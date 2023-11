Dissensions et querelles cachées animent les couloirs de l’Union Européenne

Par Comité éditorial − Le 27 octobre 2023 − Source Modern Diplomacy

Une série de maladresses met à nu les tensions internes de l’Union européenne et jette une ombre sur ses ambitions géopolitiques, écrit Bloomberg.

La semaine dernière, les deux plus hauts responsables de l’Union se sont rendus à la Maison Blanche pour présenter un spectacle d’unité avec le président Joe Biden et sont revenus avec à peine plus qu’une photo souvenir, après que les chamailleries entre les deux responsables ont détourné l’essentiel de l’attention.

Une nouvelle guerre au Moyen-Orient s’avère être une épreuve encore plus difficile – une épreuve que les fonctionnaires de l’UE ont d’abord ratée – puisqu’ils ont publié une cascade de déclarations contradictoires dont le message le plus clair était celui de leur propre dysfonctionnement en matière de politique étrangère.

Tout cela est aggravé par un désaccord au sommet, qualifié d’embarrassant par les diplomates et les fonctionnaires. La froideur entre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, nuit à l’efficacité de l’Union, ont déclaré ces personnes, laissant le bloc dans l’impasse à un moment où il doit présenter un front crédible sur une liste croissante de questions allant des conflits en Ukraine et en Israël au commerce et à la Chine.

Cela s’est vérifié aux États-Unis, où les deux dirigeants ont tenu des réunions séparées avec Biden, n’étant unis que par leur manque d’intérêt. La querelle les a suivis jusque dans leur pays, où le président de la Commission organise cette semaine un grand sommet international auquel, selon un porte-parole de Charles Michel, von der Leyen n’a pas invité son collègue.

Selon les règles de l’UE, ce sont les États membres qui définissent conjointement la politique étrangère de l’Union. À l’heure où la Chine et les États-Unis défendent de plus en plus vigoureusement leurs intérêts économiques, von der Leyen a décidé d’exercer une plus grande influence dans ce domaine.

Lorsqu’une incursion meurtrière a frappé le pays le 7 octobre, von der Leyen s’est montrée prompte à réagir, comme à son habitude. Elle a exprimé le soutien total de l’UE à Israël et a condamné l’assaut du Hamas, que l’UE considère comme une organisation terroriste. Le seul problème est que l’UE avait déjà élaboré une position commune, coordonnée par le plus haut diplomate de l’Union, Josep Borrell.

Les actions de von der Leyen l’ont mise en porte-à-faux avec ses collègues sur le protocole et de nombreux États membres l’ont accusée en privé de ne pas avoir suffisamment mentionné la situation humanitaire à Gaza, que la position du Conseil prendrait en compte avec plus d’attention.

En coulisses, les diplomates européens étaient pour la plupart unis dans leur désapprobation à l’égard de von der Leyen, et plusieurs fonctionnaires ont dû rafistoler les relations avec les voisins régionaux d’Israël après sa visite au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon les personnes au fait de ces discussions, qui ont demandé à ne pas être nommées pour discuter de sujets diplomatiques sensibles.

Après le voyage de von der Leyen, les États membres ont publié une déclaration pour clarifier leur position vis-à-vis du monde arabe et du sud de la planète, et une réunion d’urgence du Conseil européen a été convoquée. Ce sommet a été convoqué pour réparer les dommages causés par la réaction initiale de l’UE le plus rapidement possible après la réaction brutale qu’elle a provoquée dans les pays arabes, selon un haut fonctionnaire de l’UE.

La confusion a reflété de véritables divisions dans les positions des États membres : L’Allemagne a des raisons historiques de soutenir Israël et le chancelier Olaf Scholz s’est empressé de s’y rendre, tandis que l’Espagne a été l’une des voix les plus fortes en faveur des Palestiniens.

Les dirigeants de l’UE se réunissent à Bruxelles pour porter un toast à leur projet d’infrastructure phare, Global Gateway, lancé en grande pompe en 2021 comme une alternative à l’initiative chinoise Belt and Road, note le South China Morning Post.

Une enquête de plusieurs mois dresse un tableau peu flatteur des querelles intestines, des guerres de territoire et de l’inaction de la Commission européenne, en contradiction avec la rhétorique musclée de sa dirigeante, Ursula von der Leyen.

Pour Ursula von der Leyen, Global Gateway incarne une nouvelle UE géopolitique prête à affronter une concurrence de plus en plus intense avec la Chine, incarnée par le gigantesque plan d’infrastructure des “Nouvelles routes de la soie” de Pékin, qui vient de fêter sa première décennie d’existence.

Les documents consultés par le South China Morning Post mettent toutefois en lumière des attitudes européennes contradictoires sur la meilleure manière de gérer les implications de l’influence croissante de Pékin dans le monde en développement.

Un document en particulier, daté d’octobre 2020, montre que la Commission a repoussé une proposition concrète visant à concurrencer la Chine, notamment par crainte d’”envoyer un mauvais signal” à Pékin.

Ce document, rédigé au plus profond de la pandémie, semble prémonitoire à la lumière de la demande subséquente de l’Occident de se défaire de sa dépendance à l’égard de la Chine. Pourtant, il a été torpillé par la Commission européenne, la puissante fonction publique de l’Union.

La proposition visait à utiliser la connectivité pour renforcer “la sécurité et la résilience économiques de l’UE“, pour “accroître l’influence de l’UE sur les normes mondiales” et pour “raccourcir et diversifier les chaînes de valeur et réduire les dépendances“.

Lorsque von der Leyen a finalement annoncé la création d’une passerelle mondiale lors de son discours sur l’état de l’Union en septembre 2021, elle s’en est pris de manière voilée à la Chine : “Nous voulons créer des liens et non des dépendances !”

Mais dans les premiers jours de sa présidence à la Commission, qui a débuté fin 2019, son équipe a semblé se désintéresser de la stratégie de connectivité asiatique dont elle avait hérité, qui était assise avec les diplomates du SEAE.

” Il n’y avait pas d’argent, ils font de la politique étrangère, ils n’ont pas de réelle influence. La tentative d’imiter [la Route de la soie] a donc échoué lamentablement“, a déclaré un diplomate de l’UE.

Deux ans après que von der Leyen a déclaré à des journalistes à Bruxelles que la passerelle mondiale pourrait être une “véritable alternative” au plan “Route de la soie” chinois, rares sont ceux qui pensent que c’est le cas. Dans les cercles bruxellois, la stratégie continue de souffrir d’une crise d’identité.

Nombreux sont ceux qui ne savent pas ce qu’est censé être le Global Gateway. La part des 300 milliards d’euros promis qui serait de l’argent frais n’est pas très claire, tandis que de nombreux projets initiaux sont des “retoquages” de projets existants.

“C’est devenu un exercice de marketing“, a déclaré un autre diplomate de l’UE. “Les réunions d’information que nous avons eues semblaient davantage porter sur l’image de marque que sur autre chose.”

L’ex-premier ministre italien et chef de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a rejeté une approche visant à agir en tant qu’envoyé spécial pour l’initiative, tandis que les appels à la nomination d’un commissaire spécialisé ont également été rejetés.

Noah Barkin, analyste des relations entre l’UE et la Chine au sein de la société de recherche Rhodium Group, suit la saga depuis 2018. Il a décrit Global Gateway comme “une affiche montrant le dysfonctionnement de Bruxelles“.

“Il y a eu une énorme résistance institutionnelle. Il est remarquable que vous puissiez avoir les plus grands États membres à bord, le chef de la Commission derrière, et pourtant il a toujours du mal à démarrer“, a déclaré Barkin.

Sur Dissensions et querelles cachées animent les couloirs de l'UE | Le Saker Francophone