Médiamensonge du 7 octobre 2023 en Palestine occupée selon Michel Collon (dossier)

Bien que tout le récit officiel des autorités israéliennes se soit avéré faux, tout «expert» occidental se doit, pour rester audible, de commencer son propos par une condamnation des massacres de civils, incriminant les deux belligérants en les renvoyant dos à dos, et veillant soigneusement à rester dans un flou confortable, tout en sachant parfaitement que le seul massacreur durant cette journée du 7 octobre est l’armée israélienne. La prudence excessive, voir lâche, des propos de ces «experts» et toutes leurs précautions oratoires n’ont d’autres buts que de préserver leur soit-disant crédibilité.

Par Indrajit Samarajiva. Sur Israël a menti au sujet du 7 octobre (reseauinternational.net)

Les affirmations d’Israël concernant le 7 octobre sont des mensonges. Tous les bébés décapités, les viols, les tortures et même les civils pris pour cible sont des mensonges. Ce sont les mêmes mensonges que ceux utilisés pour réprimer les rébellions d’esclaves et les mouvements anticoloniaux. Ils traitent les indigènes de sauvages pour mieux les massacrer. Israël a menti pour créer une propagande d’atrocités, et le monde occidental l’a allègrement diffusée. Ensemble, ils ont fait tout ce dont ils accusent le Hamas, et même pire. Chaque accusation est en réalité un aveu.

Ce qui est amusant, c’est que les Israéliens publient la vérité – dans les médias hébraïques et les statistiques gouvernementales. Ce n’est qu’une fois que les médias occidentaux ont publié les titres génocidaires que cela n’a plus d’importance. Le génocide a déjà été déclenché. La vérité éclate au grand jour et figurera dans les livres d’histoire, mais Israël s’en moque. Ils prennent la terre et tuent les gens maintenant, ce qui a toujours été le but de la colonisation.

Le fait est que le déluge d’Al Aqsa perpétré par le Hamas et consorts était une attaque légitime contre une armée d’occupation. Tout le monde est censé les condamner scrupuleusement, mais pour quelle raison ? S’évader d’un camp de concentration et frapper les gardes ? Loin de viser des civils, le déluge d’Al Aqsa a frappé des cibles militaires. Un grand nombre de civils tués l’ont été en fait par Israël, dans sa réaction sauvage et incompétente. Tout cela a été admis par Israël, comme vous le verrez ci-dessous (ou simplement en regardant autour de vous).

Pour dissimuler son incompétence en matière de violence, Israël a diffusé des mensonges éhontés tels que «bébés décapités» et «esclaves violées» à l’intention du public occidental, qui a été conditionné depuis longtemps à haïr les musulmans comme il haïssait les Amérindiens et tous ceux qu’il génocidait auparavant. Mais si l’on consulte la presse israélienne et les rapports du gouvernement, on s’aperçoit qu’il y a des fuites de vérité. Un grand nombre des personnes tuées lors du déluge d’Al Aqsa étaient des militaires, et un grand nombre de civils ont été tués par l’armée israélienne elle-même. Je peux donc m’appuyer presque exclusivement sur des sources israéliennes. Ils ne se soucient pas vraiment de ce que vous savez, ils se soucient des faits sur le terrain. Le génocide a déjà été déclenché et ils étendent déjà leur colonisation de la Palestine, ce qui était le but recherché depuis le début.

Le déluge d’Al Aqsa

1036 noms divulgués par Israël, avec les soldats actifs en surbrillance (via)

Les faits du 7 octobre sont que le Déluge d’Al Aqsa s’est échappé d’un camp de concentration pour attaquer les gardes – les bases militaires qui encerclent la population autochtone de Palestine. Comme vous pouvez le voir sur la liste d’un peu plus de 1000 noms (et non pas les 1400 cités couramment), beaucoup sont des soldats. À moins que «Major» et «Sergent» ne soient des noms israéliens courants. Il s’agit des occupants militaires de la Palestine et des cibles légitimes de la résistance. C’est ce qu’a été le déluge d’Al Aqsa – une frappe légitime de la part d’un peuple opprimé – alors que les colonisateurs tentent de la salir en la présentant comme une mer de sauvages. Il s’agit littéralement des mêmes mensonges que ceux utilisés pour réprimer toutes les rébellions d’esclaves et tous les mouvements anticoloniaux.

«La plupart des Israéliens tués le 7 octobre étaient en âge de servir dans l’armée.

D’après mon dernier décompte, près de 50% d’entre eux étaient des soldats en uniforme

sur la base et/ou activement engagés dans le maintien du siège de Gaza. Cela n’inclut

pas ceux qui portaient des armes en tant que sécurité privée ou qui servaient

en tant que réservistes». Max Blumenthal

Le mensonge colonialiste classique est «ils tuent des bébés», qui était alors, comme aujourd’hui, utilisé pour massacrer en masse les enfants autochtones. Aujourd’hui, cela se fait avec le soutien des médias. Presque tous les tabloïds britanniques ont étalé le mensonge des «40 bébés décapités» en première page, bien qu’il ait été peu étayé à l’époque et qu’il s’agisse d’un mensonge pur et simple a posteriori. Le graphique de Blumenthal (ci-dessus) reprend le décompte des morts établi par Haaretz, un journal israélien, et il n’y a pas du tout 40 bébés morts, et encore moins décapités. La grande majorité des personnes tuées sont en âge de servir dans l’armée, car le déluge d’Al Aqsa était une attaque militaire.

En armant de faux bébés morts, Israël a cependant commencé à tuer de vrais bébés. À une échelle stupéfiante, en les bombardant directement et en les privant de nourriture, d’eau et d’électricité pour les tuer lentement par la famine et la maladie. Au moins 5000 enfants ont été tués à l’heure où nous mettons sous presse, et d’autres sont enterrés ou meurent lentement sous les décombres.

La base de Gaza

Gaza n’est qu’une prison à ciel ouvert, un camp de concentration pour les réfugiés des pogroms précédents. Cette prison est (était) contrôlée depuis un bureau situé près du point de passage d’Erez, que les rebelles ont attaqué. C’est cette «tour de guet» de la prison que le Hamas et ses alliés ont pris d’assaut, surprenant des soldats israéliens incompétents en train de baisser littéralement leur pantalon. Les commandants, incapables de se battre, ont alors lancé une attaque aérienne contre eux-mêmes. Comme le rapporte Grayzone, citant le journal israélien Haaretz :

Selon Haaretz, le commandant de la division de Gaza, le général de brigade Avi Rosenfeld, «s’est retranché dans la salle de guerre souterraine de la division avec une poignée de soldats et de soldates, essayant désespérément de sauver et d’organiser le secteur attaqué». De nombreux soldats, dont la plupart n’étaient pas des combattants, ont été tués ou blessés à l’extérieur. La division a été contrainte de demander une attaque aérienne contre la base [du point de passage d’Erez] elle-même afin de repousser les terroristes».

Plutôt que de se battre, Israël a eu recours au bombardement aveugle de sa propre base. Le déluge d’Al Aqsa a révélé que l’armée israélienne n’est pas la force bien entraînée et mortelle qu’elle se vante d’être. Il s’agit d’une bande de lâches qui se cachent derrière des écrans d’ordinateur et qui sont complètement dépendants des armes américaines. L’armée israélienne est incapable de se tenir debout et de se battre. Ce sont fondamentalement des lâches, habitués à battre des enfants et à bombarder des immeubles d’habitation. Vous pouvez le constater en voyant les efforts qu’ils ont déployés pour «sauver» leurs propres civils. Ils ne l’ont pas fait. Ils les ont bombardés eux aussi, dans la panique la plus totale. Tuer des civils, c’est vraiment tout ce que l’armée israélienne sait faire.

La Rave

Pour une obscure raison, les Israéliens organisaient une rave près du camp de concentration. Il ne s’agissait pas d’une «fête de la paix», mais de fêtards, ignorant allègrement la misère qui régnait à quelques kilomètres de là. Parce que l’armée israélienne s’est effondrée, les rebelles se sont retrouvés ici et ont pris des otages. Pourquoi ont-ils pris des otages ? En échange des milliers d’otages palestiniens – y compris des enfants – pris et régulièrement violés et maltraités par les Israéliens. En cela, la résistance a sous-estimé l’armée israélienne, qui n’en avait rien à foutre. Ils ont alors bombardé les otages, tout comme ils avaient bombardé les civils le 7 octobre.

Comme le rapporte le journal israélien Yedioth Aharanoth, «les pilotes ont réalisé qu’il était extrêmement difficile de distinguer, dans les avant-postes et les colonies occupées, qui était un terroriste et qui était un soldat ou un civil… La cadence de tir contre les milliers de terroristes a d’abord été énorme, et ce n’est qu’à un certain moment que les pilotes ont commencé à ralentir les attaques et à sélectionner soigneusement les cibles». Comme l’a déclaré l’armée israélienne à son propre média, Mako, «les pilotes d’Apache témoignent qu’ils ont tiré une énorme quantité de munitions, vidé le «ventre de l’hélicoptère» en quelques minutes, volé pour se réarmer et repris l’air, encore et encore. Mais cela n’a servi à rien et ils le comprennent». Le commandant de l’unité Apache, le lieutenant-colonel E., a déclaré à Mako dans un rapport séparé : «Je comprends que nous devions tirer ici et rapidement», «Tirer sur des gens sur notre territoire – c’est quelque chose que je n’aurais jamais pensé faire». Tout ceci a été publié par Max Blumenthal sur Grayzone, si vous souhaitez lire les détails les plus obscurs plus en détail.

Je vais inclure un autre rapport du média israélien ynet (autotraduit) parce qu’il est révélateur :

«Après que les pilotes eurent constaté qu’il était extrêmement difficile de distinguer, dans les avant-postes et les colonies occupées, les terroristes des soldats et des civils, il a été décidé que la première mission des hélicoptères de combat et des drones Zik armés serait d’arrêter le flux de terroristes et la foule meurtrière qui se déversait sur le territoire israélien par les brèches de la clôture. 28 hélicoptères de combat ont tiré en une journée. Les combats se déroulent avec toutes les munitions qu’ils avaient dans leur soutes. Ce sont des centaines d’obus de canon de 30 mm (l’effet d’une grenade pour chaque obus) ainsi que des missiles Hellfire. La cadence de tir contre les milliers de terroristes a d’abord été fulgurante, et ce n’est qu’à partir d’un certain moment que les pilotes ont commencé à ralentir les attaques et à sélectionner soigneusement les cibles».

Il s’avère que l’armée du Hamas a délibérément compliqué la tâche des pilotes d’hélicoptères et des opérateurs de drones : l’enquête a révélé que les forces d’invasion avaient été invitées, lors des derniers briefings, à marcher lentement vers les colonies et les avant-postes ou à l’intérieur de ceux-ci, et à ne courir en aucun cas, afin de faire croire aux pilotes qu’il s’agissait d’Israéliens. Cette tromperie a fonctionné pendant un bon moment, jusqu’à ce que les pilotes d’Apache se rendent compte qu’ils devaient ignorer toutes les restrictions. Ce n’est que vers 9 heures que certains d’entre eux ont commencé à arroser les terroristes avec leurs propres canons, sans l’autorisation de leurs supérieurs.

Cela montre l’ampleur de la puissance de feu qu’Israël a déchaînée, sans beaucoup d’intelligence pour l’accompagner. Ils ont déchargé des hélicoptères Apache au nom génocidaire, puis sont repartis pour recharger et recommencer. Il s’agit de millions de dollars d’explosifs tirés à partir d’hélicoptères d’attaque valant des milliards de dollars. C’est le complexe militaro-industriel américain en action, «choc et stupeur» sur leur propre sol (occupé). L’armée israélienne tente de rejeter la responsabilité de cet échec sur les simples soldats, mais il est évident que les supérieurs devaient autoriser le rechargement et l’engagement des cibles, à moins qu’ils ne soient totalement incompétents. Ils tentent également d’accuser les combattants de la résistance d’être compétents et de ne pas se contenter de courir et de se faire tirer dessus comme de bons «terroristes». En fin de compte, nous savons qui est le véritable terroriste. On peut savoir qui a tiré sur le site. Il suffit de regarder les dégâts :

Il s’agit de toutes les voitures que l’armée israélienne a détruites et ramenées comme trophées pervers. Il s’agit d’une image tirée d’une vidéo, la file de voitures ne cesse de s’allonger. Les militants palestiniens, qui sortent du camp à pied et en camionnettes, n’ont tout simplement pas cette puissance de feu. C’est le travail des missiles Hellfire et des hélicoptères Apache, comme vous le disent les Israéliens. Les Israéliens viennent de tirer sur leurs propres civils, comme des fous furieux.

Ce qui déchire l’Internet en ce moment, c’est quelque chose que Grazyone a rapporté il y a des semaines (ou des années ?). Des hélicoptères israéliens prennent pour cible et tuent des gens sans que l’on sache de qui il s’agit. Vous les avez vus dire qu’ils tiraient sur des voitures, vous avez vu les voitures brûlées, et maintenant vous les voyez en train de le faire. On ne sait pas exactement d’où proviennent ces images, mais elles sont suffisamment claires.

Dernières nouvelles : Israël admet que des hélicoptères Apache ont tiré sur leurs propres civils fuyant le festival de musique Supernova.

L’armée israélienne s’est contentée d’allumer tout ce qui bougeait, ce qui, compte tenu de son retard sur les lieux, correspondait principalement à sa propre population. Ils ont ensuite utilisé leur propre carnage comme excuse pour aller tuer encore plus de civils à Gaza, de la même manière lâche. C’est tout ce que l’armée israélienne sait faire, tuer des civils. Ils sont trop effrayés pour se rendre sur le terrain et affronter les soldats du Hamas, bien plus courageux, dans un combat loyal. Ils préfèrent tuer tout ce qui bouge et s’en servir comme excuse pour poursuivre le génocide. C’est un véritable cercle vicieux. Mentir et mourir, encore et encore.

La tuerie continue

Je pourrais continuer. Sur le bombardement du kibboutz Be’eri, où le chef de la sécurité «a déclaré au journal israélien Haaretz que lorsque le désespoir a commencé à s’installer, «les commandants sur le terrain ont pris des décisions difficiles – y compris le bombardement des maisons sur leurs occupants afin d’éliminer les terroristes en même temps que les otages». Ou encore «une Israélienne du nom de Yasmin Porat a confirmé dans une interview à la radio israélienne que l’armée avait «sans aucun doute» tué de nombreux non-combattants israéliens lors des échanges de tirs avec les militants du Hamas le 7 octobre. «Ils ont éliminé tout le monde, y compris les otages», a-t-elle déclaré en faisant référence aux forces spéciales israéliennes. Mais comme vous pouvez le constater, je ne fais que citer Grayzone, vous devriez donc lire plus d’informations à ce sujet, ou encore Middle East Eye.

Le fait est que les preuves ne cessent de s’accumuler, mais cela n’a pas d’importance. Le mensonge a fait le tour du monde avant que la vérité ne puisse enfiler son pantalon. Le fait est qu’il n’y a pas eu de décapitation de bébés, mais qu’Israël a fait cela et pire à des milliers de bébés avec des bombes industrielles. Il n’y a pas eu de viols, bien qu’il y ait des cas bien documentés de viols par Israël de prisonniers et d’enfants sous sa garde illégale. Il n’y a pas eu de torture, bien qu’Israël ait détenu et torturé des travailleurs gazaouis, les étiquetant avec des numéros et tuant même au moins deux d’entre eux. Il n’y a pas eu non plus de ciblage de civils par les forces de libération de la Palestine, alors que l’occupation le fait devant le monde entier.

Chaque accusation est un aveu. Et ce n’est pas de l’hypocrisie, c’est de la hiérarchie. C’est ainsi que sont les colonisateurs, et qu’ils l’ont toujours été. Ils veulent que vous croyiez aux mensonges les plus grossiers sur les populations indigènes, afin de pouvoir leur faire subir bien pire. Pourquoi ? Pour tuer les gens et s’emparer des terres. Même chose, jour différent, comme le dit ma thèse historique. Lorsque l’histoire sera écrite, les mensonges d’Israël seront révélés. Mais pour l’instant, nous devons regarder la vérité sanglante qui se trouve devant nous. Le génocide ouvert du peuple palestinien par un État, Israël, qui ne devrait pas et ne peut pas exister du tout.

Israël est un mensonge qui n’est soutenu que par la violence et la propagande américaines massives. Sans les bombes américaines, il s’effondrerait en une semaine et son État ethnique violent, fondé sur la division et la conquête, disparaîtrait. Les juifs, bien sûr, pourraient et devraient vivre comme avant, avec les musulmans et les chrétiens et tous les autres, sans être séparés d’eux. La chute de l’empire américain s’accompagnera de celle d’Israël, mais, malheureusement, elle se fera de manière peu glorieuse.

Un empire mourant est vraiment le plus dangereux, surtout lorsqu’il est doté de l’arme nucléaire et qu’il n’a plus beaucoup de neurones. Le drapeau de l’Empire blanc a toujours été la mort, et maintenant ils n’ont rien d’autre que la mort à offrir, et rien pour quoi vivre. Il suffit de demander aux Palestiniens d’être génocidés, ou à la Terre d’être écocidée. C’est le même phénomène. Il s’agit d’un système pyramidal qui est en train de basculer violemment sous nos yeux. Nous vivons une époque intéressante, comme le dit la malédiction. C’est terrible de voir les mensonges dont ces monstres s’emparent, et de connaître la vérité historique. Comme l’a dit Gramsci, l’ancien monde se meurt et le nouveau lutte pour naître. Le temps des monstres est venu.

source : Indi.ca