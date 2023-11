Nous soussignés, travailleurs, jeunes, militants

syndicaux, militants politiques de toutes tendances

du mouvement ouvrier, démocrates, élus,

qui sommes partie prenante de la mobilisation

internationale sous toutes ses formes pour l’arrêt du

massacre du peuple palestinien,

pour l’arrêt de l’intervention militaire israélienne

à Gaza, pour la levée du blocus criminel.

Au-delà de la poursuite de l’indispensable mobilisation pour que

le peuple palestinien puisse vivre, nous affirmons notre soutien

à une solution démocratique en Palestine, qui suppose de

rendre la parole aux habitants de la Palestine, quelles

que soient leur origine, leur religion, leur langue.

Nous partageons pleinement les termes de la « Lettre ouverte à nos alliés juifs »

qui vient d’être contresignée en quelques jours par plus de 14 018 Palestiniens

(à la date du 5 novembre), à l’initiative de One Democratic State Initiative (ODSI)*.

S’adressant aux juifs qui, notamment aux États-Unis

mais aussi dans l’État d’Israël, se sont prononcés pour

l’arrêt immédiat des massacres à Gaza, cette lettre déclare :

« La vérité est du côté de vos courageuses prises

de position politiques. Pendant des centaines d’années, les

Juifs ont vécu en paix en Palestine, au milieu des Palestiniens,

et comme Palestiniens. La ville de Gaza elle-même abritait un quartier juif florissant

dont la tranquillité n’a été troublée qu’après l’arrivée des sionistes en Palestine.

C’est le colonialisme sioniste, et non les différences religieuses ou

le prétendu “choc des civilisations” (sic), qui est à l’origine de la rupture.

Aujourd’hui, notre lutte en tant que Palestiniens n’est pas dirigée contre les Juifs,

mais contre l’idéologie et le mouvement qui ont créé ce clivage sectaire et l’ont

instrumentalisé pour justifier leur entreprise suprémaciste. Notre objectif

n’est pas “d’expulser les Juifs de Palestine”, mais de remplacer le prétendu “État juif”

et ses relations de pouvoir coloniales oppressives par son antithèse fondamentale:

un État palestinien laïque et démocratique, du fleuve à la mer. Démocratique,

en ce sens qu’il garantira des droits égaux et une représentation égale à tous

ses citoyens ; laïque, en ce sens qu’il garantira la liberté de conscience et

ne pratiquera aucune ségrégation sur la base de l’identité religieuse, ethnique

ou autre ; palestinien, parce qu’il garantira le droit au retour des réfugiés palestiniens,

mettra fin une fois pour toutes à l’apartheid imposé au peuple palestinien et rétablira

la société palestinienne multiculturelle telle qu’elle était avant l’arrivée d’Israël:

une belle mosaïque de vie. »