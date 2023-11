La colère de Didier Raoult

http://mai68.org/spip2/spip.php?article16841

Il s’agit d’une étude rétrospective. Elle a été menée avec des huissiers qui ont vérifié la véracité des faits à chaque étape. Publiée une première fois, elle a été retirée à cause de menaces venant de l’État. Raoult a accepté le retrait de cette étude parce que parmi les signataires il y avait des jeunes dont il ne voulait pas risquer de briser la carrière. Mais, cette étude a été republié sans leurs signature afin de les protéger.

Suite à cette étude, il est temps que les Français demandent une enquête publique. IL Y AVAIT MOYEN DE SOIGNER AUTREMENT !

Didier Raoult : “Ce que l’on nous a fait subir est immoral et doit cesser”

15 novembre 2023

Xavier Azalbert, France-Soir

Ce que l’on nous a fait subir est immoral et doit cesser

FranceSoir – 15 novembre 2023 – Didier Raoult

Didier Raoult cite Schopenhauer évoquant les trois étapes pour aboutir à une vérité.

DEBRIEFING – Nouvelle publication de l’étude démontrant l’efficacité des traitements précoces, qui fait trembler le pouvoir.

Le professeur Raoult et quatre autres chercheurs, les professeurs Brouqui, Million, Parola et Mc Cullough publient un nouvelle étude sur les 30 423 patients pris en charge et soignés à l’IHU-Méditerranée durant la crise Covid. Initialement publiée le 4 juin 2023, cette étude avait été rétractée suite aux pressions exercées par François Braun, ministre de la Santé à l’époque. Mais les ministres de la Santé se succèdent et Didier Raoult continue à faire de la science.

Dans ce débriefing, il revient sur cette publication. Les résultats de l’étude sont statistiquement en faveur des traitements précoces, ce qui paraît logique au regard du type de maladie qu’est le Covid. Non seulement, les résultats sont indéniablement en faveur de la bithérapie (rappelons que les cinq chercheurs associés à l’étude ont soigné avec ces traitements pendant la crise), mais les données ont été validées par huissier dans un souci de transparence et d’intégrité.

Parmi les 30 202 patients pour lesquels des informations sur le traitement étaient disponibles, 191 sur 23 172 (0,82 %) patients traités par hydroxychloroquine et aziththromycine (HCQ-AZ) sont décédés,contre 344/7030 (4,89 %) qui n’ont pas reçu de traitement par HCQ-AZ.

Le traitement par HCQ-AZ a généré une mortalité plus faible que le traitement sans HCQ-AZ.

Le rapport de chance relative, ou odds ratio en anglais (OR) est de 0,16. C’est un calcul statistique qui permet d’évaluer la dépendance entre des variables aléatoires qualitatives souvent utilisées pour mettre en évidence le degré ou la force d’une association entre des échantillons traités ou pas dans des études cliniques. Après redressement et ajustement pour tenir compte du sexe, de l’âge, de la période et de la prise en charge du patient, la bithérapie est toujours associée à un taux de mortalité significativement plus faible.

Laurent Mucchielli a proposé une analyse de cette étude et conclut : “L’IHU démontre que son protocole anti-Covid aurait pu sauver de très nombreuses vies”.

Citant Schopenhauer (“Toute vérité passe par trois étapes : elle est toujours ridiculisée puis violemment combattue avant d’être acceptée comme une évidence”), le professeur Raoult évoque son tweet sur l’aveu de l’ancien président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy qui reconnaît s’être trompé sur l’efficacité du vaccin. Il aurait d’ailleurs pu prendre connaissance du contrat Pfizer sud-africain qui indique noir sur blanc que le fabricant ne s’engage ni sur l’efficacité ni sur les effets secondaires.

Didier Raoult @raoult_didier https://twitter.com/raoult_didier/s… 9:00 AM · 27 oct. 2023 On est les gentils ! ’’ Toute vérité passe par trois étapes : elle est toujours ridiculisée puis violemment combattue avant d’être acceptée comme une évidence ’’ Schopenhauer . Jean François Delfraissy reconnaît qu’il s’est trompé sur l’efficacité du vaccin Covid 19 sur la transmission (qui n’ avait pas été évaluée par Pfizer) télématin interview d’ actualité du 24/10/23. D’ailleurs la révélation du contrat secret de Pfizer avec l’Afrique du sud montre qu’ils ne s’engagent ni sur l’efficacité ni sur les effets secondaires. Cette erreur a justifié des mesures autoritaires et liberticides. C’est bien de reconnaître ses erreurs, ceux qui ont utilisé les réseaux sociaux pour contester cette efficacité ont été traités d’antivax et de complotistes. Ceux qui utilisent si facilement des catégorisations stupides vont-ils aussi s’excuser ? Pfizer reconnaît à présent de rares cas de myocardites. AstraZeneca induisait des thromboses cérébrales chez les femmes et est retiré de nombreux pays ! Ces effets secondaires graves ont été niés depuis longtemps par la presse officielle. Twitter X est, et a été, un des réseaux permettant de contourner une censure imbécile et d’informer réellement. Vive X et à bas les censeurs ! https://www.documentcloud.org/docum… page 21 Cliquer sur l’image pour la voir en entier

De la même manière que Jean-François Delfraissy reconnaît ses erreurs, ne serait-il pas opportun que l’actuel ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, reconnaisse aussi les siennes, par exemple quand il a osé déclarer qu’il n’y avait pas d’effets secondaires de la vaccination début octobre sur France Inter, et en réitérant ce message par un tweet.

Aurélien Rousseau @aur_rousseau 1:07 PM · 8 oct. 2023 https://twitter.com/aur_rousseau/st… Le Pr. Perronne et France Soir m’attaquent devant la CJR. Le motif (si je comprends bien) : avoir dit que les vaccins à ARN messager contre le Covid sont sûrs et efficaces… Que dire ?, sinon que les vaccins à ARNm sont sûrs, efficaces et essentiels pour protéger les + fragiles.

Suite à cette étude, il est temps que les Français demandent une enquête publique. IL Y AVAIT MOYEN DE SOIGNER AUTREMENT !

Voici le PDF de l’étude de Raoult :

Raoult_Chloroquine_1-s2-0-S2052297523001075-main

Jean Quatremer : Israël a juridiquement, humainement, diplomatiquement tort en Cisjordanie ! (vidéo_2’11 »)

Les USA admettrons-ils un jour que l’assassinat de JFK était un coup d’État ? vidéo 4’40

De nouveaux élément incriminent la CIA

Enregistré sur France 2 le 18 novembre 2023 à 20h

Kennedy a été tué alors qu’il circulait dans un cortège de voitures à Dallas le 22 novembre 1963. L’ancien marine Lee Harvey Oswald a été arrêté pour le meurtre, mais a été abattu deux jours plus tard à la télévision en direct par le propriétaire de discothèque Jack Ruby, décédé en 1967.

Note de do : L’article contient divers documents prouvant que JFK a été assassiné par les services secrets. Dont une vidéo ARTE. Ainsi que la vidéo de son assassinat.

Le Conseil Constitutionnel édicte l’interdiction d’activer à distance les smartphones (PDF)

Dans une décision en date du 16 novembre 2023 le Conseil Constitutionnel édicte l’interdiction d’activer à distance les appareils électroniques (dont les téléphones portables) aux fins de capter des images ou des sons. Cela constitue une violation flagrante du respect de la vie privé.

Cependant si la loi prévoyait de légaliser cette pratique et que le Conseil Constitutionnel a pris le temps de l’interdire c’est bien que techniquement c’est possible. Que l’on peut donc à distance activer votre téléphone portable, votre tablette voir votre enceinte pour vous filmer ou vous enregistrer à votre insu.

Note : L’article contient aussi la décision exacte du Conseil Constitutionnel telle que publiée par lui.

Les témoignages du 7 octobre 2023 révèlent que l’armée israélienne a bombardé les citoyens israéliens avec des chars et des missiles

Article de Max Blumenthal publié Le 27 octobre 2023 :

