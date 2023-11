«Les révélations choc de Mario Draghi sur l’explosion imminente de l’Euro» (Charles SANNAT)

Par Charles Sannat.

Cette semaine, dans la vidéo du Grenier de l’éco, je voulais prendre le temps de revenir longuement sur les dernières déclarations de Mario Draghi au Financial Times, des déclarations passées totalement sous silence par les grands médias et pour cause !

Les propos tenus pourraient sembler alarmants aux communs des mortels. Pensez donc Mario Draghi évoque ni plus ni moins que l’explosion imminente de l’euro en raison des divergences économiques qui vont être attisées par la récession très forte qui arrive en 2024.

Tout ceci, en réalité, vous ne l’apprendrez pas vraiment si vous écoutez régulièrement cette chaîne ou que vous lisez régulièrement les articles du site insolentiae.

Disons que ces déclarations confirment les analyses effectuées semaine après semaine. Année après année.

Que Dit Draghi l’ancien président de la BCE ?

Que nous allons connaître une récession profonde dans l’Union Européenne d’ici la fin de l’année. « Il est presque sûr que nous connaîtrons une récession d’ici la fin de l’année [dans l’UE] » et « Soit l’Europe agit ensemble et devient une union plus profonde… soit je crains que l’Union européenne ne survivra qu’en étant un marché unique. »

Dans son interview au Financial Times il met en avant les risques d’explosion de la zone euro sous les divergence économiques.

