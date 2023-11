LES ASSASSINS REVIENNENT TOUJOURS SUR LES LIEUX DU CRIME…

Le pape François de nouveau en Terre Amère Indienne…

Lors de ce nouveau voyage en Amérique Latine, du 15 au 21 janvier, le pape François se rendra dans des zones sous tension, où les peuples autochtones se disent victimes d’abus et d’exclusion.

Du sud du Chili, où les Mapuches luttent pour récupérer leurs terres, à l’Amazonie péruvienne, affectée par une intense activité minière illégale, les peuples indigènes seront au cœur du voyage du pape François, cette semaine, au Chili et au Pérou.

Côté chilien, François 1er se rend mercredi à Temuco, capitale de l’Araucania, à 600 km au sud de Santiago. Dans cette région, les Mapuches sont confrontés aux entreprises forestières qui exploitent leurs terres ancestrales. À l’arrivée des conquistadors espagnols au Chili, en 1541, les Mapuches étaient établis sur un territoire qui s’étendait de la rivière Biobio, au centre, à quelque 500 kilomètres au sud. Ces indigènes ont été progressivement réduits à vivre sur 5 % de leurs anciennes terres. Regroupés en petites communautés, sans espace suffisant pour cultiver le sol ou élever des animaux, nombre d’entre eux ont été contraints de migrer vers les villes. Lire l’intégralité de l’article sur Ouest-France ► https://www.ouest-france.fr/monde/chili-et-perou-les-indigenes-comptent-sur-le-pape-francois-5499806

Lire mon billet du 11/12/2017 : En Équateur, le combat du peuple Shuar contre le gouvernement et la Chine pour la sauvegarde de leur terre ancestrale…

Pédophilie dans l’Église catholique : Le pape François exprime sa «douleur» et sa «honte»

« Je ne peux m’empêcher de manifester la douleur et la honte que je ressens face au mal irréparable fait à des enfants par des ministres de l’Église. » Le pape François a fait acte de contrition, ce mardi, au Chili. Devant les autorités politiques et civiles, le chef spirituel des catholiques a évoqué les scandales de pédophilie qui ont marqué le pays. Selon l’ONG américaine Bishop Accountability, près de 80 religieux ont été dénoncés pour abus sexuels ces dernières années. En avril 2011, l’Église catholique du Chili avait demandé pardon pour les agressions commises et le manque de réactivité face aux plaintes. Source 20 Minutes du 16/01/2018

Qui peut croire à ses larmes de crocodiles ;

Car la censure bat son plein au sujet du mal irréparable fait à des enfants par des ministres de l’Église à l’Hôpital pour Indiens de Nanaimo ; La scène de ce dernier fiasco en date et lieu du crime est l’université de l’Île de Vancouver (UIV) à Nanaimo en Colombie Britannique. L’article censuré en question (NdT : voir sous cet article) a été écrit par votre serviteur et concerne le tristement célèbre Nanaimo Indian Hospital, où des générations d’enfants autochtones furent stérilisés, torturés, affamés, drogués, soumis à des tests médicaux forcés par des médecins de l’armée et de l’Église, d’après des témoins oculaires et les preuves intangibles fournies dans l’article ► L’histoire interdite, et censurée de l’Hôpital pour Indiens de Nanaimo en Colombie-Britannique



Les indigènes ne doivent rien attendre de ce pape, car il leur a déjà fait le coup le père François en septembre 2015 ;

Il a légitimité la doctrine chrétienne de la découverte en canonisant le missionnaire franciscain du XVIIIe Siècle ; Junipero Serra l’évangélisateur de l’Ouest Américain en septembre 2015…

En finalisant cette canonisation de Serra, le pape François donnera par la même occasion un coup de brosse à reluire sur la sanctification que son prédécesseur Alexandre VI appela dans ses bulles “la propagation de l’empire chrétien” et “un objectif sacré et louable devant dieu”, objectif qui fut de subjuguer, de réduire et d’asservir les terres et les îles non-chrétiennes, ainsi que leurs habitants, à la foi de l’Église catholique apostolique et romaine.

En Bolivie, il prononça ces paroles ;

« Je demande humblement un pardon, non seulement pour les offenses de l’Église même, mais pour les crimes contre les peuples autochtones durant ce que l’on appelle la conquête de l’Amérique ».

Le Pape a assuré que les leaders sud-américains de l’Église ont par le passé commis « de graves péchés envers les peuples natifs d’Amérique et cela au nom de Dieu ».

Amandina Quispe, de la nation Campesino, au Pérou, a toutefois rappelé que l’Église devrait aussi remettre des terres qu’elle avait conquises des Autochtones pendant cette période. «L’Église a volé nos territoires et détruit nos temples à Cuzco pour y construire ses églises – et ils nous font maintenant payer pour les visiter», a-t-elle déploré.

Le pape François 1er pape Jésuite ;

Et nous pouvons raisonnablement nous poser la question de savoir si le pape François n’aurait pas été placé là pour parachever le Plan, à savoir ;

Une seule église mondiale et un seul gouvernement mondial…

Qui est clairement posée dans l’analyse de Jimmy Dalleedoo intitulée Daesh ne serait il pas une nouvelle forme d’inquisition du Vatican ?

Cette analyse s’appuie, en partie, sur le livre du docteur Alberto Rivera, qui avait été prêtre jésuite et évêque de l’église catholique romaine. Il avait des responsabilités à l’intérieur de l’église et il avait effectué des recherches intensives sur l’Église catholique romaine. Dans le cadre de ses responsabilités, il avait été exposé à des situations et informations graves concernant l’Église et qu’il a voulu ensuite dénoncer : atrocités de l’église catholique romaine dénoncés dans son livre « les crimes du Vatican » . Le Dr Alberto Rivera est mort le 20 juin 1997.



L’article de Jimmy Dalleedoo n’est pas une affirmation : il est d’abord une question. Il s’appuie sur des facteurs objectifs et il a pour but d’être un outil afin d’attiser les discussions et les débats. Cet article existe aussi pour poser des questions sur le rôle de l’Église catholique romaine dans la lutte de classe à travers toutes les périodes de l’histoire. Nous pourrons constater que dans différentes périodes de l’histoire, l’Église a toujours joué un rôle fondamental dans les différents courants politiques : qu’il s’agisse des monarchies ou des républiques.

Publié dans son intégralité par Alter Info en juin 2016 et par Le Grand Soir ; Résistance71 et mézigue l’avons publié en 2 parties que j’ai donc décidée de réunifier et documenter dans un PDF {N°44} de 23 pages ► Les Confessions d’un Évêque Jésuite – Alberto Rivera



L’actualité du pape François qui revient en territoire Amérindien au Chili aujourd’hui même, puis au Pérou renforce cette idée que le Plan a toujours été 1 seule Église mondiale et 1 seul gouvernement mondial, ce qui ressemble fort au Nouvel Ordre Mondial et quel que soit le N.O.M. qu’on lui prête…

