un sac de chat. Borrell lui-même désavoue Ursula von der Leyen au milieu d’une atmosphère de conflit ouvert sur la position impérialiste de l’Union au Levant méditerranéen. Mais à ce stade, les fissures dans la position étrangère « commune » sur la guerre en Israël et en Ukraine ne sont qu’une partie du « moment » de « l’effondrement géopolitique » de l’UE.

Lors du sommet de Grenade organisé par une présidence espagnole de l’UE tombée en disgrâce, Zelensky a une fois de plus joué le rôle d’invité. Le discours a de nouveau mis l’accent sur la nécessité de plus d’armement et de financement, soulevant le spectre d’une invasion russe de toute l’Europe. Je sortais de quelques semaines difficiles. Après l’annonce de l’arrêt de la nouvelle aide en armement de la Pologne et la victoire électorale de Fico en Slovaquie, il semble que la position du groupe de pays dirigé par la Hongrie se soit renforcée au sein de l’UE.

Quelques semaines plus tard, la victoire de Donald Tusk en Pologne et la possible formation – sous la pression de Berlin et de Bruxelles – d’un gouvernement de coalition sans l’ultra-PiS toujours au pouvoir, ont encore exacerbé les tensions. La Hongrie, qui a vu une augmentation de 20 % du gaz russe transitant par la Bulgarie, a brisé l’impasse politique sur la Russie avec une visite d’Orban à Moscou qui ne peut qu’envenimer davantage la guerre interne sourde au sein de l’UE.

L’offensive azérie et le nettoyage ethnique au Karabakh attisent également les tensions : l’Allemagne et la France ont empêché la signature d’un accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à la Grenade, chargeant une Turquie très tentée de continuer à remodeler les frontières pour avoir un accès direct au gaz azerbaïdjanais… et ainsi bénéficier du nouveau statut de l’Azerbaïdjan en tant que fournisseur préférentiel de gaz de l’UE. Pour le dire crûment : c’est l’UE qui a aiguisé l’appétit impérialiste de la Turquie pour atténuer la hausse des coûts causée par la fin du gaz russe. Et l’Azerbaïdjan continuera d’avoir carte blanche pour toute horreur tant que le gaz circule.

En fin de compte, la « position mondiale » de l’Europe, sa nouvelle carte d’alliances énergétiques «fiables» et son discours sur les valeurs ont abouti au plus grand nettoyage ethnique de la région depuis le début de ce siècle. Bien sûr, les États-Unis, qui célèbrent d’abord et avant tout la perte de contrôle régional de la Russie, n’ont rien aidé d’autre que de susciter la guerre.

Comme d’habitude, les droits de l’homme fonctionnent parfois et parfois non. Après tout, à quoi d’autre peut-on s’attendre lorsque des États européens comme la France alimentent des conflits meurtriers dans des territoires voisins comme le Sahel ? Des conflits qui forcent des migrations de masse qui sont ensuite criminalisées dans l’UE, comme l’a démontré le sommet de Grenade. Une politique anti-immigration menée par Meloni et Sunak, qui cherchent à lier le flux de migrants vers l’Europe à la menace militaire russe et à donner à tous deux une réponse militaire.

CAPITALE EUROPÉENNE SANS DIRECTION

Les États-Unis capitalisent sur leur guerre sur le marché des capitaux contre l’UE et la Chine avec un montant record d’investissements industriels

Cependant, plus elle est orientée vers la guerre, plus les capitales nationales de l’UE s’affaiblissent. En fin de compte, le blocus et le financement à plein régime d’une guerre contre la Russie signifiaient une guerre contre le fournisseur d’énergie qui assurait la compétitivité des principales industries d’exportation de l’Allemagne. Et il ne s’agit pas seulement du passage à des fournisseurs plus chers. Les aides palliatives et les incitations en faveur des énergies renouvelables sur le seul marché de l’électricité ont jusqu’à présent coûté 800 milliards d’euros à l’UE et devraient coûter 140 milliards d’euros de plus chaque année jusqu’en 2030. Et surtout, non seulement l’Allemagne, mais pratiquement tout le continent, y compris l’Espagne, ont accéléré à l’extrême les tendances à la désindustrialisation.

À ce stade, les « grands marchés de l’avenir », tels que la technologie photovoltaïque, l’IA ou la voiture électrique, sont devenus un véritable Waterloo pour l’industrie européenne. Malgré ces efforts, les constructeurs européens de voitures électriques sont loin de dépasser les constructeurs américains et chinois de Tesla en termes de technologie et de prix. Non seulement en volume, mais aussi en rentabilité, la production chinoise dépasse celle de l’UE : une voiture produite par BYD (Chine) serait toujours 25 % moins chère que les modèles occidentaux équivalents, même si elle était produite en Europe, devenant 35 % plus rentable.

C’est pourquoi les paris stratégiques européens, et en particulier le Green Deal, sont flous et que l’on tente de les rediriger maladroitement vers les petits marchés du grand cadre (captage du CO2, biocarburants) sans reconnaître la défaite concurrentielle uniquement en off the record. Si nous avions discuté du Green Deal aujourd’hui, il n’y aurait pas eu de Green Deal, a déclaré un diplomate au Monde.

La réalité : dans le contexte de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, comme Borrell le reconnaît lui-même publiquement, il n’y a pas de place pour un projet impérialiste européen différencié. Et les États-Unis ne lâchent pas leurs proies. Au contraire. Dans le cadre de sa guerre technologique et commerciale contre la Chine dans le monde des semi-conducteurs, elle a sanctionné il y a quelques semaines 28 entreprises, dont des entreprises stratégiques européennes, pour avoir agi « contre leur sécurité nationale » pour avoir vendu ou permis l’accès à des technologies compétitives à des entreprises chinoises.

UNE NOUVELLE OFFENSIVE CONTRE LES TRAVAILLEURS S’ANNONCE

Dans ce contexte, les hausses de taux de la Réserve fédérale, en conduisant la BCE à faire de même pour que les capitaux européens ne s’envolent pas vers les États-Unis, risquent de provoquer une nouvelle récession. La Grande-Bretagne montre la voie et les pays moins capitalisés, comme le Portugal, la tiennent pour acquise, rejoignant la « nouvelle austérité » que la France et l’Allemagne planifient déjà pour 2024.

Traduit : pour sauver la rentabilité du capital européen, les États vont donner un nouvel élan au transfert des revenus du travail vers le capital, désormais accompagné d’une attaque ouverte contre l’universalité des services de base (santé, éducation, etc.) sous la bannière cynique de se focaliser sur les « plus vulnérables » et de défendre la « justice sociale ».

Le cadre général et les tendances sont clairs : l’UE est un facteur actif de l’extension mondiale de la guerre et de la dévalorisation permanente et systématique du travail et de la vie humaine. La barbarie n’a pas d’autre alternative que le dépassement définitif de tout le système qui l’alimente. C’est ce qui nous motive et c’est ce à quoi nous vous appelons.

