Israël a menti : L’hôpital al Shifa de Gaza ne contenait ni les prisonniers israéliens ni le quartier général du Hamas

http://mai68.org/spip2/spip.php?article16804

Médias israéliens : la propagande israélienne concernant l’hôpital Al-Shifa a déçu les colons

https://french.almanartv.com.lb/2781033

Mercredi 15 novembre 2023

Médias israéliens : la propagande israélienne concernant l’hôpital Al-Shifa a déçu les colons Les médias israéliens ont rapporté mercredi que « la propagande israélienne massive après l’assaut de l’hôpital Al-Shifa par l’armée d’occupation israélienne a provoqué une déception chez les colons israéliens, qui pensaient « qu’Israël éliminerait le Hamas pendant son opération ». Les médias israéliens ont déclaré que « la direction du Hamas restait unie même après l’assaut de l’hôpital Al-Shifa, et que ses combattants continuaient de tirer des missiles vers les colonies près de la bande de Gaza et vers Tel Aviv ». Tzivi Yehezkeli, analyste des affaires arabes pour la chaîne israélienne 13, a déclaré « qu’il est clair qu’il n’y a rien à l’hôpital Al-Shifa d’une réelle valeur » L’occupation a contribué à répandre un récit trompeur en conjonction avec son assaut sur l’hôpital Al-Shifa, selon lequel l’hôpital contenait des prisonniers israéliens, mais ce récit a été rapidement réfuté par le correspondant des affaires militaires de la radio de l’ armée israélienne, Doron Kadosh, qui a certifié qu’il n’y avait aucun prisonnier israélien à l’hôpital. Article complet : https://mai68.org/spip2/spip.php?article16804 _______________________________ Un expert explique pourquoi les pertes israéliennes sont en hausse : https://mai68.org/spip2/spip.php?article16801

______________________________

Pour massacrer les Palestiniens, Israël a besoin de « tuer l’Histoire »

Article d’Ilan Pappe : https://mai68.org/spip2/spip.php?article16798

______________________________

GAZA – L’hôpital Shifa pris d’assaut cette nuit par l’armée israélienne qui a ouvert le feu sur les civils à l’intérieur !

Le directeur général des hôpitaux de Gaza a déclaré que les soldats israéliens ont ouvert le feu sur ceux qui traversaient un couloir que l’armée avait a annoncé comme une sortie sûre de l’hôpital Al Shifa.

Le Directeur de l’hôpital Al-Rantisi de Gaza :

« Nous renouvelons notre appel aux Nations Unies pour qu’elles forment un comité international qui parcourra tous les hôpitaux pour démystifier les mensonges de l’armée israélienne et de son allié Washington, qui porte la responsabilité directe de la guerre génocidaire dans la bande de Gaza. »

« Les hôpitaux et les équipes médicales ont été la cible de tirs depuis le début de cette agression dans la bande de Gaza, qui a tué 198 médecins, infirmières et ambulanciers, et pris pour cible 55 ambulances, mettant 25 hôpitaux hors service. »

Propagande odieuse :

Bashir Hajji (79 ans) du quartier d’Al Zaytoun à Gaza a été photographié vendredi dernier par des soldats israéliens dans le cadre de la propagande israélienne, affirmant que les soldats l’aidaient. Cependant, la famille de Hajji a déclaré que les Israéliens l’avaient exécuté immédiatement après.

Article et photos : https://mai68.org/spip2/spip.php?article16797

______________________________________

Le spectacle de l’assaut du Hamas du 7 octobre 2023 (vidéo 27’05)

Investig’Action – 10 novembre 2023 – Michel Collon

Selon la doctrine Hannibal pour éviter des otages et des échanges de prisonniers, il faut tuer les soldats ou civils israéliens qui seraient entre les mains de la résistance palestinienne.

Le Shin Bet, service secret israélien, savait à l’avance :

Vendredi soir, le 6 octobre 2023, la veille de l’assaut palestinien du 7 octobre, le Shin Bet a fait savoir que le lendemain serait un jour de combat.

Vidéo : https://mai68.org/spip2/spip.php?article16793

_____________________________________

« Disparition »/mutation de la classe ouvrière et apparition d’une « hyperclasse » dominante mondialiste

Article de Luniterre : https://mai68.org/spip2/spip.php?article16791

_______________________

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip2