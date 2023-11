Israël va perdre, et voici pourquoi… (Kevin Barrett)

Israël va perdre, oui, absolument, et voici pourquoi.

KEVIN BARRETT • 8 NOVEMBRE 2023. Source : Israël va perdre, et voici pourquoi, par Kevin Barrett. – Association Entre la plume et l’enclume (plumenclume.com)

Depuis février 2022, les grands médias occidentaux nous disent que la Russie ne peut pas gagner sa guerre en Ukraine. Zelensky, avec le soutien de centaines de milliards de dollars de l’Occident, l’emporterait sûrement. La Russie a toujours subi des pertes insupportables. Poutine est toujours sur le point de tomber raide mort. Une nouvelle livraison d’armes miracles américaines va inverser la tendance. Une victoire ukrainienne écrasante est toujours à portée de main.

(Voir l’interview du colonel Col. Douglas Macgregor: “Israel is losing everywhere. Eventually they will lose support from US!” Israël est en train de perdre partout, ils peuvent même perdre le soutien états-unien). Inner Vision , https://youtu.be/UZrPj-vdYqg?t=123

Parce qu’ils ne pouvaient pas imaginer que l’Ukraine perdrait, les experts occidentaux ne voyaient pas qu’elle était en train de perdre. Ils n’ont pas compris qu’à partir du moment où la majorité mondiale non occidentale refusait d’accepter les sanctions américaines contre la Russie, tout était effectivement terminé. La quasi-totalité de la guerre s’est déroulée dans l’ombre d’une inévitable victoire russe. Ce n’était qu’une question de temps.

Une situation similaire pourrait-elle prévaloir dans la guerre pour la Palestine ? La majorité mondiale non occidentale s’est fortement retournée contre Israël – encore plus violemment qu’elle ne s’est retournée contre les États-Unis dans leur guerre contre la Russie à travers l’Ukraine. Pourtant, les médias occidentaux continuent de fabriquer et d’habiter une bulle complètement détachée de la réalité morale et stratégique. Ils ne peuvent même pas imaginer qu’Israël ait tort, même si c’est manifestement le cas. Ils ne peuvent pas imaginer le Hamas comme des combattants nobles et chevaleresques, et les Israéliens comme de lâches terroristes tueurs d’enfants, même si c’est évidemment le cas. Ils ne peuvent pas reconnaître que la grande majorité du monde n’est pas d’accord avec eux pour de très bonnes raisons, et non à cause de « l’antisémitisme ». Et surtout, ils ne peuvent pas imaginer qu’Israël, malgré (ou à cause) de son attaque génocidaire contre des civils, soit en train de perdre la guerre.

Tout comme il a fallu lire des sources « pro-russes » (comme le colonel Douglas MacGregor) pour connaître la vérité sur la guerre en Ukraine, il faut se tenir au courant de l’opinion de la majorité mondiale pro-Résistance pour avoir une image précise de la guerre. pour la Palestine. À cette fin, consultez mon interprétation rapide, assistée par Google, d’un article éclairant publié hier par Al-Jazeera : (Voir Hamdani et Talal Mushati pour Al-Jazeera)

Les dirigeants israéliens préparent une population israélienne tendue et frustrée à des surprises imprévues dans leur guerre contre Gaza, en parlant d’une guerre longue, coûteuse et cruelle. Mais les attentes élevées qu’ils ont placées dans leur guerre seront difficiles à réaliser, faute d’un plan militaire ou politique clair.

Le chef d’état-major israélien Herzi Halevy déclare : « Nous menons une guerre contre un ennemi cruel, et cette guerre a un prix douloureux et lourd », tandis que le ministre de la Défense Benny Gantz résume la difficulté de la guerre terrestre : « Les images provenant des combats au sol font mal et nos larmes coulent lorsque nous voyons nos soldats tomber.

Les dirigeants israéliens ont lancé leur guerre contre Gaza à un moment où ils n’ont la confiance que de 27 % de l’opinion publique israélienne, alors qu’environ 51 % seulement font confiance à l’armée israélienne. À cela s’ajoute le fardeau de 250 000 personnes cherchant refuge dans la région de Gaza et dans les régions du nord proches du Liban, ainsi que des plus de 240 Israéliens retenus prisonniers par la résistance à Gaza.

En conséquence, pour Israël, cette guerre n’est pas comme les guerres précédentes. Israël subit déjà d’énormes pertes quotidiennes et une érosion de ses ressources, notamment en soldats, en équipement, en temps, en argent et en légitimité (soutien interne et externe). Le coût continuera d’augmenter à mesure que la guerre se prolongera ou s’étendra.

Le journal Maariv commente les conditions de la guerre terrestre qui se déroule à la périphérie de Gaza, en disant : « Les forces de résistance sont très loin d’être brisées. Malgré les liquidations et les assassinats, le Hamas parvient dans la plupart des cas à maintenir une méthode de combat organisée, basée principalement sur les combats dans les tunnels, à la sortie des cachettes et avec le lancement de missiles sur nos véhicules blindés. »

Deux facteurs primordiaux motivent la féroce guerre israélienne contre Gaza : le choc de la défaite militaire retentissante et l’échec de la sécurité et du renseignement qui ont résulté du lancement par la résistance palestinienne de l’opération « Tempête Al-Aqsa » le 7 octobre ; et la situation difficile du grand nombre de prisonniers détenus par les Brigades Al-Qassam et d’autres factions palestiniennes. L’action militaire s’articule donc autour de ces deux objectifs.

Sous l’influence psychologique des événements du « Samedi noir », les Israéliens se sont dirigés directement vers le but ultime de toute guerre, qui est de « détruire l’ennemi ». Il s’agissait d’un plafond élevé dont ils savaient probablement, en raison de leur expérience antérieure, qu’il ne pourrait pas être atteint. Cela ne peut se produire qu’à un prix qu’ils ne pourraient pas se permettre de payer.

Dans ce contexte, le ministre de la Défense Yoav Galant a déclaré : « Il n’y a pas de place pour le Hamas à Gaza. À la fin de notre combat, il n’y aura plus de Hamas. » Il s’agit d’un objectif irréaliste, si l’on s’en tient à l’expérience passée et les réalités actuelles sur le terrain.

En considérant les guerres précédentes, notamment celles de 2008 et 2014, nous constatons que « détruire le Hamas » a toujours été un objectif fondamental et nécessaire…. Il n’y a aucune raison de croire que cela sera réalisable cette fois-ci, d’autant plus que le mouvement est désormais beaucoup plus fort et bien plus profondément enraciné dans la bande de Gaza qu’auparavant. Ses défenses militaires et son arsenal ont été renforcés au point d’être difficiles à pénétrer, et en fin de compte, il ne s’agit pas d’un État ou d’une armée régulière qui puisse annoncer sa capitulation, mais d’un mouvement de résistance populaire étendu sur le chemin d’une guerre palestinienne prolongée.

La guerre dont Israël ne veut pas

Si la guerre consiste en des opérations de combat qui nécessitent de mobiliser les ressources et les capacités de l’État pour mener une campagne militaire spécifique afin de mettre en œuvre des objectifs militaires et politiques, allant du déplacement d’un front à l’obtention de succès tactiques et à l’imposition de certaines conditions ou à la mise en œuvre d’une décision, une bataille capable de briser la volonté de «l’ennemi» nécessite alors un leadership convenu qui bénéficie d’un certain degré de consensus. Cela nécessite un appareil militaire entraîné, équipé et au moins minimalement mobilisé psychologiquement pour le combat ; un plan de confrontation approprié ; et un front politique et social interne unifié et cohérent orienté vers cet objectif.

Cela nécessite également une mobilisation économique qui embrasse les circonstances et le déroulement de la guerre, ainsi que de ses surprises, ainsi qu’un front international et régional compréhensif ou solidaire. La victoire est difficile à obtenir si l’une ou l’ensemble de ces conditions est absente, surtout dans le cas de batailles longues qui nécessitent une mobilisation continue. Les résultats sont également liés à la réaction de l’ennemi, à l’étendue de sa force et aux tactiques qu’il choisit.

Israël était-il prêt ?

En termes de capacités militaires, Israël semble toujours prêt à faire la guerre sur plusieurs fronts. Mais les capacités militaires techniques et les armes ne suffisent pas pour trancher les guerres, surtout s’il ne s’agit pas du genre de guerres éclair qu’Israël privilégie. Dans la pratique, Israël souffre de défauts significatifs dans presque tous les ingrédients mentionnés ci-dessus pour gagner une guerre.

Au niveau du leadership : il n’existe pas en Israël de leader agréé qui jouisse d’un consensus ou du charisme nécessaire. Comme le montrent les sondages, le Premier ministre Benjamin Netanyahu est extrêmement impopulaire. Dans une récente enquête d’opinion publique israélienne menée par le journal israélien Maariv, il a été constaté que seulement 27 % des Israéliens soutiennent sa survie politique, et que ses décisions politiques et militaires ne sont pas acceptées mais font l’objet de nombreuses critiques. Le cours de la guerre a également prouvé qu’il est indécis et qu’il ne dispose pas d’un plan d’action militaire ou politique clair et convaincant.

Netanyahu refuse également d’accepter la responsabilité de l’échec sécuritaire du 7 octobre, qui l’a exposé à de sévères critiques internes. Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a par exemple averti que les tentatives de Netanyahu d’échapper à ses responsabilités et de faire porter le chapeau aux instances de la sécurité, affaiblissant ainsi l’armée israélienne, revenait à « franchir des lignes rouges ».

Le front intérieur :

Le front intérieur semble s’être désintégré. Les Israéliens vivent dans un état de profonde division aux niveaux partisan, populaire et politique. La question des prisonniers détenus par la résistance est particulièrement controversée, compte tenu des dangers d’une guerre terrestre et des pertes importantes qu’elle entraînerait.

Netanyahu et les membres extrémistes de son gouvernement sont accusés de diviser la société israélienne. Le chef du parti travailliste d’opposition, Merav Michaeli, a accusé le Premier ministre de « combattre l’armée et le peuple d’Israël ». La question des prisonniers détenus par la résistance a également suscité des divisions internes, en particulier après que le ministre du Patrimoine, Amichai Eliyahu, a appelé à bombarder Gaza avec une arme nucléaire, en disant : «Que signifie un otage ? En temps de guerre, on en paye le prix [dans le sang]. Pourquoi la vie des otages est-elle plus précieuse que celle des soldats? Cela a été considéré par les Israéliens comme « un abandon par le gouvernement de son engagement à rendre les otages ».

Le front militaire :

Les événements du « Déluge d’Al-Aqsa », en particulier les six premières heures du 7 octobre, ont démontré que l’armée israélienne souffre de graves déficiences, tout comme ses nombreux services de sécurité. Aujourd’hui, les pertes quotidiennes qu’elle subit au cours de ses opérations terrestres en cours sont un objet de suspicion au sein de la société israélienne, qui comptait sur son armée pour maintenir une aura de sécurité et de stabilité.

La situation économique :

La situation économique israélienne est à son pire niveau, avec des secteurs majeurs tels que le tourisme paralysé, les voyages en net recul et le secteur agricole subissant des dégâts. Avec la mobilisation d’environ 360 000 soldats de réserve, pour la plupart soudainement retirés du marché du travail, et l’évacuation d’environ 250 000 colons, l’économie connaît une grave pénurie de main-d’œuvre dans divers domaines. Israël a récemment annoncé que les trois dernières semaines de guerre avaient coûté environ 7 milliards de dollars, sans tenir compte des dommages directs et indirects. Même si ces dégâts pourraient coûter environ 3 milliards de dollars par mois, les estimations préliminaires montrent que la guerre contre Gaza coûtera au budget israélien 200 milliards de shekels (51 milliards de dollars), soit environ 10 % du produit intérieur brut, et comme la guerre se poursuivra sur une longue période, l’économie israélienne pourrait se retrouver bloquée selon les estimations israéliennes.

Le front diplomatique :

Après le 7 octobre dernier, les pays occidentaux historiquement favorables à Israël se sont précipités pour le soutenir, mais ce soutien a rapidement commencé à s’éroder en raison de l’impact des crimes israéliens et des doutes sur la capacité de l’armée israélienne à résoudre le conflit. De nombreux pays ont condamné Israël ou rompu leurs relations diplomatiques avec Israël (Colombie, Bolivie), tandis que d’autres pays ont rappelé leurs ambassadeurs (Chili, Jordanie, Bahreïn, Turquie, Honduras…). La pression populaire mondiale toujours croissante pousse les gouvernements à prendre des mesures de boycott, exposant Israël à un isolement qui a commencé à s’aggraver.

Contrairement au soutien direct du début, l’administration du président Joe Biden a commencé à réévaluer son soutien absolu à Netanyahu, de peur que les choses ne dégénèrent en une guerre régionale plus large. Washington craint les scénarios fous que Netanyahu pourrait élaborer pour tenter de sauver son avenir aux dépens de l’Amérique. Voir Israël-Palestine: l’Occident vit dans une bulle – les 7 du quebec

Au bout d’un mois environ, les Américains ont réalisé que la seule constante du plan israélien était le recours à une force destructrice massive ciblant les civils et les infrastructures de la bande de Gaza. Il semblait que Netanyahu attendait une solution pour se sortir d’une dure situation difficile dans les sables de Gaza – et se berçait de l’illusion d’une reddition de la résistance qui n’allait pas se produire. Ils ont commencé à avoir des doutes sur la gestion israélienne de la guerre et sur ses résultats. Voir : Ni défense de la religion, ni défense de la laïcité, mais défense inconditionnelle de nos conditions de vie et de travail – les 7 du quebec

CNN a indiqué que le président américain Joe Biden et de hauts responsables de l’administration américaine ont averti Israël que le soutien à Israël s’érodait à mesure que la colère mondiale s’intensifie face à l’ampleur des souffrances humaines résultant de ses crimes à Gaza.

Que se passe-t-il sur le terrain ?

Au cours d’environ un mois de guerre, il ne semble pas qu’Israël ait réalisé de progrès sérieux sur le terrain. Des déclarations contradictoires indiquent une confusion sur la manière de gérer la bataille et de fixer les objectifs finaux face à une résistance acharnée. Le choc de la bataille mal gérée du 7 octobre et les cicatrices psychologiques qu’elle a laissées sur l’ensemble de l’establishment militaire israélien pèse toujours sur le cours de la guerre. Voir : LA FIN DU MONDE À GAZA ? (Alastair Crooke). LA RÉSURGENCE DU DROIT INTERNATIONAL (Thierry Meyssan) – les 7 du quebec

Cette atmosphère psychologique plane également sur les soldats, qui réalisent que leur retour des sables de Gaza nécessiterait un miracle. Ils évoquent les expériences de leurs collègues et leurs souvenirs amers de la guerre de 2014 en voyant l’élite de la Brigade Givati se noyer dans les sables de Gaza dans une bataille qui n’en est qu’à ses balbutiements. En effet, l’armée israélienne a avancé de quelques mètres sur des terrains découverts au nord de la bande de Gaza et y a perdu 30 soldats – selon les rapports – ce qui signifie qu’il est possible que des centaines de soldats soient perdus d’avance, si l’armée avançait de quelques kilomètres, au milieu d’un contexte complexe, de réseau de tunnels et de fortifications, de champs de mines, de tireurs d’élite, d’engins explosifs et de combats au corps à corps dans les rues face à la volonté combative illimitée de la résistance.

Comme Israël n’a pas de plan clair pour la guerre, il s’oriente vers des progrès lents et calculés à l’intérieur de Gaza. Ainsi, atteindre l’objectif final douteux peut prendre longtemps, au prix de pertes insupportables. Entre-temps, d’importantes transformations militaires ou politiques pourraient survenir et ravager l’ensemble du plan.

Dans ses opérations actuelles, Israël perd jusqu’à 5 soldats chaque jour à la périphérie de Gaza sans une avancée militaire claire et efficace. Nahum Barnea, le journaliste israélien du journal Yedioth Ahronoth, déclare : « Une guerre d’usure à la périphérie de Gaza est la dernière chose que les Israéliens veulent vivre. »

Les responsables militaires israéliens se rendent compte qu’il est impossible de libérer les prisonniers militairement, mais ils procèdent néanmoins sous la pression politique, malgré le fait que les familles des prisonniers, ainsi que les pays qui comptent des ressortissants parmi les prisonniers, souhaitent un accord d’échange. Netanyahu estime qu’un tel accord serait une reconnaissance définitive de la défaite sioniste, et une victoire du Hamas et de la résistance palestinienne.

L’opinion publique israélienne craint que la guerre ne soit perdue sur deux ou plusieurs fronts, en ne parvenant pas à libérer ou à faire relâcher les prisonniers (une soixantaine d’entre eux ont déjà été tués lors de raids israéliens) et en ne démantelant pas les capacités du mouvement Hamas et de la Résistance palestinienne. Pire encore, un grand nombre de soldats seront tués, peut-être par centaines.

Contrairement au non-plan israélien, suite au coup militaire douloureux lancé contre Israël le matin du 7 octobre, le plan du Hamas et de la résistance semble clair : Israël devra arrêter la guerre, procéder à un échange global de prisonniers et lever le siège de Gaza. La résistance mène une guerre d’usure contre l’armée israélienne, lui infligeant des pertes quotidiennes toujours croissantes, et semble préparée à une longue guerre visant à éroder les éléments de la puissance israélienne. Le temps ne joue pas en faveur d’Israël, qui perdra davantage d’argent, d’hommes et de légitimité, sa crise interne s’aggravant et les pressions et les doutes qui l’entourent augmentant, avec la possibilité d’une explosion de la situation au niveau régional. Au contraire, le temps joue en faveur de la résistance palestinienne, qui estime que toutes ces pressions militaires et politiques internes et externes finiront par amener Israël à céder et à accepter ses conditions. Dans ce cas, la guerre se terminerait non seulement par la défaite de Netanyahu, mais aussi par la défaite du gouvernement d’extrême droite et de son programme raciste.

La société israélienne rejette de plus en plus la politique de ce gouvernement à tous les niveaux, et la guerre a prouvé qu’elle ne peut pas imposer la reddition au peuple palestinien malgré les drames causés par les crimes israéliens à Gaza, dont les répercussions ont rendu la communauté internationale méfiante et encline à rejeter les récits israéliens.

La situation difficile de Netanyahu

La soi-disant « communauté internationale » (bidon NDE) commence à comprendre que la campagne lancée par Benjamin Netanyahu contre Gaza n’est rien d’autre qu’une série d’horribles massacres quotidiens contre des civils, qui n’ont abouti à aucune percée militaire significative. Le pronostic : Israël sera contraint de se soumettre à la défaite sous les pressions internes et externes. Des mouvements sérieux ont déjà commencé au sein de la communauté internationale pour mettre fin à la guerre à la suite de l’horreur des massacres israéliens en cours. Nadav Eyal affirme dans son article du journal Yedioth Ahronoth que l’armée israélienne ne peut se contenter de « l’image de la victoire » dans sa guerre contre Gaza, et que l’ère de la politique cynique de «la tondeuse à gazon» (réduire les menaces à un niveau acceptable) est révolue. Au lieu de cela, Israël a besoin d’une « vraie victoire ». Mais cela laisse le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans une situation extrêmement pénible.

Le principal dilemme concerne Netanyahu lui-même, qui ne veut pas descendre du haut de l’arbre dans lequel il s’est précipité le matin du 7 octobre. Il se rend compte qu’il est fini au plan politique (à cause de l’opération Tempête Al-Aqsa) mais rêve d’une résurrection liée aux résultats de sa campagne à Gaza. Netanyahu et son cabinet de guerre agissent de manière impulsive sous l’influence du choc du 7 octobre, sans plan militaire clair pour la guerre, qui est principalement menée comme une réaction émotionnelle insensée face à la résistance bien préparée à Gaza. Israël n’a pas de plan clair pour libérer ou récupérer les prisonniers, ou pour faire face aux énormes protestations internationales qui ne cessent de s’intensifier, au point que Netanyahu a commencé à s’adresser aux soldats israéliens à Gaza avec des citations de la Bible, leur disant de « se rappeler ce qu’Amalek a fait contre toi.” (Amalek représente le comble du mal dans la tradition juive.) Netanyahu a utilisé la référence à Amalek à plusieurs reprises pour motiver l’armée israélienne dans sa guerre contre Gaza. Netanyahu accumule les pertes sur tous les fronts, essayant d’effacer le « Samedi noir », ignorant que son leadership ne jouit pas d’une acceptation populaire, et faisant semblant de ne pas remarquer l’armée israélienne brisée, l’économie érodée, la réputation internationale fragilisée, le front intérieur désintégré et l’importance militaire quotidienne des pertes, outre la condamnation de ses crimes par les Nations Unies.

​ https://www.unz.com/kbarrett/israel-will-lose-heres-why/