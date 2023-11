Comment la Chine voit le monde. Entretien avec Zhang Weiwei au 10e Forum Xiangshan

La prise de parole de Zhang Weiwei, l’un des plus éminents intellectuels chinois, est révélatrice du discours stratégique chinois. Grand soutien du Parti communiste et soutenu par lui, Zhang Weiwei est professeur de relations internationales et directeur du Centre de Recherche sur la Chine à l’Université Fudan. Dans son livre majeur La Vague chinoise : l’émergence d’un État civilisationnel, il soutient que la Chine devrait tracer son propre chemin plutôt que d’adopter le modèle occidental qui pourrait mener à sa perte en raison de son incompatibilité avec la structure civilisationnelle chinoise. Il prédit que la Chine, sous la conduite de Xi Jinping, orientera le monde vers un nouveau paradigme où tous les pays qui la suivront seront égaux à l’Occident.

Du 29 au 31 octobre 2023, la Chine organisait à Pékin le 10 e Forum Xiangshan, qui avait pour thème « Sécurité commune, paix durable ». L’évènement se voulait une grande plateforme de discussions stratégiques. Plus de 90 pays, régions et organisations internationales étaient présents pour trois jours de discussions. Ce forum intervenait en pleine remise en question de la guerre en Ukraine et du soutien sans faille à Israël, par les autres pays du monde. La position de l’Occident y fut critiquée. Le mécontentement profite à la Chine qui maintient une position émancipatrice à l’égard de Washington. Porteuse de projets économiques en plein essor, encouragés par les nouvelles routes de la soie, la Chine convainc ses partenaires. Les cartes stratégiques sont prêtes à être rebattues et Pékin sent que la nouvelle main lui sera avantageuse.

La Chine est le premier ou le deuxième importateur de presque tous les principaux produits de base auxquels on peut penser. Par conséquent, si l’économie chinoise s’effondrait, on pourrait s’attendre à ce que les prix des produits de base baissent. Aujourd’hui,

Compte tenu de la négativité incessante des médias, on pourrait s’attendre à ce que les marchés boursiers chinois atteignent de nouveaux planchers. Certes, les marchés d’actions chinois ont enregistré des rendements décevants. Néanmoins, tous les principaux indices chinois – le Shanghai composite, le Hang Seng, les H-shares – restent au-dessus de leur plus bas niveau atteint le 31 octobre lors du Congrès du PCC, généralement de 10 à 20 %. Personne chez Gavekal ne prétend être un analyste technique ; et nous sommes également bien conscients que tous les capitaines qui ont couché leurs navires au fond de l’océan se sont appuyés sur des graphiques. Néanmoins, si le graphique ci-dessous est peu réjouissant, il n’annonce pas l’imminence d’un cataclysme économique.

Si l’on examine la performance des actions bancaires chinoises par rapport aux actions bancaires américaines et européennes au cours des cinq dernières années, on constate que les banques des trois principales zones économiques du monde ont enregistré des performances boursières à peu près similaires.

Chez Gavekal, nous considérons les actions bancaires comme des indicateurs avancés des difficultés financières. Lorsque les actions bancaires atteignent de nouveaux planchers, c’est généralement le signe que les investisseurs doivent se diriger vers la sortie le plus rapidement possible. Ce fut certainement le cas en 2007-2008 aux États-Unis. Entre février 2007 et juillet 2008 (six semaines avant la faillite de Lehman Brothers), les actions bancaires ont perdu 60 % de leur valeur.

Aujourd’hui, il est impossible de consulter un journal, une chaîne de télévision financière ou un podcast sans être informé de l’implosion en cours de l’économie chinoise. Des années de surconstruction, d’éléphants blancs et de dépenses d’infrastructure improductives ont fini par aboutir à cet état. Les grands conglomérats immobiliers comme Evergrande et Country Garden font faillite. Avec eux, les espoirs d’un rebond de l’économie chinoise s’évanouissent. Pendant ce temps, le gouvernement chinois est soit trop incompétent, soit trop aveugle sur le plan idéologique, soit tout simplement trop communiste pour faire quoi que ce soit face à ce désastre en devenir.

LU JIAN : Bonjour, M. Zhang, puisque le dialogue d’aujourd’hui porte sur la question du développement, pouvez-vous d’abord présenter vos recherches sur la « modernisation à la chinoise » ?

Zhang Weiwei : Il ne fait aucun doute que la modernisation à la chinoise a connu un grand succès. Les 30 premières années de la nouvelle Chine ont jeté les bases politiques, économiques et sociales de la réussite de la modernisation chinoise. Depuis la réforme et l’ouverture en 1978, nous avons réalisé le « décollage économique » et nous avons connu l’essor de « quatre révolutions industrielles en une », à la vitesse d’une révolution industrielle tous les dix ans environ, et nous nous trouvons aujourd’hui au premier front de la quatrième révolution industrielle. Nous nous trouvons aujourd’hui au premier front de la quatrième révolution industrielle.

Par conséquent, au début de la guerre commerciale et technologique sino-américaine, nous avions clairement prédit que les États-Unis perdraient, et qu’ils perdraient lourdement. La dépendance économique des États-Unis à l’égard de la Chine a dépassé la dépendance de la Chine à l’égard des États-Unis, ce qui s’explique par le fait que le modèle mondial a changé. Il existe un concept académique appelé « système centre-périphérie » ou « système centre dépendant de la périphérie » , qui signifie que l’ordre international actuel est très injuste. Les pays du « centre », c’est-à-dire les pays occidentaux, gagnent beaucoup d’argent grâce aux porte-avions, à l’établissement de règles, à l’hégémonie financière, à la domination du dollar, etc. Les pays périphériques, les pays en développement, ont fait d’énormes sacrifices, mais la plupart d’entre eux restent très pauvres.

Que signifie l’essor des « quatre révolutions industrielles en une » de la Chine ? Cela signifie que la Chine est l’un des rares pays à avoir brisé ce « système centre-périphérie », qui a fait de la Chine elle-même un centre, et que la Chine est devenue le plus grand partenaire commercial, financier et technologique à la fois des pays périphériques (pays en développement) et du centre (pays occidentaux). De nombreux pays en développement se disent aujourd’hui « Nous pouvons tout simplement commercer avec la Chine » en d’autres termes, ils ont davantage confiance, et tout cela est en train de changer la structure du monde.

LU JIAN : M. Zhang, ne devrait-on pas partir du principe que si les États-Unis restent figés dans leurs habitudes, dans leurs petites cours et leurs hauts murs, ou rigides et fermés dans leur compétition avec la Chine, alors ils sont voués à l’échec. Mais si les États-Unis et l’Occident changent de politique, est-il possible de parvenir à une situation gagnant-gagnant avec la Chine ?

Zhang Weiwei : En fait, nous espérons que les États-Unis changeront, mais ce n’est pas facile. J’ai toujours insisté sur le fait que la Chine est un pays civilisé, une civilisation qui n’a pas été interrompue depuis des milliers d’années, et qu’elle possède une grande sagesse